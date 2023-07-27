В РФС заявили, что МВД не предлагало ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России

В РФС заявили, что введение Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России пока не планируется.

Ранее появилась информация о том, что МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка.

– Обсуждается ли вариант введения карты болельщика на Кубке России и Суперкубке страны? Выходило на вас МВД с этим вопросом?

– Нет, не выходило. Знаю, что наши коллеги из других ведомств в постоянном рабочем процессе с МВД. Были обсуждения [карты болельщика на Кубке], когда реформировался , но говорить сейчас о том, насколько данная идея гипотетически будет актуальна и возможна для реализации, я бы не спешил.

Надо обратить внимание на то, что мы и дальше, возможно, будем актуализировать формат. Вполне возможно, что формат Кубка России будет несколько иным. Прорабатываем и обсуждаем определенные изменения.

Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.