Зарема о Бонгонда: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» явно выделяется без рассказов об адаптации?»

Зарема Салихова считает, что из-за Fan ID снижается уровень российского чемпионата.

Ранее появилась информация о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России по инициативе МВД, однако РФС опроверг эту информацию.

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из « » (речь о новичке «Спартака» Тео Бонгонда. Отметим, что «Кадис» не вылетел из Ла Лиги, заняв 16-е место в прошлом сезоне – Sports.ru) за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков без рассказов об адаптации и наигранных связках?

Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм.

Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

присоединился к «Спартаку» этим летом. Полузащитник отметился голевыми действиями во всех трех матчах за «Спартак» на старте сезона, забив 2 гола и отдав голевую передачу.