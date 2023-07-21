«Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять». Павлюченко о команде Лички

Роман Павлюченко убежден в том, что «Динамо» под руководством Марцела Лички себя проявит.

«В « » поменялся тренер. С приходом , который показывал результаты в «Оренбурге», все думали, что все сразу будет хорошо. Но так не бывает. Нужно время.

Первый тур – это всегда нервозность. Разная подготовка: кто-то наберет, кто-то сбавит. Чемпионат длинный, болельщикам не стоит расстраиваться. Сегодняшний проигрыш ни о чем не говорит.

Я уверен, что «Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять.

Еще до матча я говорил, что «Краснодар» не проиграет. И он выиграл! Это классная и боевитая команда.

И « », и «Динамо» будут бороться за высокие места. Во всяком случае, я хочу пожелать им этой борьбы. Обе команды достойны быть в пятерке», – сказал бывший нападающий сборной России.