«Я в шоке. Безбородов не имеет права дать пробить пенальти, когда используется ВАР, грубо нарушен протокол». Экс-арбитр Лапочкин об удалении Гайича

Сергей Лапочкин заявил, что шокирован судейством в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Главный арбитр игры Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. ЦСКА победил со счетом 3:2.

«Если честно, я в шоке. Давно такого не видел. Судейство, мягко говоря, было не очень высокого уровня, к сожалению.

Что касается первого пенальти в ворота ЦСКА, то нам говорили, что хотят бороться с легковесными пенальти. Игрок закручивается винтом от легкого касания. Мне кажется, пенальти был назначен ошибочно. Говорили, чтобы все 11‑метровые были очевидными.

Нарушение Гайича – довольно легковесный момент. Есть оттянутая футболка, но тогда он должен был упасть на спину. Почему футболист «Ахмата» падает вперед? Весьма спорное назначение.

Дальше идет для всех непонятная ситуация. Был грубо нарушен протокол ВАР, потому что судья не имеет права дать пробить пенальти, когда используется ВАР. Да, могут быть поломки связи, но есть технический работник. Если ты не понимаешь, подтвердили или нет, то ты должен переговорить с техническим работником.

После того, как Акинфеев отбил удар, вмешивается ВАР. Это грубая ошибка. Когда пенальти произведен, можно показать красную карточку, если показал не тому игроку, либо когда за кадром осталось агрессивное поведение.

Пятый пенальти – защитник не смотрит на мяч, а кладет руки на плечи сопернику и не позволяет ему выпрыгнуть. Защитника мяч вообще не интересует, поэтому основания для назначения 11‑метрового удара были», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.