«У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. У меня чуйка, что «Спартак». Павлюченко об РПЛ
Роман Павлюченко считает, что «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне.
«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.
У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.
У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире. Посмотрим, как все будет на самом деле», – сказал бывший форвард сборной России и красно-белых.
После первых двух туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по разнице мячей. «Зенит» занимает 3-ю строчку.
«Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять». Павлюченко о команде Лички
Святая наивность - конечно Зенит будет чемпионом и все знают почему кроме Павлюченко.
Вот и первый трофей у Валеры Климова
Но так как в Рпл летом мы играем в Южных регионах, а зимой в центральных то хрен знает кто станет чемпионом.
Борьба за чемпионство ведется с 2/рой строчки)))