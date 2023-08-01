В субботу, 5 августа, сыграют ЦСКА и Локомотив в 3 туре РПЛ 2023/2024.

Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Локомотив

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Локомотив: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив