«ПСЖ» договорился с Рамушем. «Бенфика» требует 80 млн евро за форварда

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Гонсалу Рамуш деньги Футбол

«ПСЖ» получил от Гонсалу Рамуша согласие на переход.

Как утверждает RMC Sport, парижанам удалось договориться с 22-летним нападающим, и теперь остается найти компромисс в ходе переговоров с «Бенфикой».

Португальский клуб требует за своего лучшего бомбардира около 80 млн евро. «ПСЖ» может согласиться на такую сумму с учетом включения в нее бонусов.

При этом чемпионы Франции предпочли бы приобрести у «Тоттенхэма» Харри Кейна, но из-за того, что подобное развитие событий маловероятно, работают над сделкой по Рамушу.

Со статистикой игрока сборной Португалии можно ознакомиться здесь.

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65 комментариев

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админы sports.ru, забили всю ленту в разделе Футбол неинтересными почти никому новостями "клубов медиалиги"...

можете настроить возможность добавить тег в бан, чтобы можно было не читать ничего о "медиалиге", а смотреть нормальные футбольные новости как раньше?

или просто сделайте для "медиалиги" отдельную вкладку - не путайте это с профессиональным футболом, пожалуйста
+111
-1
+110
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Ответ Евгений Кузнецов
админы sports.ru, забили всю ленту в разделе Футбол неинтересными почти никому новостями "клубов медиалиги"... можете настроить возможность добавить тег в бан, чтобы можно было не читать ничего о "медиалиге", а смотреть нормальные футбольные новости как раньше? или просто сделайте для "медиалиги" отдельную вкладку - не путайте это с профессиональным футболом, пожалуйста
Поддерживаю. Нужна функция, которая скрывает как-то все про медиафутбол
+16
0
+16
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Ответ Marina_Greta
Ну вот, это уже гораздо интереснее, но я редко кому даю номер, только со временем, когда пообещаемся и познакомимся ближе, моего начать с телеги по сути) Ну это я так, просто обрисовала ситуацию, я лучше сразу вас отговорю, а то потом пожалеете и сбежите, характер у меня дурной)
со мной свяжитесь. есть предложение)
+13
0
+13
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Ответ Marina_Greta
Это подкат?)
Главное, чтобы чистый подкат был. Иначе предупреждение, длительная дисквалификация....
+8
0
+8
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Ответ Marina_Greta
Хорошо) А вам сколько лет если не секрет?)
Марина, не ведитесь, у него слишком мало плюсов.
+6
0
+6
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Показалось с Раушем. Подумал, зачем ПСЖ нужны навесы с фланга за ворота.
+6
-1
+5
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Ответ Marina_Greta
Ахахаха, нет спасибо, я пас 😂
то есть, изначально то, что ты парень и он парень тебя не смутило?
+4
-1
+3
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Ответ Имя Фамилия
Только что отправили такого же Рамуша в Галатасарай за три копейки. В этой новости радует только источник — желтушный таблоид, надеюсь это их предсказание не сбудется так же, как и 90% предыдущих.
Рамуш не уровень даже Элдера Поштиги скорее всего. Хет-трик выкошенной эпидемией Швейцарией и нездоровая ненависть к Роналду сделали из него "алмаз", только вот по факту это цветная стекляшка
+5
-2
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Ответ Евгений Кузнецов
админы sports.ru, забили всю ленту в разделе Футбол неинтересными почти никому новостями "клубов медиалиги"... можете настроить возможность добавить тег в бан, чтобы можно было не читать ничего о "медиалиге", а смотреть нормальные футбольные новости как раньше? или просто сделайте для "медиалиги" отдельную вкладку - не путайте это с профессиональным футболом, пожалуйста
согласен, наплодили лиг
+3
0
+3
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Ответ Имя Фамилия
Только что отправили такого же Рамуша в Галатасарай за три копейки. В этой новости радует только источник — желтушный таблоид, надеюсь это их предсказание не сбудется так же, как и 90% предыдущих.
ПСЖ вполне может такие деньги выложить.
Да и португальцы никогда себе в убыток не продадут, сколько было уже таких громких продаж, они торговаться умеют, особенно с теми, кто может заплатить.
+3
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Да, умеют португальцы продавать игроков за огромные деньги.
+6
-4
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Как бы я хотел что бы наши клубы выдавали такие трансферы. Бенфика, Спортинг и Порту просто звери в этом плане.
+2
0
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Ответ Marina_Greta
А для вас плюсики самое важное в жизни?) Сочувствую тогда)
Это ж шутка юмора. Надеюсь, Manu Maks не обиделся. Ветка больно забавная.Я даже забыл о чем там новость.
+1
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второй фелиш.
+4
-3
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Ответ Aqsunqar Serikbay
ахахах, Маринушка ну вы жжете
Живем один раз, почему бы и нет?)
+3
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Ответ Direct free kick
Рамуш не уровень даже Элдера Поштиги скорее всего. Хет-трик выкошенной эпидемией Швейцарией и нездоровая ненависть к Роналду сделали из него "алмаз", только вот по факту это цветная стекляшка
Паулета и Нуно Гомеш лучшие португальские напы в 21 веке
+1
0
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Ответ Direct free kick
Рамуш не уровень даже Элдера Поштиги скорее всего. Хет-трик выкошенной эпидемией Швейцарией и нездоровая ненависть к Роналду сделали из него "алмаз", только вот по факту это цветная стекляшка
Да это очередной Пако Алькасер. Игрок одного касания. Топ-клубам такие не нужны.
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Ответ Marina_Greta
Да, умеют португальцы продавать игроков за огромные деньги.
😘
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Ответ Marina_Greta
Ну вот, это уже гораздо интереснее, но я редко кому даю номер, только со временем, когда пообещаемся и познакомимся ближе, моего начать с телеги по сути) Ну это я так, просто обрисовала ситуацию, я лучше сразу вас отговорю, а то потом пожалеете и сбежите, характер у меня дурной)
ахахах, Маринушка ну вы жжете
+1
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Рановато уходит, ему бы еще сезон в Бенфике попыхтеть, окрепнуть окончательно, уровень прошлого сезона, опять же, закрепить.
+1
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Это ж шутка юмора. Надеюсь, Manu Maks не обиделся. Ветка больно забавная.Я даже забыл о чем там новость.
Ахах, да бросьте, какие тут могут быть обиды, наоборот, разрядили обстановку, пошутили, приятная атмосфера) Причиной ночи вам! 🤗
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Ответ Manu Maks
А мне можно тоже подкатить))))
Ахах, ну я надеюсь, у вас более оригинальный метод, чем сразу целоваться 😂
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Ответ Marina_Greta
Это подкат?)
А мне можно тоже подкатить))))
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Ответ Marina_Greta
Вы с сайта зайдите, через приложение вы не подпишитесь, с сайта на мой профиль, подписаться, мне придёт уведомление, я на вас подпишусь и потом можно взаимные смс писать, я тут уже списывалась с мальчишками)
Не получается, я свой пароль не помню )))
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Ответ Marina_Greta
Вы с сайта зайдите, через приложение вы не подпишитесь, с сайта на мой профиль, подписаться, мне придёт уведомление, я на вас подпишусь и потом можно взаимные смс писать, я тут уже списывалась с мальчишками)
Если будет мальчик назовите его спорт,если девочка спартакиада!в честь сайта,где познакомились!
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