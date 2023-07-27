У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»
Криштиану Роналду не забил в четырех товарищеских матчах с европейскими клубами.
Португальца заменили в перерыве матча с «Интером» (1:1).
До этого он не забил «ПСЖ» (0:0), проведя на поле 66 минут, а также в матчах с «Бенфикой» (1:4) и «Сельтой» (0:5). Против лиссабонского клуба Роналду отыграл 84 минуты, против испанского – 48 минут.
Таким образом, в товарищеских матчах против европейских команд у Роналду нет голов за 243 минуты на поле.
Статистику 38-летнего нападающего можно найти здесь.
Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»
https://youtube.com/shorts/v6znW7Oo4eQ?feature=share
роналду делает резульиативное действие в ПО ЧМ!:)
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
прикиньте фаны Кришти это всерьёз пишут 🤣
а что бы топари из Сельты сделали с финалистом ЛЧ?