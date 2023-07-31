Агент Дембеле попросил Ла Лигу ускорить переход Усмана в «ПСЖ». Отступные в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня

Агент Усмана Дембеле попросил Ла Лигу ускорить оформление перехода игрока в «ПСЖ».

По данным Jijantes FC, Мусса Сиссоко вновь обратился в , чтобы закрыть трансфер Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» как можно скорее.

Агент хочет провести операцию до 23:59 сегодняшнего дня – именно до этого момента действуют отступные Усмана в размере 50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что « » согласовал с контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»