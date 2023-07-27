У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»

Теги ПСЖ Интер Криштиану Роналду высшая лига Португалия Бенфика Сельта лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не забил в четырех товарищеских матчах с европейскими клубами.

Португальца заменили в перерыве матча с «Интером» (1:1).

До этого он не забил «ПСЖ» (0:0), проведя на поле 66 минут, а также в матчах с «Бенфикой» (1:4) и «Сельтой» (0:5). Против лиссабонского клуба Роналду отыграл 84 минуты, против испанского – 48 минут.

Таким образом, в товарищеских матчах против европейских команд у Роналду нет голов за 243 минуты на поле.

Статистику 38-летнего нападающего можно найти здесь.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

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57 комментариев

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Пирс Морган
Рекорд за рекордом, а европейский футбол упал в уровне
+52
-9
+43
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MagicWithoutBorders
Фразой, что «уровень футбола в Европе упал» и своими результатами на поле Роналду только сильнее себя закапывает, демонстрируя свой истинный уровень игры))
+40
-8
+32
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Tristan...
Это вам не с любителями из Люксембургов и Лихтенштейнов статистику набивать...
+37
-10
+27
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Жечка Дырова
Ответ mqvc9p2h59
Вы реально пишите «истинный уровень игры» про 38 летнего человека, переписавшего большинство европейских рекордов и рекордов национальных команд ,основываясь на товарищеских матчах? Давно в цирке подрабатываете?
Если бы чувак хоть иногда держал язык за зубами и был скромнее, то к нему и претензий было бы меньше, а так он реально себя за последний год закопал очень глубоко
+22
-3
+19
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rigobersong
Нойер делает результативное действие в ПО ЧМ!:)

https://youtube.com/shorts/v6znW7Oo4eQ?feature=share

роналду делает резульиативное действие в ПО ЧМ!:)

https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
+19
-5
+14
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GuruFutbola
Сельта это не какой-нибудь аль насал, которому можно оформить с пенальти коронный, в пустые похоронный)
+16
-5
+11
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rigobersong
Ахахах...даже на минуты пересчитали:))) Все для того, что бы скрасить чокерство кринжа:) А по факту за 4 матча был полной пустышкой:)) В топ 30 в СА уже не входит:))
+14
-6
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Он ещё играет чтоли? Я думало он закончил карьеру лет 7 назад, когда он влюбился в марокканского братишку
+10
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GuruFutbola
В новом сезоне кринжа будут выпускать на 11 метровый и сразу заменять обратно)
+12
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Барсик Юрана
Кринж в Европе всегда был пустышкой, всегда тащили другие: Эдер, Кашшай, Модрич
+11
-6
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AF007
Надеюсь, это чудовище поедет и на ЧМ-26, и на ЧМ-30. Чем больше раз криштик убежит в подтрибунку прикрывая слёзки, тем ниже он упадёт в иерархии. И со временем его будут вспоминать не чаще, чем Бицана, Мюллера и остальных замыкальщиков
+7
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Слишком слабые соперники. Роналду забивает только топам: Люксембургу, Лихтенштейну и Абхе. А Интеры или матчи ЧМ это для слабых
+5
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ хавбек+
голы не забил, но слова относительно уровня Европы закрепил ничейками с ПСЖ и финалистом ЛЧ
ничейка в товарняке жёстко закрепил уровень 🤣🤣
прикиньте фаны Кришти это всерьёз пишут 🤣
а что бы топари из Сельты сделали с финалистом ЛЧ?
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rigobersong
А тем временем величайший сходу начал доминировать в официальном международном турнире!:))
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Илья Мурашов
Конечно, это были товарищеские игры, но Роналду был настроен на голы. Достаточно вспомнить, как он показывал тренеру, что хочет играть. Ну и его фанаты отмечали его желание играть. Но забить ему не удалось. Видимо уровень европейского футбола выше, чем он говорил. Ну и пенальти ни разу не назначили.
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Vatikan
Просто уже не его уровень.
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нелюбитель футбола
Ответ .ru
зато после его замены никто с трибун не уходит...
Значит он нафиг никому не нужен...
+3
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CHIP26RUS
ну так в соперниках не Люксембург и даже не Лихтенштейн
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Илья Мурашов
Ответ noti22
Когда Роналду забил дубль ПСЖ, хейтеры писали, что голы в товарняке не учитываются. Сейчас забей Рон кому-то из этих команд, написали бы тоже самое
Голы в товарищеских играх не учитываются, но их проводят не за тем. Это подготовка к сезону. Как по-твоему подойдет Аль-Наср к новому сезону, когда их лидер не смог забить ни разу? Все знают, как он ведет себя, когда недоволен.
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Игорь Климов
Ответ AnMe
Смеяться или злорадством не норм, но зачем-то ляпнул дичь про Европу и все такое, тем самым выставив себя не в лучшем свете. Ну не забил и не забил, ничего в этом такого нет.
Вот после таких перлов от этого Кринжа7, все над ним и смеются.
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нелюбитель футбола
Ответ Рус Киссенжер
зато бабла полные сундуки. можно же посчитать, сколько стоит 1 минута игры Роналду.
Это из области - если про футбол сказать нечего - скажем про деньги... Были б они твои... Любители Гешы, как и он сам, любят считать чужие деньги, если нет своих... Тоже касается и чужих голов... А-ха-ха-ха...🤭😄..
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Greatest Of All Time
Ох как его опозорит Бензема, Фирмино в лиге Верблюдов. Показав истинный топ уровень.
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нелюбитель футбола
Ответ Луизао фром мексика
Он ещё играет чтоли? Я думало он закончил карьеру лет 7 назад, когда он влюбился в марокканского братишку
Да все марокканские братишки на ЧМ были хороши... А-ха-ха-ха..😄..
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rdyabin@icloud.com
Как вы смеете такое писать про Примадонну? Вот будет окно на сборные, в товарняке с Фаррерами он покажет вам, кто есть кто!
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Кашшай Чакырович
Сильно упал европейский футбол ,Роналду просто не хочет добивать слабых !
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