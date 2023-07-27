У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»

Криштиану Роналду не забил в четырех товарищеских матчах с европейскими клубами.

Португальца заменили в перерыве матча с « » (1:1).

До этого он не забил « » (0:0), проведя на поле 66 минут, а также в матчах с «Бенфикой» (1:4) и «Сельтой» (0:5). Против лиссабонского клуба Роналду отыграл 84 минуты, против испанского – 48 минут.

Таким образом, в товарищеских матчах против европейских команд у нет голов за 243 минуты на поле.

Статистику 38-летнего нападающего можно найти здесь.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»