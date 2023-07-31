Абаскаль о 2:1 с «Балтикой»: «Спартак» впервые играл с соперником, прессингующим все 90 минут. Усталость после Краснодара сильно повлияла на игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Sports.ru Квинси Промес Тео Бонгонда Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил интенсивность действий «Балтики» в матче со «Спартаком» (1:2).

– Очень интересная игра. Мы первый раз играем с соперником, который прессингует все 90 минут, каждый с каждым.

В первые 20 минут мы могли забивать три раза, были моменты у Квинси, Тео и Соболева. Хотел бы отдать должное «Балтике» за то, что она показывала все 90 минут. В конце концов, футбол – это шоу.

После поездки в Краснодар накопилась усталость. После первых 20 минут было тяжело сохранять интенсивность, ребята были уставшими ментально, поэтому мы начали терять мячи в простых передачах и торопились. Это сильно повлияло на игру.

Соперник делал много навесов очень рано, не доходя до конца. Это казалось опасным, но на самом деле не было таким опасным.

– Вы прагматично отошли назад при счете 1:0.

– Тяжело сохранять интенсивность после такой нагрузки. Но у нас было три момента в первые 20 минут, которые мы не смогли реализовать. Хотя план был не такой. Если вы устали, то надо побольше держать мяч сзади и держать структуру.

В первом тайме мы больше прессинговали и подбирали, во втором – забирали мяч на своей половине. Нужно было больше бегать. Да и в решениях мы были не сказать что ужасны, но точно не хороши, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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52 комментария

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Myach
Ответ Василий Васильевич
по 2-3 дня отдыха,вся Европа так играет ,никто не ноет,тем более после двух туров ,это позор.
В каком из европейских чемпионатов на выездную игру летишь на самолете, потом 5 часоа на поезде и обратно так же? Может из Мадрида в Барселону? Или из Турина в Неаполь?
+42
0
+42
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paratruper17
Судя по игре Умярова - он накануне разгрузил товарный поезд
+44
-5
+39
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Peter Parker
Ответ paratruper17
Судя по игре Умярова - он накануне разгрузил товарный поезд
Человек почти год не играл в футбол из-за травмы и получал минимальные нагрузки, ты ожидаешь, что он после такого сходу ворвется и как помесь Модрича с Бускетсом начнет солить? Сегодня Наиль был полезен, первый гол начался с его отличного паса
+29
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Myach
Ответ Василий Васильевич
два тура прошло уже сумасшедшая усталость)))))
После двух туров значит и можно каждый день играть, да? Сил-то еще много
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Direct free kick
С победой главный клуб России!
+15
-2
+13
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Peter Parker
Ответ Ветер
Имея самый сильный состав в РПЛ и показывать такой унылый футбол - это позорище. Второй тур и уже пошли отмазы про усталость. За год с лишним, понял как можно на уши присесть.
Ого, уже и самый сильный состав в Рпл? Еще недавно вроде подобные эксперты в Спартаке только кривоногих да неумелых видели, а теперь уже самый сильный состав
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Евгений Кошелек
Умяров после великолепной игры в Краснодаре вернулся на свой уровень.
+7
-2
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Замаев Рамиль
Ответ Василий Васильевич
по 2-3 дня отдыха,вся Европа так играет ,никто не ноет,тем более после двух туров ,это позор.
Ещё как ноют
+3
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adekvat11
Ответ Василий Васильевич
по 2-3 дня отдыха,вся Европа так играет ,никто не ноет,тем более после двух туров ,это позор.
в Европе любой выезд это час максимум+ даже в Англии стали сливать кубок лиги, и тренеры точно также ноют из-за календаря имея при этом 30 игроков
+2
0
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Никита Самарин
Респект Балтики, с такой игрой в РПЛ должны остаться (только креативных людей в центр поля не хватает).
+2
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инок
Балтике - спасибо за игру. Дали по носу некоторым зазнайкам. Работать, работать и ещё раз работать. Только так придет Игра.
+1
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Ничего Смешного
Ответ paratruper17
Судя по игре Умярова - он накануне разгрузил товарный поезд
А помогал ему Соболев
+1
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Myach
Ответ Жорег Борщофф
Для Спартака отмаза, а Зенит слабаки, в Ростов скатался, ведь так, насколько я понимаю? Хоть тайминги и несопоставимы. Но нытьё опять со стороны красно-белых, не стыдно, ну право слово.
Извините, а где нытье? Тренер прокомментировал, налетели коршуны с болью, что Спартак набрал 6 очков. Им, бестолковым объясняешь, а пластинка опять та же - про нытье
+1
0
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Равиль Дубов
Ответ paratruper17
Судя по игре Умярова - он накануне разгрузил товарный поезд
Там и Соболев походу с ним был
+1
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Жорег Борщофф
Ответ paratruper17
Судя по игре Умярова - он накануне разгрузил товарный поезд
Хорош! =)
+3
-2
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Aj_lo_1098
Главное выиграли, а остальное подтянут! Вперёд, Спартак!
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adekvat11
Ответ Tom_York
Так он только начался! У всех команд темп...
ок, всё закончили, это уже спор ради спора
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Myach
Ответ Tom_York
Ну да московским командам об этом говорить Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА... Вот это я понимаю выезды. А то что Ростов и Краснодаром второй сезон так играют норм? Это еще Химки вылетели.
Это как к текущему матчу относится?
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Tom_York
Ответ Myach
Это как к текущему матчу относится?
Да так... 3 дня было
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Myach
Ответ Василий Васильевич
спартак одну треть чемпионата вообще в Москве играет никуда не выезжая)))
Уже сыграл?
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adekvat11
Ответ Василий Васильевич
спартак одну треть чемпионата вообще в Москве играет никуда не выезжая)))
причём тут это? я их не защищаю, но тренер логично говрит, что они только приехали из Краснодара и потом у них игры 5,8,11 , учитывая такой календарь конечно усталость накапливается, но усталость имеется ввиду конечно же мышечная, а не та про которую половина думает, а от мышечной усталость появляются травмы вот и вся суть
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Алексей Ненахов
Ответ Жорег Борщофф
Для Спартака отмаза, а Зенит слабаки, в Ростов скатался, ведь так, насколько я понимаю? Хоть тайминги и несопоставимы. Но нытьё опять со стороны красно-белых, не стыдно, ну право слово.
Какие тайменги? На поезде кататься ?
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Андрей Петров
с победой!3 очка взяли ,хоре ныть уже!)
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Tom_York
Ответ adekvat11
Ты вообще не понимаешь о чем я говорю, дело не в расстояниях, как говорит абаскаль, а в том, что когда чемп только начался и сразу такой темп, то мышцы игроков могут не выдержать и начать рваться, кому это надо?Никому, вот и весь разговор, а не в расстояниях, в конце концов футболисты Балтики летят на чартере, а не на верблюдах едут если ты про расстояния, но командам из Москвы легче, это и так все знают
Так он только начался! У всех команд темп...
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Беременный малыш
Ответ Myach
В каком из европейских чемпионатов на выездную игру летишь на самолете, потом 5 часоа на поезде и обратно так же? Может из Мадрида в Барселону? Или из Турина в Неаполь?
И играешь в 33 градусную жару🥵 Тем более Абаскаль сказал, что команда устала МЕНТАЛЬНО, а не физически.
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