Дембеле официально попросил «Барсу» разрешить переговоры с «ПСЖ», хотя уже согласовал контракт. Активировать 50 млн евро отступных могут не успеть
Усман Дембеле хочет перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вингер попросил у «Барселоны» формального разрешения на переговоры с «ПСЖ». Он хочет соблюсти все необходимые процедуры перед уходом.
Отмечается, что у сторон сделки есть ощущение, что «ПСЖ» может не успеть активировать отступные в размере 50 млн евро в оставшиеся часы – 1 августа сумма увеличится вдвое. Несмотря на это, стороны пытаются прийти к компромиссу.
Diario Sport пишет, что Дембеле попросил у «Барсы» разрешения на переговоры, когда уже согласовал условия контракта с «ПСЖ». Таким образом он пытается заставить каталонский клуб сесть за стол переговоров.
Усман сможет уйти из «Барселоны» только через активацию отступных. Каталонцы не намерены вести переговоры с «ПСЖ», отношения с французским клубом «уничтожены», между ними сейчас «настоящая война».
Это были отвратительные 6 лет
Реальность: уходит Усман
Ферран se queda😁
Теперь вопрос, а нужно ли это Барселоне?
Может лучше продать его хотя бы за 50 (25) и купить какого-нибудь добротного вингера на замену Рафинье?
Но помечтать можно, да.
А лучше всего продать его в августе за 70-75 лямов. Барса может и отступить от суммы отступных.
Не торопитесь… трансфер может не состояться и вам придется менять обувь