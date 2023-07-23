Гильермо Абаскаль: «Медина близок к возвращению, но характер травмы особенный, не торопимся. Счастливы из-за голов Хлусевича»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Оренбург Георгий Джикия Тео Бонгонда Хесус Медина Михаил Игнатов Лукас Вера I Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака» в начале нового сезона Мир РПЛ.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

– Не слишком ли сильно атакуете? Кажется, не хватает баланса.

– Я говорил, что счет может быть и 4:0. У Веры была возможность забить нам третий гол. В первом тайме мы доминировали, во втором вы видели, что произошло.

Конечно, мы должны играть с оглядкой. Команда должна быть готова и к обороне, и к атаке. В первом тайме у «Оренбурга» 4 игрока не участвовали в обороне, но мы этим не воспользовались.

Медина не играл. В каком он состоянии?

– Надеюсь, он будет готов к «Краснодару». Очень близок к возвращению, но характер травмы особенный. Со спокойствием относимся к ситуации и не торопимся.

– После трансферов Медины и Бонгонда кажется, что Игнатову не будет места. Рассчитываете ли на него?

– Все знают, какой талант у Миши. Он совершил три отбора, сделал голевую. Ему не хватало завершения в прошлом сезоне. Говорили с ним и командой. Мы улучшаем атаки вторым темпом. Сегодня два гола забил Хлусевич. Да, конкуренция гораздо больше в этом сезоне, но я верю в него, и он это знает.

– Хлусевич забил два гола. Что скажете про его игру?

– Вчера мы работали над стандартами с помощником Карлосом Морено. Хлусевич забил два гола после розыгрышей стандартов. И у нас был смешной момент. Джикия сказал: «Да, сейчас так. А во время матча [ударит так], что мой отец принесет с трибуны мяч». Все посмеялись. И в игре Даниил забил два гола.

Мы счастливы. Он весь сезон ждал это и пытался забить, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Спартака».

18 комментариев

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Ivan Petrov
Хлусевич сегодня конечно хорош
+21
0
+21
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Ильдар Фарукшин
Рыжий лучший ❤️❤️❤️❤️
+16
-2
+14
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Ivan Petrov
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Да не про твои травмы разговор,что-то взгоношился то?
+9
-1
+8
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Никита Самарин
Очень рад за Хлуса, он к этому долго шёл. Начинал с ударов по воробьям, а прошлый сезон заканчивал хорошими ударами, которые блестяще парировали вратари (Шелия как пример).
+7
0
+7
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Mark Safa
Не ну сегодня Спартак играл от души, очень понравилось концовка второго тайма 👍🏼
+4
0
+4
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Красная стрела
С полузащитой у нас норм теперь. Нужно одного б напа. И защитников. Тем более от цз так можно и Литвинова освободить. Конечно кто-то скажет Соболев затащит. Тем более имея таких помощников, как Промес и новичок конголезец. Но уверен, что вообще иметь одного боеспособного нападающего - это обречь себя. 🤷🏿‍♂️
+2
0
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Dark.Babysitter
Если Спартак в каждом матче так будет играть, то нас ждёт интересный сезон
+1
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Valentin Kompaneytsev
Сегодня Даниил Хлусевич был не просто лучшим, а безальтернативно лучшим. Молодец Даниил!
+1
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Faust Doc
Розетку пришили, должна прирасти!
гы гы гы
+1
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Konstantin Zorin
Гильермо, когда оборона начнет играть надёжно? С защитниками кто-то работает?
+1
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БRAYZ
Судя по сегодняшним стандартам, Хесус усилит очень хорошо Спартак. Что касается Хлусевича, я приятно удивлен. Этот человек в товарищеском матче против Нефтчи не мог мяч принять.
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Евгений Кузнецов
в атаке Хлусевич - красавчик сегодня!

в обороне...

сначала он не помещал Воробьёву забить гол (а до этого мог и перехватить мяч, или выпнуть его до того, как тот прикатился к Воробьёву)

+ именно с его ошибки при приёме понеслась голевая контратака "Оренбурга" со вторым голом...

в общем, есть к чему стремиться)
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КБ Сергей
Хлусевич - боец. Он не Марадона и не Месси, но всегда пашет до последнего. Ну, а слова Джикии, сказанные, пусть и в шутку, лишний раз доказывают, что нам нужен настоящий капитан, а не это вот всё. На пару с Соболем подставил команду и ещё трындит что-то… Позорище, на…
Спартачей, с трудной, но заслуженной победой!
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angry horse
Ответ Gunter1769
Это что вообще? Какой еще особенный характер травмы?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Dark.Babysitter
Если Спартак в каждом матче так будет играть, то нас ждёт интересный сезон
То нас ждёт валидолный сезон
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Виталик Украинский
Ответ Konstantin Zorin
Гильермо, когда оборона начнет играть надёжно? С защитниками кто-то работает?
Абаскаль: за защиту Москалев отвечает, он обычно свистит когда опасно. Но сегодня его не было.
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