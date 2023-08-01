Где смотреть ЦСКА – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 5 августа
В субботу, 5 августа, сыграют ЦСКА и Локомотив в 3 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Локомотив
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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