«У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. У меня чуйка, что «Спартак». Павлюченко об РПЛ

Роман Павлюченко считает, что «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У « » непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.

У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. и « », думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.

У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире. Посмотрим, как все будет на самом деле», – сказал бывший форвард сборной России и красно-белых.

После первых двух туров Мир « » занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по разнице мячей. «Зенит» занимает 3-ю строчку.

«Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять». Павлюченко о команде Лички