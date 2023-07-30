«Я в шоке. Безбородов не имеет права дать пробить пенальти, когда используется ВАР, грубо нарушен протокол». Экс-арбитр Лапочкин об удалении Гайича

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Сергей Лапочкин заявил, что шокирован судейством в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Главный арбитр игры Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. ЦСКА победил со счетом 3:2.

«Если честно, я в шоке. Давно такого не видел. Судейство, мягко говоря, было не очень высокого уровня, к сожалению.

Что касается первого пенальти в ворота ЦСКА, то нам говорили, что хотят бороться с легковесными пенальти. Игрок закручивается винтом от легкого касания. Мне кажется, пенальти был назначен ошибочно. Говорили, чтобы все 11‑метровые были очевидными.

Нарушение Гайича – довольно легковесный момент. Есть оттянутая футболка, но тогда он должен был упасть на спину. Почему футболист «Ахмата» падает вперед? Весьма спорное назначение.

Дальше идет для всех непонятная ситуация. Был грубо нарушен протокол ВАР, потому что судья не имеет права дать пробить пенальти, когда используется ВАР. Да, могут быть поломки связи, но есть технический работник. Если ты не понимаешь, подтвердили или нет, то ты должен переговорить с техническим работником.

После того, как Акинфеев отбил удар, вмешивается ВАР. Это грубая ошибка. Когда пенальти произведен, можно показать красную карточку, если показал не тому игроку, либо когда за кадром осталось агрессивное поведение.

Пятый пенальти – защитник не смотрит на мяч, а кладет руки на плечи сопернику и не позволяет ему выпрыгнуть. Защитника мяч вообще не интересует, поэтому основания для назначения 11‑метрового удара были», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

27 комментариев

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Угараю_с_вас
Все сегодня увидели цирк)) переплюнут такое будет тяжело в ближайшие время) отстранить судьишку навсегда
+23
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ОклаКонь
ну т.е. 3-0 в пользу ЦСКА, норм
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Антон Фалафель
У безбородова на линии связи вместо ВАРа сидел Дон-дон или Лорд.
+8
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Геннадий Тёкин
Давно Лапочкин сам перестал шокировать своим судейством?
+3
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Severfan
Безбородов всегда принимает "странные" решения в пользу соперников ЦСКА.
+5
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Dima67
Кроме эпизода с четвертым пенальти в комплексе, какие еще были косяки? Не Лапочкину быть в шоке от судейства - сам тот еще специалист
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Нионель Ералду
Ответ Groznyi2024
Не смотрел, надо читать правила ВАР, тонкий эпизод. Прецеденты были, когда эпизод заигрывали, а потом судья ставил пенку. На ЧМ или на ЛК даже после финального свистка били
а ты объективен, господин Грозный2024
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Вадим flanec
Ответ Fronda
На самом деле странное решение только одно. И то оно не повлияло на исход поединка. Тем более, что судья затем довольно спокойно назначил 5-й пенальти и 3-й в пользу ЦСКА, а чуть позднее удалил еще одного футболиста Ахмата. На счет футболки, задержанной Гайичем, тезис довольно спорный. Нападающий до конца пытается идти к воротам и падает вперед после того, как Гайич футболку отпускает. Сила инерции, оставшаяся без противодействия, толкает футболиста Ахмата вперед, после чего тот теряет равновесие. Эпизод как раз полностью соответствует нарушению. На счет протокола ВАР. В отсутствие надежной связи надо было судить без ВАР вообще. Но "без ВАР вообще" не было бы первого пенальти армейцев и удаления у Ахмата на 10-й минуте встречи. Тот случай, когда всех бы так убивали, как в этом матче ЦСКА.
Да причём здесь Амкар? Они вон во второй лиге играют.
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Фут.Боль
Ответ Severfan
Безбородов всегда принимает "странные" решения в пользу соперников ЦСКА.
Ну 3 пенальти в ворота Ахмата и 2 удаления - это не очень похоже, что в пользу Ахмата.
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Угараю_с_вас
Ответ Groznyi2024
Цирк - 3 пенки в пользу коней в одном матче. Хотя не, все уже привыкли. В ворота Балтики завтра 5 поставят
А что скажешь насчет удаления Гайича и перебитого пенальти?
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сам ГазПром
Ответ Fronda
На самом деле странное решение только одно. И то оно не повлияло на исход поединка. Тем более, что судья затем довольно спокойно назначил 5-й пенальти и 3-й в пользу ЦСКА, а чуть позднее удалил еще одного футболиста Ахмата. На счет футболки, задержанной Гайичем, тезис довольно спорный. Нападающий до конца пытается идти к воротам и падает вперед после того, как Гайич футболку отпускает. Сила инерции, оставшаяся без противодействия, толкает футболиста Ахмата вперед, после чего тот теряет равновесие. Эпизод как раз полностью соответствует нарушению. На счет протокола ВАР. В отсутствие надежной связи надо было судить без ВАР вообще. Но "без ВАР вообще" не было бы первого пенальти армейцев и удаления у Ахмата на 10-й минуте встречи. Тот случай, когда всех бы так убивали, как в этом матче ЦСКА.
Амкар умер. Когда воскрес, не помню.
Сила инерции так театрально не работает.
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наши деятели со свистком не перестают удивлять...
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Fronda
Ответ Вадим flanec
Да причём здесь Амкар? Они вон во второй лиге играют.
Поправил
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Алексей Елистратов
Ответ ОклаКонь
ну т.е. 3-0 в пользу ЦСКА, норм
Если бы не левый пенальти в начале матча, после которого русская душа Безбородова ушла в самоистязание - то ничего бы не было.
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Удар Кержакова
Ответ леннорыч-абрамович
У меня со связью проблемы. Что Лапочкин сказал про судейство?
Говорит, что так судить нельзя.
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Георгий Михеев
По мне Беспородов молоток, все пенали были. Нефиг за майки хватать аля Гаич и барцовские захваты делать как камилов.
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Аморалинни
На какую спину он должен был упасть?))))
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ro44an.siz
Плохому танцору ВАР мешает)
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poolshh
Мож дисквальнут хоть до зимы этого неадеквата. Пусть отдохнет уже.
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Леван Мкртчян
Безбородов после просмотра ВАР превратил игру в Вар Тандер
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Док Аксель
Безбородов и бригада ВАР до игры отметила похоже День ВМФ...
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