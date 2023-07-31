Гендиректор «Ахмата» о судействе в матче с ЦСКА: «Мы тоже недовольны. Пусть судейский департамент комментирует»

Гендиректор «Ахмата» недоволен судейством Владислава Безбородова в матче с ЦСКА.

Во 2-м туре Мир «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.

В добавленное время в 1-м тайме Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на . Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«Судейство комментировать не будем, у нас есть судейский департамент. Пусть они прокомментируют. Но мы тоже недовольны.

Два поражения «Ахмата» на старте? Много всего наложилось. У нас большое количество травм в команде. Основная причина в этом.

Изменения в составе «Ахмата»? Будут один-два трансфера на вход в ближайшее время», – сказал Ахмед Айдамиров.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить