Зарема о Бонгонда: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» явно выделяется без рассказов об адаптации?»
Зарема Салихова считает, что из-за Fan ID снижается уровень российского чемпионата.
Ранее появилась информация о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России по инициативе МВД, однако РФС опроверг эту информацию.
«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» (речь о новичке «Спартака» Тео Бонгонда. Отметим, что «Кадис» не вылетел из Ла Лиги, заняв 16-е место в прошлом сезоне – Sports.ru) за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках?
Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм.
Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Тео Бонгонда присоединился к «Спартаку» этим летом. Полузащитник отметился голевыми действиями во всех трех матчах за «Спартак» на старте сезона, забив 2 гола и отдав голевую передачу.
Какой уровень у Серии А если спартак который в том сезоне занял 8-9 место , обыграл лидера с Серии А который был в лучшей форме.
Какой уровень у Арсенала/АПЛ уровень, если лидер АПЛ не могут обыграть команд которые борются за выживания (Нотингем, Саутгемтон).
Какой уровень У АПЛ если чемпион дважды за сезон проигрывает обычному среднему клубу.
Чемпион Англии (4): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
Обладатель Кубка Англии: 2018/19
Обладатель Кубка Английской футбольной лиги (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Суперкубка Англии: 2019
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21. А игрок «Рубина» переходит в «Наполи» и берет чемпионат 🇮🇹
О как бывает
Куда там Кадис вылетел?!
Они 14-ое место из 20 команд заняли и остались.
Бонгонда не малую роль сыграл в этом.