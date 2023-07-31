Глава РПЛ о перебитом пенальти «Ахмата» в матче с ЦСКА: «Это ЧП. Если арбитр дал свисток, отматывать нельзя»

Александр Алаев назвал ЧП ошибку Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА.

В добавленное время 1-го тайма защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на в штрафной площади. Однако уже после отраженного Игорем Акинфеевым пенальти после просмотра видеоповтора заменил желтую карточку Гайича на красную. « » получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

После матча РФС объяснил эпизод проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве. В понедельник департамент судейства РФС признал разрешение перебить пенальти ошибочным.

«Не видел эти разъяснения пока, футбол смотрел. Слушайте, правильно слова надо подобрать… По мне, это ЧП.

Я не знаю, какое объяснение дали, но мне очень обидно, что такой опытный судья допустил подобную ошибку. Сейчас можно вещи называть своими именами, раз РФС признал.

Все мы немного разбираемся в ВАР. Если судья дал свисток, отматывать нельзя. Мы все привыкли к этому. Надеюсь, что в коллеги разберутся, поправят, и таких моментов мы больше не увидим.

Хорошо, что этот момент не повлиял на результат матча. Такие моменты не красят футбол», – сказал глава Мир .

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