Зарема о Бонгонда: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» явно выделяется без рассказов об адаптации?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ла Лига Кадис Тео Бонгонда Fan ID Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что из-за Fan ID снижается уровень российского чемпионата.

Ранее появилась информация о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России по инициативе МВД, однако РФС опроверг эту информацию.

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» (речь о новичке «Спартака» Тео Бонгонда. Отметим, что «Кадис» не вылетел из Ла Лиги, заняв 16-е место в прошлом сезоне – Sports.ru) за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках?

Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм.

Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Тео Бонгонда присоединился к «Спартаку» этим летом. Полузащитник отметился голевыми действиями во всех трех матчах за «Спартак» на старте сезона, забив 2 гола и отдав голевую передачу.

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62 комментария

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amadeus_amadeus
Каков уровень Серии А, если игрок вылетевшего Рубина становится лучшим в лиге)
+268
-7
+261
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Mark Safa
Ответ amadeus_amadeus
Каков уровень Серии А, если игрок вылетевшего Рубина становится лучшим в лиге)
Вообще ниже плинтуса, кстати Спартак два раза обыграл Наполи, а это кстати Чемпион Серии А! Вот он истинный уровень Серии А…
+154
-9
+145
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Peter Parker
Каков уровень Серии А и Лиги Чемпионов, если там игрок из вылетевшего Рубина, явно выделяется без адаптации
+68
-1
+67
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Kahn01
Причём здесь Рассказов?
+29
-1
+28
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Не придумал...
Кадис в Ла лиге
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Фёдор Кузнецов
и хочется сказать Зареме, что Кадис не вылетел, а занял 14 место из 20
+24
-1
+23
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Dmitry Orlov
Ответ M_i_t_y_a
Извиняюсь, а куда вылетел Кадис?
Может быть, в Мадрид, на матч с Реалом или Атлетико.
+21
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Mark Safa
Ответ madaev
Она сравнивает РПЛ с Ла Лигой?
Спасибо хоть Зенит тут не виноват
+25
-5
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M_i_t_y_a
Извиняюсь, а куда вылетел Кадис?
+16
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pain
Ответ M_i_t_y_a
Извиняюсь, а куда вылетел Кадис?
в несуществующую лигу заремы
+9
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madaev
Она сравнивает РПЛ с Ла Лигой?
+8
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Фёдор Кузнецов
до этого он 2 года топово играл в Бельгии и в Кадисе был лучшим
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gangstarr
Это как она вообще это в голосе связала ?
+6
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Marcus-light
Ответ Peter Parker
Каков уровень Серии А и Лиги Чемпионов, если там игрок из вылетевшего Рубина, явно выделяется без адаптации
Это уровень ФНЛ. Лучшая лига мира, все же знают
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futbol Liverpool
Как бы Кадис вообще то крепкий середничок в Ла лиге. А вообще таких парадоксов в мире полным полно.
Какой уровень у Серии А если спартак который в том сезоне занял 8-9 место , обыграл лидера с Серии А который был в лучшей форме.
Какой уровень у Арсенала/АПЛ уровень, если лидер АПЛ не могут обыграть команд которые борются за выживания (Нотингем, Саутгемтон).
Какой уровень У АПЛ если чемпион дважды за сезон проигрывает обычному среднему клубу.
+5
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Cruel Snake
А почему не так... Когда игрок фк «Уфа» переходит в «Манчестер Сити» и

Чемпион Англии (4): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
Обладатель Кубка Англии: 2018/19
Обладатель Кубка Английской футбольной лиги (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Суперкубка Англии: 2019
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21. А игрок «Рубина» переходит в «Наполи» и берет чемпионат 🇮🇹
О как бывает
+3
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Брэд Либил
Ответ Dmitry Orlov
Каков же уровень АПЛ, если два игрока, пришедших из второго французского дивизиона там стали чемпионами, причём каждый - с двумя разными командами. П.с. то, что даже в Кадисе Бонгонда был лучшим бомбардиром, и что 2 последних сезона в Бельгии он забил 12 и 16 голов - мы, конечно же, опустим, главное - пафосно ляпнуть.
то, что Кадис никуда не вылетал, это тоже невнятная мелочь 😂
+3
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Tydeus
Ответ Фёдор Кузнецов
до этого он 2 года топово играл в Бельгии и в Кадисе был лучшим
Ну и Кадис не вылетел, если что)
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Беременный малыш
Рассказов тоже выделяется на уровне РПЛ.
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Alexander Nikitin
Некорректное сравнение, например, в прошлом сезоне клубы серии А играли втфиналах всех европейских кубков, а в Серии А феерил игрок из вылетевшего тогда из РПЛ Рубина. Тоже без адаптации.
+3
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Caniball
Але, прием-прием.
Куда там Кадис вылетел?!
Они 14-ое место из 20 команд заняли и остались.
Бонгонда не малую роль сыграл в этом.
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Бакытбек Мусин
Ответ amadeus_amadeus
Каков уровень Серии А, если игрок вылетевшего Рубина становится лучшим в лиге)
😁😁
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Доктор Верховцев
Ответ Redmurza
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«Прелесть, какая дурочка» и «ужас, какая дура».
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chaxter
Ответ Фёдор Кузнецов
и хочется сказать Зареме, что Кадис не вылетел, а занял 14 место из 20
вот дура тупая даже не знает кто вылетел кто залетел
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Bartez1986
Бонгонда неплох, но и возвышать его рановато. Нормальный игрок для РПЛ. Но и косячил вчера немало. Надо на дистанции его посмотреть.
+1
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