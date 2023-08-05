В субботу, 5 августа в Казани на «АК Барс Арене» состоится очередной матч чемпионата России. Местный Рубин будет принимать гостей из столицы – Спартак. Команды сыграют в рамках третьего тура РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Спартака с форой 0 (1,53); тотал голов больше 2,5 (1,78).

Рубин

Казанцы спустя один сезон вернулись в элиту российского футбола. Команда Рашида Рахимова неплохо начинает новую кампанию, набрав два очка в стартовых турах (ничьи с Локомотивом и Оренбургом).

Перед встречей со Спартаком Рубин провел домашний матч с Оренбургом. Если бы хозяев поля не подводила реализация, казанцы вполне могли бы рассчитывать на победу, но на завершающей стадии футболистам Рубина не хватало точности. Как итог – мировой исход 1:1.

«Когда мы повели в счете, мы понимали, что Оренбургу нельзя давать пространство, они хорошо убегают в контратаки. Более вязкая игра в обороне и так, как они открываются, мы могли находить свои шансы при переходе из обороны в атаку. Эти шансы были, нужно было просто их реализовать. Вместо этого мы получили гол», – рассуждает главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

Спартак

«Красно-белые» заходят на новый сезон с претензиями на титул. Спартак успел усилиться полузащитником Хесусом Мединой и вингером Тео Бонгонда. Последний уже начинает отрабатывать потраченные на него деньги. Новобранец «народной команды» успел отличиться голами в кубковом матче с Краснодаром и в поединке РПЛ против Балтики. В целом, Тео удается быстро и органично влиться в тактические схемы тренера Гильермо Абаскаля, что не может не радовать многочисленных поклонников Спартака.

На старте кампании «красно-белые» идут без потерь. В первых турах не без нервов, но были обыграны Оренбург (3:2) и Балтика (2:1).

Главной проблемой Спартака остается оборона. Москвичи регулярно создают себе проблемы на ровном месте. Данную проблему за счет входящих трансферов пытается решить менеджмент клуба. Впрочем, пока без особых успехов. Спартак долго и нудно вел переговоры с Тоттенхэмом по переходу колумбийского центрбека Давинсона Санчес, но, как выяснилось, лишь зря терял время. В последний момент Тоттенхэм, попав под давление со стороны АПЛ, отказался от сделки с российским клубом. Да и сам Санчес не выразил особого энтузиазма по поводу потенциального переезда в РПЛ.

Также на радаре у Спартака был защитник Црвены Звезды Страхиня Эракович. Казалось бы, трансфер был уже согласован, но в последний момент в переговорный процесс вмешался Зенит и перехватил игрока у своих прямых конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ. Теперь руководство «народной команды» ищет новых кандидатов в линию обороны.

Прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ

Рубин – Спартак: история личных встреч

Суммарно Рубин и Спартак провели 40 матчей в рамках российской Премьер-Лиги. Небольшой перевес на стороне столичной команды – «красно-белые» одержали 17 побед против 12 у казанцев. Еще 11 матчей завершились ничейным исходом.

Последний раз команды встречались в рамках РПЛ в апреле 2022 года. Тогда поединок на «Открытие Банк Арене» в Москве не выявил победителя – 1:1.

Последняя игра в Казани (РПЛ) приходится на август 2021 года. Рубин одолел «красно-белых» с минимальной разницей в счете – 1:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рубин – Спартак

Аналитики БК считают фаворитом встречи в Казани команду Гильермо Абаскаля. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Спартака с коэффициентом 2,09. Успех казанцев оценивают кефом 3,5. Ничья – 3,6.

С учетом чемпионских амбиций Спартака и вполне определенных проблем Зенита (отъезд Малкома, фактическое отсутствие Вендела, непонятное будущее Клаудиньо), «красно-белым» нужно старательно набирать очки. Считаем, что Спартак как минимум не проиграет в Казани. БК BetBoom предлагает поставить на победу «народной команды» с форой 0 с коэффициентом 1,53, что выглядит приемлемым вариантом для экспресса.

Как уже упоминалось выше, у Спартака не лучшим образом обстоят дела в оборонительной линии. Наличие на поле таких персонажей как Дуарте – предпосылка к тому, что «красно-белые» не сумеют удержать свои ворота на замке. Предполагаем, что и в Казани нас ждет весьма результативный матч, тем более, команда Рашида Рахимова умеет атаковать. Считаем, что соперники «пробьют» тотал больше 2,5 голов. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,78.

В качестве бонуса, можно поставить на индивидуальный тотал Рубина больше одного гола. BetBoom предлагает неплохой кеф – 1,8.

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