«ПСЖ» договорился с Рамушем. «Бенфика» требует 80 млн евро за форварда

«ПСЖ» получил от Гонсалу Рамуша согласие на переход.

Как утверждает RMC Sport, парижанам удалось договориться с 22-летним нападающим, и теперь остается найти компромисс в ходе переговоров с «Бенфикой».

Португальский клуб требует за своего лучшего бомбардира около 80 млн евро. « » может согласиться на такую сумму с учетом включения в нее бонусов.

При этом чемпионы Франции предпочли бы приобрести у « » , но из-за того, что подобное развитие событий маловероятно, работают над сделкой по .

Со статистикой игрока сборной Португалии можно ознакомиться здесь.