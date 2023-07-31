Бонгонда забил за «Спартак» во 2-м матче подряд. У бельгийца голевые действия во всех 3 играх в России
Тео Бонгонда забил в двух из трех матчей за «Спартак».
Полузащитник открыл счет в игре с «Балтикой» (1:0, перерыв) во 2-м туре Мир РПЛ. Бельгиец головой отправил мяч в сетку, воспользовавшись навесом Квинси Промеса на 43-й минуте.
27 июля Бонгонда забил «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России. 23 июля, дебютировав за «Спартак» в игре с «Оренбургом» (3:2) в чемпионате, он отметился голевым пасом.
Подробно со статистикой новичка красно-белых можно ознакомиться здесь.
Поэтому если и радоваться, то не так уж и сильно. А то все слишком возбудились.