«Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять». Павлюченко о команде Лички

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Роман Павлюченко убежден в том, что «Динамо» под руководством Марцела Лички себя проявит.

«В «Динамо» поменялся тренер. С приходом Лички, который показывал результаты в «Оренбурге», все думали, что все сразу будет хорошо. Но так не бывает. Нужно время.

Первый тур – это всегда нервозность. Разная подготовка: кто-то наберет, кто-то сбавит. Чемпионат длинный, болельщикам не стоит расстраиваться. Сегодняшний проигрыш ни о чем не говорит.

Я уверен, что «Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять.

Еще до матча я говорил, что «Краснодар» не проиграет. И он выиграл! Это классная и боевитая команда.

И «Краснодар», и «Динамо» будут бороться за высокие места. Во всяком случае, я хочу пожелать им этой борьбы. Обе команды достойны быть в пятерке», – сказал бывший нападающий сборной России.

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26 комментариев

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Phantomm
В футбол надо играть ,а не трясти яйцами
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Красная стрела
Яйца может и покажет. Может даже совместное видео с Дзюбой выпустят. Но футбол покажет вряд ли.
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Гамарджоба Генацвале
Сегодня были перепелиные яички.
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Дурачок
Одно из двух:
- Команда Лички покажет яички.
- Команда Лички полижет яички.
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Mark Safa
А показать бабский яйца слабо? Хотя Динамо их и так часто показывает 😹
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Mark Safa
Ответ Доктор Верховцев
А мужской член покажет?
Ну это ты их спроси, может тебе фотку скинуть 🤣
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Direct free kick
Ответ Sinister Kid
Плохому танцору, мужские яйца мешают.
Не оскорбляй Николая Цискаридзе
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Доктор Верховцев
Ответ Красная стрела
Яйца может и покажет. Может даже совместное видео с Дзюбой выпустят. Но футбол покажет вряд ли.
С Соболевым
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chiga
Волосатые? Или лысые?
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svft
А лисички
Взяли спички,
К бело-синему пошли
И яички подожгли.
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воробей джек
И так каждый сезон....
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Leonid Lobzhanidze
Вот теперь Личка должен мобилизоваться и доказать свои тренерские способности. Сегодня было отчётливо видно, что Фомин и Макаров тормозят атаку, а Шунин уже не способен координироваться, чтобы спасать ворота при неожиданных изменениях полета мяча
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tolstiy
это к дельфину....
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andypandafclm853
Яички Лички?
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Teodrakis
Надеюсь в РПЛ введут запрет на вылизывание своих яиц, пока до этого не дошло
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Tigo_Volchara93
Что за мода пошла последние 3-5 лет, постоянно про яйца говорят?!
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Доктор Верховцев
А мужской член покажет?
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grom55
Мужские? Сильно, ибо бабских ни кто не видел.
Ну хорошо,что не перепелиные.
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