В РФС заявили, что МВД не предлагало ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России

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В РФС заявили, что введение Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России пока не планируется.

Ранее появилась информация о том, что МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка.

– Обсуждается ли вариант введения карты болельщика на Кубке России и Суперкубке страны? Выходило на вас МВД с этим вопросом?

– Нет, не выходило. Знаю, что наши коллеги из других ведомств в постоянном рабочем процессе с МВД. Были обсуждения [карты болельщика на Кубке], когда реформировался Кубок, но говорить сейчас о том, насколько данная идея гипотетически будет актуальна и возможна для реализации, я бы не спешил.

Надо обратить внимание на то, что мы и дальше, возможно, будем актуализировать формат. Вполне возможно, что формат Кубка России будет несколько иным. Прорабатываем и обсуждаем определенные изменения.

Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.

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29 комментариев

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kenny_182
На матчи кубка ходят настоящие сорвиголовы!
Там процветают убийства, насилие, каннибализм, пока футболисты сражаются на поле, на трибунах идёт битва до последнего выжившего. Просто по телевизору это не показывают.
А всё потому, что там нет Фан Айди.
+52
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Patriarkh Kirill
Ответ Ебздрогыч
Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо Если и без фанайди было безопасно, то зачем оно нужно? Митрофанов говорит о какой-то логике, но ее нет!
Братан, ты работаешь вообще?)) Постоянно здесь, как не захожу ты в комментариях. Ничего негативного, просто интересно
+37
-2
+35
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Ебздрогыч
Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо

Если и без фанайди было безопасно, то зачем оно нужно? Митрофанов говорит о какой-то логике, но ее нет!
+32
-12
+20
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Ебздрогыч
Про наших безопасников из МВД и ФСБ есть у меня история по работе. Захотели эти ребята повысить уровень транспортной безопасности на самолетах, и решили выкатить требование, чтобы каждый лайнер оснастить видеокамерой, которая передает прямой сигнал с каждого рейса через интернет к ним. На логичные вопросы о том сколько это стоит (невероятно много), что этого нигде нет и это противоречит международным нормам ИКАО ребята говорили, что их это не волнует. И на мой вопрос о том, что они будут делать, если какой-то инцидент возникнет, они отвечали - сбивать будем.

Занавес.
+10
-4
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Axelrock
Может выяснится, что и в чемпионате оказывается не было фан айди?
+6
-1
+5
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Zlodimir
Прощупывание не прошло, пока на кубок ходим без «собачьих» паспортов.
+3
-1
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psycho
Ответ Patriarkh Kirill
Братан, ты работаешь вообще?)) Постоянно здесь, как не захожу ты в комментариях. Ничего негативного, просто интересно
это нейросеть
+4
-2
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Пирс Морган
Медвежонок положил под елкой бутылку водки, а чтоб ее не
украли повесил записку: "Под елкой водки нет."
На следующий день там висела другая записка: "Ежик водку
не брал".
+1
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Дим Димыч
да запретить уже ходить на стадион🤣
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Мирослав Валькович
Ответ Александр Сачков
А Фан ИД сам по себе не предназначен для того, чтобы защищать от насилия на трибунах. Он нужен для того, чтобы проконтролировать решение суда о недопуске на трибуны уже нахулиганившего, поскольку в паспорте соответствующая отметка не ставится, а система распознавания лиц имеет высокий брак.
Все "хулиганы" для профильных подразделений МВД уже "как родные" - их знают поименно, проводят профилактику и пр. Но самое главное - их не так много, чтобы не уследить)
Для официоза - достаточно продажи билета/прохода по паспорту.
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Заборостроитель
Попросите Пескова прокомментировать, а то сомнения еще остались😅
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Вячеслав Свитюк
Раз сообщили что мвд не предлагало, переводя с новостного языка на актуальный, то до введения фанайди в кубке осталось не долго.
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Александр Сачков
Ответ Мирослав Валькович
Все "хулиганы" для профильных подразделений МВД уже "как родные" - их знают поименно, проводят профилактику и пр. Но самое главное - их не так много, чтобы не уследить) Для официоза - достаточно продажи билета/прохода по паспорту.
И как конкретно вы предлагаете за ними последить? Посадить под замок в день проведения матча?
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Александр Сачков
Ответ Ебздрогыч
Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо Если и без фанайди было безопасно, то зачем оно нужно? Митрофанов говорит о какой-то логике, но ее нет!
Нужно оно для того, чтобы не пустить нахулиганившего на трибуны. Вот и все.
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Ебздрогыч
Ответ Patriarkh Kirill
Братан, ты работаешь вообще?)) Постоянно здесь, как не захожу ты в комментариях. Ничего негативного, просто интересно
Я в отпуске)) есть проекты, но если честно, они довольно скучные и мне тупо лень. Но я согласен с тобой, пора уже собраться)
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WildCat-2k
Отличная логика уи наших чинуш!
На матчах РПЛ безопасность нужна, а на кубке и суперкара совсем нет! Туда же совсем другие болельщики ходят...
Капец
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CaSpeR-13
Сейчас выяснится что мвд и на чемпионате не настаивало на введении. И вообще неизвестно кто крайний
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Илья Панов
"с точки зрения безопасности все хорошо". Зачем вообще тогда устраивать массово-зрелищние мероприятия?для кого??Я считаю на любом мероприятии должен быть свой контингент,и на футболе он свой,в театре,кинотеатре,в музее,на выставке и тд. А так проще вообще закрыть трибуны как в корону, чем заполнять трибуны этим...
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Ход_Конём
В чемпионате - хулиганы, на Кубке-аристократы. Это сюр какой-то! Всех чиновников в психушку за раздвоение личности.
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bers017
Формат кубка изменили, игр стало больше, раньше на кубок команды выставляли вторые составы, потрму что он им явно не интересен (большинству), да и людей на ьакте игры ходидо меньше чем на чемпионат, если еще и тут введут этот паспорт, то кубок будут смотркть с трибун только представители команд.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Пусть идут в сад
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sled
Аршавин с Митрофановым никогда не встречались в очереди за зп в Газпроме, интересно?
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ЛексЛютый
А что, если сейчас по итогам сезона сделают вывод, что на матчах кубка посещаемость была выше, вместе с тем и не было инцидентов с болельщиками, а затем отменят фанайди на матчи чемпионата!? Так сказать, смотрите: сравнили, все честно.
Да не, бред какой-то!
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Babusya
Законы принимаются в ГД, все вопросы туда.
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Antonio Gaudi
Как раз таки введение фанайди в Кубке было бы хоть каким-то логическим продолжением введения его в чемпионате.
А то получается какой-то анекдот : плохие фанаты, которые якобы хулиганят и создают какую-то криминогенную обстановку, по мнению государства на матчах Кубка внезапно трансформируются в добрых и законопослушных кузьмичей ?
И, кстати так много было сказано про вред фанайди, но кто-нибудь вообще пытался осмыслить, зачем он был введён? Ну у любого, даже самого абсурдного закона, есть какая-либо причина. Тут то что? Заранее готовили почву перед СВО и боялись протестных акций? Так фанаты всегда придерживались правой повестки и едва ли протестовали бы. Какие-то инциденты, связанные с другой протестной активностью против правительства? Тоже нет. Есть ещё варианты?
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