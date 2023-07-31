Дембеле официально попросил «Барсу» разрешить переговоры с «ПСЖ», хотя уже согласовал контракт. Активировать 50 млн евро отступных могут не успеть

Усман Дембеле хочет перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».

Как сообщает журналист , вингер попросил у «Барселоны» формального разрешения на переговоры с « ». Он хочет соблюсти все необходимые процедуры перед уходом.

Отмечается, что у сторон сделки есть ощущение, что «ПСЖ» может не успеть активировать отступные в размере 50 млн евро в оставшиеся часы – 1 августа сумма увеличится вдвое. Несмотря на это, стороны пытаются прийти к компромиссу.

Diario Sport пишет, что попросил у «Барсы» разрешения на переговоры, когда уже согласовал условия контракта с «ПСЖ». Таким образом он пытается заставить каталонский клуб сесть за стол переговоров.

Усман сможет уйти из «Барселоны» только через активацию отступных. Каталонцы не намерены вести переговоры с «ПСЖ», отношения с французским клубом «уничтожены», между ними сейчас «настоящая война».