Дембеле официально попросил «Барсу» разрешить переговоры с «ПСЖ», хотя уже согласовал контракт. Активировать 50 млн евро отступных могут не успеть

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Фабрицио Романо Футбол

Усман Дембеле хочет перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вингер попросил у «Барселоны» формального разрешения на переговоры с «ПСЖ». Он хочет соблюсти все необходимые процедуры перед уходом.

Отмечается, что у сторон сделки есть ощущение, что «ПСЖ» может не успеть активировать отступные в размере 50 млн евро в оставшиеся часы – 1 августа сумма увеличится вдвое. Несмотря на это, стороны пытаются прийти к компромиссу.

Diario Sport пишет, что Дембеле попросил у «Барсы» разрешения на переговоры, когда уже согласовал условия контракта с «ПСЖ». Таким образом он пытается заставить каталонский клуб сесть за стол переговоров.

Усман сможет уйти из «Барселоны» только через активацию отступных. Каталонцы не намерены вести переговоры с «ПСЖ», отношения с французским клубом «уничтожены», между ними сейчас «настоящая война».

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Неужели я дожил до его ухода
Это были отвратительные 6 лет
+59
-14
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Будет забавно, если останется, тогда придётся как-то объяснять всем, что это была шутка и он все равно часть семьи каталонской с их ДНК. 🤔
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ LedNick
Продать за 100млн -это выжать максимум из Дембеле. За 50млн.-чисто компенсация, что не ушел прошлым летом бесплатно.
Так его никто за 100 не купит. Или за 50 сегодня или Барса остается с очень мотивированным французом который хотел свалить. Вон ПСЖ сам уже знает насколько это прекрасно и полезно для клуба.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков-Володько
Дождаться до 1 августа, и за сотку сопроводить его с пинком в придачу, и попытаться взять Бернарду, было бы идеально
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Кожемяка
Ожидание: уходит Ферран
Реальность: уходит Усман
Ферран se queda😁
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KataDiaz
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Дождаться до 1 августа, и за сотку сопроводить его с пинком в придачу, и попытаться взять Бернарду, было бы идеально
сотку только псж платить не станет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Karl0709
Для меня это промах Лапорты, а так я считаю его одним из лучших на своей позиции.
извини, не совсем понял: лапорту или дембеле?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Ответ Мурад Сабиев
Предположим вариант, при котором барса будет ждать до 1 числа. ПСЖ, я уверен, не захочет покупать Дембеле за 100 лямов. Да и никто я думаю не захочет. Дембеле начнет бомбить, он устроит бойкот и будет балластом для команды весь след. сезон (как в принципе и почти все время, что он в команде). Теперь вопрос, а нужно ли это Барселоне? Может лучше продать его хотя бы за 50 (25) и купить какого-нибудь добротного вингера на замену Рафинье?
Какого добротного вингера можно купить на 25?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Marina_Greta
Насмотрелся на Мбаппе и решил тоже новый сериал снять со своим участием)
Сериал с Мбаппе продлили до 31 августа из-за высоких рейтингов, а у Дембеле так не выйдет. Тут весь эпик решится в ближайшие дни. )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LedNick
Продать за 100млн -это выжать максимум из Дембеле. За 50млн.-чисто компенсация, что не ушел прошлым летом бесплатно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Сабиев
Ответ Josep
Так теперь уже и стоИт задача "не успеть". С паршивой овцы хоть шерсти клок, как грится.. И начать переговоры со 100лямов.
Предположим вариант, при котором барса будет ждать до 1 числа. ПСЖ, я уверен, не захочет покупать Дембеле за 100 лямов. Да и никто я думаю не захочет. Дембеле начнет бомбить, он устроит бойкот и будет балластом для команды весь след. сезон (как в принципе и почти все время, что он в команде).
Теперь вопрос, а нужно ли это Барселоне?
Может лучше продать его хотя бы за 50 (25) и купить какого-нибудь добротного вингера на замену Рафинье?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ WESTERN-
ПСЖ то мстит за 6:1. Из за этого и Неймара забрали. ( правда больше пожалели ) Теперь Дембеле. Следующий раз придут да Гави или Педри. Деньги чуть накопят
Придти то они могут за Гави или Педри, но вот отступные в миллиард они точно не смогут выплатить )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Ответ Дмитрий Чирко
Если намеренно затянут, то ПСЖ вправе Барсу засудить. Как бы они от УЕФА в таком случае не поймали бан на трансферы на сезон-другой.
Смешно. А главное, как доказать намеренность?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barcelonistas
Ответ KataDiaz
сотку только псж платить не станет
70-75 оптимально для всех сторон. Дембелю и его агенту бонус, ПСЖ скидка от отступных, Барсе более адекватная сумма на трансферы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Продавать первого числа и позднее, выгоднее, чем сегодня. 50% уже не будут отходить усману и его агенту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Ответ Егор Крид58
барса как всегда лоханулась 😂😂. купили за 150= толком не играл))). через 5 лет заиграл = продают за 50 миллионов
Безумству Бартомеу поем мы песню
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Ответ DolJun
напряженный денек для местных куле: перобуваться, а потом еще раз переобуваться или просто переобуваться)
Для всех местных Кулес , главный эксперт по переобуванию это вы Должун.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Сабиев
Ответ GuruFutbola
Ну всё, значит минимум 100 лямов) Берем Фреснеда и Силву и вкатываемся готовые в сезон)
Никто не захочет покупать хрустального игрока, пусть даже очень талантливого за 100 лямов.
Но помечтать можно, да.
А лучше всего продать его в августе за 70-75 лямов. Барса может и отступить от суммы отступных.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
ПСЖ то мстит за 6:1. Из за этого и Неймара забрали. ( правда больше пожалели ) Теперь Дембеле. Следующий раз придут да Гави или Педри. Деньги чуть накопят
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Bazilic
Неужели я дожил до его ухода Это были отвратительные 6 лет
😆

Не торопитесь… трансфер может не состояться и вам придется менять обувь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Ответ DolJun
карл, так дембеле бист или дно?)
Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Как игрок он лучше, чем Мбаппе», – заявил Лапорта в интервью TV3. Я согласен с этим мнением, ПСЖ на замену Мбаппе берёт гораздо лучше игрока
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lemming
Ответ Marina_Greta
Ну если бы не травмы, он показал бы больше гораздо.
там были не только травмы, сам Дембель в этом признавался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheCreator
Ответ Тухель
Так его никто за 100 не купит. Или за 50 сегодня или Барса остается с очень мотивированным французом который хотел свалить. Вон ПСЖ сам уже знает насколько это прекрасно и полезно для клуба.
Как вариант продать за 50 млн 1 августа без выплаты 50% суммы Усману.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
Тормознуть сделку. Завтра его продать ПСЖ за 50 млн. Офер же на руках . Получить 50 млн, обломать жадного игрока и не менее жадного агента. Профит !)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
Так теперь уже и стоИт задача "не успеть". С паршивой овцы хоть шерсти клок, как грится.. И начать переговоры со 100лямов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий