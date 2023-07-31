Глава РПЛ о перебитом пенальти «Ахмата» в матче с ЦСКА: «Это ЧП. Если арбитр дал свисток, отматывать нельзя»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Владислав Безбородов Александр Алаев видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Александр Алаев назвал ЧП ошибку Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА.

В добавленное время 1-го тайма защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади. Однако уже после отраженного Игорем Акинфеевым пенальти Безбородов после просмотра видеоповтора заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

После матча РФС объяснил эпизод проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве. В понедельник департамент судейства РФС признал разрешение перебить пенальти ошибочным.

«Не видел эти разъяснения пока, футбол смотрел. Слушайте, правильно слова надо подобрать… По мне, это ЧП.

Я не знаю, какое объяснение дали, но мне очень обидно, что такой опытный судья допустил подобную ошибку. Сейчас можно вещи называть своими именами, раз РФС признал.

Все мы немного разбираемся в ВАР. Если судья дал свисток, отматывать нельзя. Мы все привыкли к этому. Надеюсь, что в РФС коллеги разберутся, поправят, и таких моментов мы больше не увидим.

Хорошо, что этот момент не повлиял на результат матча. Такие моменты не красят футбол», – сказал глава Мир РПЛ.

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15 комментариев

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Peter Parker
Свисток дал, свисток взял
+20
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Cruel Snake
ЧП! С судьями уже давно ЖП
+5
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Redmurza
Это ЧП. Безбородов будет отстранен на 2 матча (ну как отстранён, просто убьет пару команд не в РПЛ, а в ФНЛ)
+3
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Фут.Боль
Это ЧС, поэтому связи не было. На стадионе работали Глушаковы.Вроде так.
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Вячеслав Максименко
Питерских серьёзно не накажут.
+5
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Алена Нахо
Конечно щас модно валить все на Вар, но Безбородов не первый год судит и судил когда Вара ещё не было.Неужели он правил не знает или все же пора ему на пенсию? И если связь была с задержкой,почему не доложить это в начале или на сухой конец в перерыве матча ,а говорить об этом,когда началось отмазывание Безбородова
+1
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WelcomeBackPURE
Безбородова навсегда убрать
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
слова есть а вот действий нет, как судьи ошибались так и ошибаются
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sheasplut
Там Аллах людям посылает Бентли, золотые калаши и всех родственников и родных устраивает в Даноны на должность СЕО, а номер авто КРА - равно индульгенция от всего!
Безбородов просто знает, кто в этой стране самый сильный и кто выше абсолютно любого закона. Вот и делает выбор!
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Новый тренер ФК Спартак
Всмысле не повлиял на результат??? Те цска должны были победить или что? Забили гол, дали красную?? Это не влияние??? А может терек там изза этого так замотивировался что забил еще 4???🤡🤡🤡
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Толя Карев
судья не виноват что со связью проблема, но удалять игрока после пенальти это бред!
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KUMETS
ВАР влез зачем?! Момент уже прошёл,связь плохая. Сбили с толку. Что с ВАР,что без него,один фиг ошибки были и будут..
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Mark Safa
Ответ Cruel Snake
ЧП! С судьями уже давно ЖП
Полная ЖП
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