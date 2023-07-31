Агент Дембеле попросил Ла Лигу ускорить переход Усмана в «ПСЖ». Отступные в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Усман Дембеле деньги Футбол

Агент Усмана Дембеле попросил Ла Лигу ускорить оформление перехода игрока в «ПСЖ».

По данным Jijantes FC, Мусса Сиссоко вновь обратился в Ла Лигу, чтобы закрыть трансфер Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» как можно скорее.

Агент хочет провести операцию до 23:59 сегодняшнего дня – именно до этого момента действуют отступные Усмана в размере 50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

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102 комментария

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GuruFutbola
Ща Тебас по фасту отключит свет в здании администрации)
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фан Барсы
надеюсь не успеют
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Nike of FW
перезвоните позже , вас плохо слышно .
+33
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Almas Kabaev
Пусть уходит. 50 млн - адекватная цена, учитывая его травматичность.
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Postal899
Ответ Almas Kabaev
Пусть уходит. 50 млн - адекватная цена, учитывая его травматичность.
В этот случае 25 только получит Барселона .Выгоднее завтра продать за 100 )и в банк соответственно всю сумму забрать
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Aidos9419
Ответ фан Барсы
надеюсь не успеют
фан Барсы с Бекхэмом на аве))
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Overkiller
Лапорта, круши факсы в офисе!!!
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фан Барсы
Ответ Nike of FW
перезвоните позже , вас плохо слышно .
где-то после 23:59 в полночь перезвоните вас тогда нормально будет слышно
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SaH4r.
Ответ Real_v_dushe
Уверен, что каталонец Тебас ни в каком виде не будет ускорять процесс. Вы его ещё будете благодарить.
каталонец Тебас🤣, и это говорит сливота🤣🤣🤣
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Artuom Batishev
Есть вероятность, и довольно большая, что Дембеле с агентом сразу это задумали. Поэтому и выбили такие условия. И теперь получат половину суммы трансфера + подписной бонус + большую зарплату(которую Барса не может себе позволить сейчас). Возможно и играл он в прошлом сезоне получше в первую очередь не для помощи Барсе, а чтобы "показать товар лицом".
+7
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Artuom Batishev
Ответ Postal899
В этот случае 25 только получит Барселона .Выгоднее завтра продать за 100 )и в банк соответственно всю сумму забрать
Да не будет ПСЖ его за 100 забирать. В том то и дело.
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фан Барсы
Ответ GuruFutbola
Ща Тебас по фасту отключит свет в здании администрации)
он может помочь ведь он фанат столичного клуба, с другой стороны он не любит ПСЖ. Так что ситуация 50 на 50
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Дмитрий Игнатьев
Забавно - с блокировщиком рекламы сайт тормозит, комменты не прогружаются, а если прогружаются, то дублируются. Без него все отлично, кроме тысячи рекламных баннеров. Неужто специально сделали? Жадные.

P.S. слово "adblock" теперь нельзя писать, лол. Коммент не дает с ним отправить. Клоуны.
+8
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M. Shinoda
Ответ SaH4r.
каталонец Тебас🤣, и это говорит сливота🤣🤣🤣
Ты просто не читал его предыдущие комменты. Такого рода бред для него норма
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zzzeeerrrooo
Ответ Алексей Смолин
Реал убил одним выстрелом двух зайцов, забрали Мбаппе у Псж, а Париж забрал у барсы лучшего игрока команды)) пхаха😂
Он не был лучшим
Левандовски Педри Рафинья Френки
Они лучше как минимум тем , что провели больше матчей
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Uragan Boy
Ответ Raul14
можно смотреть вечно на три вещи 1 Как горит огонь 2 Как течет вода 3 Как Дембель издевается над спотифайШапито в течении 5 лет😆
мальчик да он сам над собой издевается. он в Барселоне хоть говорить научился
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Александр Ермолаев
Ответ Алексей Смолин
Реал убил одним выстрелом двух зайцов, забрали Мбаппе у Псж, а Париж забрал у барсы лучшего игрока команды)) пхаха😂
Педри так то на месте. Ну если хотят, могут попробовать забрать его за 1 млрд отступных)
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фан Барсы
Ответ QWertY
Вместо 25 получат 50. Для агента и Дембеле это даже лучше. А кого Бчк купит за 50?)
лишние деньги помешают при сегодняшней финансовой ситуации ? не думаю
+6
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Andrey Ashhabadskiy
смешат некоторые сливотные болелы реала)))) что уходит Дембеле))) вклада этот Дембеле толком и не приносил Барселоне, очищается Барселона от ненужных. лучше болелы судейского реала подумайте о себе,я это серьёзно
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SaH4r.
Ответ M. Shinoda
Ты просто не читал его предыдущие комменты. Такого рода бред для него норма
почитал сейчас - посмеялся от души
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Гамаль Хайдаров
будет сложный выбор между Барсой и ПСЖ, кого он ненавидит больше?
Денежный арабский мешок, или вечного соперника Реала…
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Artuom Batishev
Ответ El illusionista
Там не всё так просто, как думает этот недалёкий агент. Ему надо сначала найти 50 миллионов, и лично привезти их в офис Ла лиги. Кажется, это сделать нереально за 12 часов, но посмотрим.
Зачем ему? Тут же не сам Дембеле свой трансфер выкупает. Это если сам выкупает(как с Неймаром) нужно лично платить. А сдесь вполне обычный трансфер, просто сумма фиксированная. ПСЖ переведет одним платежом, не переживай.
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e_kot
Ответ El illusionista
Там не всё так просто, как думает этот недалёкий агент. Ему надо сначала найти 50 миллионов, и лично привезти их в офис Ла лиги. Кажется, это сделать нереально за 12 часов, но посмотрим.
Да кто вообще этот агент, перед пользователями спортса))
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Очевидное невероятное
Ответ Однажды в Космосе
скатертью дорожка за 5 лет дембеле выдал один нормальный сезон если так взять, Абсолютно не велика потеря тормозного
абсолютно согласен
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Однажды в Космосе
скатертью дорожка за 5 лет дембеле выдал один нормальный сезон если так взять, Абсолютно не велика потеря тормозного
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