Бонгонда забил за «Спартак» во 2-м матче подряд. У бельгийца голевые действия во всех 3 играх в России

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Квинси Промес Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда забил в двух из трех матчей за «Спартак».

Полузащитник открыл счет в игре с «Балтикой» (1:0, перерыв) во 2-м туре Мир РПЛ. Бельгиец головой отправил мяч в сетку, воспользовавшись навесом Квинси Промеса на 43-й минуте.

27 июля Бонгонда забил «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России. 23 июля, дебютировав за «Спартак» в игре с «Оренбургом» (3:2) в чемпионате, он отметился голевым пасом.

Подробно со статистикой новичка красно-белых можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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lazarenkovurij469@gmail.com
Ответ Борис Энгельгардт
не было вне игры?
Нет
+34
0
+34
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Никита Самарин
Уже очевидно, что Бонгонда для РПЛ очень качественный игрок. Но момент с выходом один на один, косяк.
+16
0
+16
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Ivan Petrov
КраусавчеГг
+11
-1
+10
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Красная стрела
Жалко, что первый момент запорол. Хотя и второй гол вышел красивый. Но эпизоды, эпизоды. Эпизодами Спартак хорош. Но как - то стабильнее надо матч проводить. А то иногда разыграют на загляденье, а потом полчаса, как бревна. Всё отскакивает.
+9
0
+9
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Игорь Новиков
Побольше бы таких игроков в лиге.
+8
-1
+7
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Rio de Janeiro
Лучший трансфер Спартака после Фернандо (Промес не в счёт) Отличная работа менеджмента👍
+3
0
+3
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Михаил Белов
он из конго
+2
0
+2
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a2wai
Рано еще дифирамбы ему петь, если будет весь сезон так мчаться, тогда можно будет и порадоваться.
+2
-1
+1
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Marina_Greta
Ответ a2wai
Рано еще дифирамбы ему петь, если будет весь сезон так мчаться, тогда можно будет и порадоваться.
Много у нас новичков делали в 3 играх 3 результативных действия? Радоваться надо, что такие хорошие игроки к нам пришли.
+3
-2
+1
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a2wai
Ответ Marina_Greta
Много у нас новичков делали в 3 играх 3 результативных действия? Радоваться надо, что такие хорошие игроки к нам пришли.
У нас в чемпионате, к сожалению, слишком много новичков начинают за здравие, а заканчивают за упокой(

Поэтому если и радоваться, то не так уж и сильно. А то все слишком возбудились.
+2
-1
+1
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Petyapetya
Ответ what&#8242;s the problem?
Обычно национальность игрока пишут по сборной за которую он играет, так что правильно было бы написать конголезец.
Пишут не национальность, а гражданство
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soldat2212
Ответ Михаил Белов
он из конго
Отец его из Конго. А Тео из Бельгии
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Кирилл Голивец
Ответ Михаил Белов
он из конго
два гражданства, мама бельгийка, родился в Шарлеруа
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what&#8242;s the problem?
Обычно национальность игрока пишут по сборной за которую он играет, так что правильно было бы написать конголезец.
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Young Anton
Сразу друзьям сказал Бонгода топ видел его по Кадису чувствуется уровень
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ждём от бонгонды хорошей игры!
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Василий Голованев
Умяров восемь неточных пасов и все подарены сопернику.
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Best game on Earth
Очень хороший игрок для РПЛ. И ведь не побоялся перейти!
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Усатый КозлоБык ©
БингоБонго 😅✅
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ablexs
нужно удары отрабатывать Спартаку
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Валерий Чуплаков
Умяров опять феерит
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Валерий Чуплаков
Чижолые какие то вышли
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Blaumerc
Бонгонда - Бинго Бонго
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Микель Венгер
такой игрой можно заслужить и вызов в сборную. красавчик, что сказать
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Ильдар Фарукшин
Пас ещё бы отдал Антошке вообще красава был. Игру можно было заканчивать
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