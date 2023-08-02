«ПСЖ» договорился с Рамушем. «Бенфика» требует 80 млн евро за форварда
«ПСЖ» получил от Гонсалу Рамуша согласие на переход.
Как утверждает RMC Sport, парижанам удалось договориться с 22-летним нападающим, и теперь остается найти компромисс в ходе переговоров с «Бенфикой».
Португальский клуб требует за своего лучшего бомбардира около 80 млн евро. «ПСЖ» может согласиться на такую сумму с учетом включения в нее бонусов.
При этом чемпионы Франции предпочли бы приобрести у «Тоттенхэма» Харри Кейна, но из-за того, что подобное развитие событий маловероятно, работают над сделкой по Рамушу.
Со статистикой игрока сборной Португалии можно ознакомиться здесь.
можете настроить возможность добавить тег в бан, чтобы можно было не читать ничего о "медиалиге", а смотреть нормальные футбольные новости как раньше?
или просто сделайте для "медиалиги" отдельную вкладку - не путайте это с профессиональным футболом, пожалуйста
Да и португальцы никогда себе в убыток не продадут, сколько было уже таких громких продаж, они торговаться умеют, особенно с теми, кто может заплатить.