5 августа на «ВЭБ Арене» состоится очередной матч чемпионата России. ЦСКА будет принимать Локомотив Михаила Галактионова. Команды сыграют в рамках третьего тура нового сезона в РПЛ. Дерби начнется в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: ничья (3,6).

ЦСКА

После провала в Екатеринбурге «армейцы» сумели разжиться первой победой в поединке с Ахматом (3:2). Соперники выдали один из самых странных матчей в истории РПЛ, поскольку арбитр Владислав Безбородов решил назначать пять (!) пенальти.

«Когда забили первый мяч, говорили, что все только начинается. Футбол устроен таким образом, что когда даешь слабину, соперник это сразу чувствует.

Ахмат стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз расслабились. Пришлось включать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию», – делает вывод по игре в Грозном главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

Отметим, что ЦСКА проводит бедную трансферную кампанию. Пока что «армейцы» лишь продают игроков. К тому же ко всем проблемам добавилась очередная травма центрбека Игоря Дивеева, который перенес операцию и выбыл на длительный срок. Нужно признать, что наставник «армейцев» Федотов оказался в крайне непростом положении.

Локомотив

«Железнодорожники» стартовали в новом сезоне, набрав четыре очка по итогам двух туров. Перед дерби с ЦСКА команда Михаила Галактионова «вынесла» Факел – 4:1.

После игры в Воронеже Галактионов выделил вратаря Илью Лантратова. Кипер «Локо» набрал хорошую форму и неоднократно выручал свою команду в первых турах. В целом, Галактионов отметил, что он доволен выступлением своих подопечных.

Отметим, что до закрытия летнего ТО Локомотив вполне может лишиться защитника Наира Тикнизяна, который, по сути, стал одним из лидеров московской команды. Тикнизяна настойчиво сватают в Европу (Реал Сосьедад, Вердер, Валенсия). До конкретики пока не дошло, но футболист открыто говорит о желании попробовать свои силы за рубежом.

«Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Сейчас я в Локомотиве как в теплой ванне. Если все так и останется, то меня ждет деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», – заявил Тикнизян.

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ЦСКА – Локомотив: история личных встреч

«Армейцы» и «железнодорожники» провели 65 очных встреч в рамках российской Премьер-Лиги. Незначительное преимущество у Локомотива – 28 побед против 25 у ЦСКА.

ЦСКА не побеждает Локо на «ВЭБ Арене» в рамках РПЛ с 2019 года. Последняя же встреча команд на домашнем стадионе «армейцев» пришлась на 23 апреля 2023 года. Тогда дерби завершилось мировым исходом – 1:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА – Локомотив

Невзирая на очевидные кадровые проблемы ЦСКА, аналитики букмекерских контор видят команду Владимира Федотова очевидным фаворитом противостояния. БК BetBoom предлагает поставить на победу «армейцев» с коэффициентом 2,07. Тогда как успех «железнодорожников» оценивается значительно выше – 3,55.

В то же время на «ВЭБ Арене» ожидается результативная игра. BetBoom дает на то, что соперники «пробьют» тотал больше 2,5 голов кеф 1,79. Тотал меньше – 2,06.

Мы считаем, что в настоящее время соперники примерно равны по силам. Да, у ЦСКА непростое кадровое положение, но Владимир Федотов умеет выходить из сложных ситуаций. Предполагаем, что нас ждет повторение сценария апрельского матча и дерби завершится ничейным исходом. Букмекерская контора BetBoom дает на такое развитие событий весьма недурственный коэффициент – 3,6.

Также можно поставить на то, что Локомотив не уступит «армейцам». И на такой исход БК BetBoom «кормит» приличным кефом – 1,78.

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