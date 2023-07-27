В РФС заявили, что МВД не предлагало ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России
В РФС заявили, что введение Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России пока не планируется.
Ранее появилась информация о том, что МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка.
– Обсуждается ли вариант введения карты болельщика на Кубке России и Суперкубке страны? Выходило на вас МВД с этим вопросом?
– Нет, не выходило. Знаю, что наши коллеги из других ведомств в постоянном рабочем процессе с МВД. Были обсуждения [карты болельщика на Кубке], когда реформировался Кубок, но говорить сейчас о том, насколько данная идея гипотетически будет актуальна и возможна для реализации, я бы не спешил.
Надо обратить внимание на то, что мы и дальше, возможно, будем актуализировать формат. Вполне возможно, что формат Кубка России будет несколько иным. Прорабатываем и обсуждаем определенные изменения.
Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких‑то инцидентов. Кто‑то паспорт забыл, какие‑то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких‑то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.
С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.
На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.
Там процветают убийства, насилие, каннибализм, пока футболисты сражаются на поле, на трибунах идёт битва до последнего выжившего. Просто по телевизору это не показывают.
А всё потому, что там нет Фан Айди.
Если и без фанайди было безопасно, то зачем оно нужно? Митрофанов говорит о какой-то логике, но ее нет!
Занавес.
украли повесил записку: "Под елкой водки нет."
На следующий день там висела другая записка: "Ежик водку
не брал".
Для официоза - достаточно продажи билета/прохода по паспорту.
На матчах РПЛ безопасность нужна, а на кубке и суперкара совсем нет! Туда же совсем другие болельщики ходят...
Капец
Да не, бред какой-то!
А то получается какой-то анекдот : плохие фанаты, которые якобы хулиганят и создают какую-то криминогенную обстановку, по мнению государства на матчах Кубка внезапно трансформируются в добрых и законопослушных кузьмичей ?
И, кстати так много было сказано про вред фанайди, но кто-нибудь вообще пытался осмыслить, зачем он был введён? Ну у любого, даже самого абсурдного закона, есть какая-либо причина. Тут то что? Заранее готовили почву перед СВО и боялись протестных акций? Так фанаты всегда придерживались правой повестки и едва ли протестовали бы. Какие-то инциденты, связанные с другой протестной активностью против правительства? Тоже нет. Есть ещё варианты?