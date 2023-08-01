«У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. У меня чуйка, что «Спартак». Павлюченко об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает, что «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.

У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.

У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире. Посмотрим, как все будет на самом деле», – сказал бывший форвард сборной России и красно-белых.

После первых двух туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по разнице мячей. «Зенит» занимает 3-ю строчку.

«Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять». Павлюченко о команде Лички

28 комментариев

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Ильнур060682
Круг запустился)))
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Aler58
Кто о чем, а Павлюченко о яйцах!
+16
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+14
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Oleg Olegov
Ответ Ильнур060682
Круг запустился)))
Страшно представить, что будет после пятого тура.
+13
-1
+12
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Ilia Ashirov
Земля круглая. Небо голубое. Кто больше очков наберёт, тот и выиграет чемпионат
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Сергей Орлов
Что-то Рома в каждом интервью про яйца говорит)
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Balt39
Ответ Ilia Ashirov
Земля круглая. Небо голубое. Кто больше очков наберёт, тот и выиграет чемпионат
Земля круглая. Небо голубое. В начале каждого чемпионата Спартак заявляет претензии на чемпионство. Весной Спартак считает очки до тройки призёров.
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ЛоуренсАравийский
Ответ Oleg Olegov
Страшно представить, что будет после пятого тура.
а кб щас не варик на пятый тур уповать, так там мы. Так что они уже после второго тура коронуются, хитрюги
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Данко Лазович
Ответ Chinafon2012
Ну зенит тоже можно поздравить.3 удара в створ не каждый может себе позволить.
зато какая реализация))
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Данко Лазович
Я хочу просто порадоваться за спартак. Двух аутсайдеров с трудом, но победили.
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Butkin
Рано после второго тура про чемпионство рассуждать.
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Николай Егоров
Ответ Aler58
Кто о чем, а Павлюченко о яйцах!
Помнится Хиддинк спрашивал у Пава ,есть ли у него яйца ? Теперь тема про яйца ,любимая у Пава 😀
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zhongler
видимо он вспомнил эпизод с Соболевым. Когда тот показал игроку ЦСКА на свои яйца:)))
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Overkiller
Не. Ну, не. Фу. )
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СИ
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« у кого железные яйца»
Святая наивность - конечно Зенит будет чемпионом и все знают почему кроме Павлюченко.
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градус ненависти
У кого железные яйца, тот и станет чемпионом (с)

Вот и первый трофей у Валеры Климова
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гадание обычное, пока не будет матчей между собой больших клубов никаких турнирных раскладов не имеет смысла считать...
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6tspey7tb5
В год когда не было таких шапкозакидательских высказываний Спартак за много лет стал чемпионом. Даже весной все осторожно хвалили команду как бы не сглазить) а тут два тура и уже чемпионы.
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fan200
Кто что чего будет стоить обычно делают после 15 туров.
Но так как в Рпл летом мы играем в Южных регионах, а зимой в центральных то хрен знает кто станет чемпионом.
Борьба за чемпионство ведется с 2/рой строчки)))
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Михаил Савченко
Ответ 6tspey7tb5
В год когда не было таких шапкозакидательских высказываний Спартак за много лет стал чемпионом. Даже весной все осторожно хвалили команду как бы не сглазить) а тут два тура и уже чемпионы.
да всё ровно то же самое было что и сейчас) команде не жарко ни холодно от того что кто-то её превозносит или уничтожает. Спартак тогда был сильным вот и взял чемп
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Bartez1986
Очень бы хотелось, но огромный дисбаланс между атакой и обороной намекает на обратное
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