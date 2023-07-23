Гильермо Абаскаль: «Медина близок к возвращению, но характер травмы особенный, не торопимся. Счастливы из-за голов Хлусевича»

Гильермо Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака» в начале нового сезона Мир РПЛ.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Спартак» обыграл « » со счетом 3:2.

– Не слишком ли сильно атакуете? Кажется, не хватает баланса.

– Я говорил, что счет может быть и 4:0. У Веры была возможность забить нам третий гол. В первом тайме мы доминировали, во втором вы видели, что произошло.

Конечно, мы должны играть с оглядкой. Команда должна быть готова и к обороне, и к атаке. В первом тайме у «Оренбурга» 4 игрока не участвовали в обороне, но мы этим не воспользовались.

– не играл. В каком он состоянии?

– Надеюсь, он будет готов к «Краснодару». Очень близок к возвращению, но характер травмы особенный. Со спокойствием относимся к ситуации и не торопимся.

– После трансферов Медины и Бонгонда кажется, что не будет места. Рассчитываете ли на него?

– Все знают, какой талант у Миши. Он совершил три отбора, сделал голевую. Ему не хватало завершения в прошлом сезоне. Говорили с ним и командой. Мы улучшаем атаки вторым темпом. Сегодня два гола забил . Да, конкуренция гораздо больше в этом сезоне, но я верю в него, и он это знает.

– Хлусевич забил два гола. Что скажете про его игру?

– Вчера мы работали над стандартами с помощником Карлосом Морено. Хлусевич забил два гола после розыгрышей стандартов. И у нас был смешной момент. Джикия сказал: «Да, сейчас так. А во время матча [ударит так], что мой отец принесет с трибуны мяч». Все посмеялись. И в игре Даниил забил два гола.

Мы счастливы. Он весь сезон ждал это и пытался забить, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера « ».