Агент Дембеле попросил Ла Лигу ускорить переход Усмана в «ПСЖ». Отступные в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня
Агент Усмана Дембеле попросил Ла Лигу ускорить оформление перехода игрока в «ПСЖ».
По данным Jijantes FC, Мусса Сиссоко вновь обратился в Ла Лигу, чтобы закрыть трансфер Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» как можно скорее.
Агент хочет провести операцию до 23:59 сегодняшнего дня – именно до этого момента действуют отступные Усмана в размере 50 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных.
26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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P.S. слово "adblock" теперь нельзя писать, лол. Коммент не дает с ним отправить. Клоуны.
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