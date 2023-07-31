Гендиректор «Ахмата» о судействе в матче с ЦСКА: «Мы тоже недовольны. Пусть судейский департамент комментирует»
Гендиректор «Ахмата» недоволен судейством Владислава Безбородова в матче с ЦСКА.
Во 2-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.
В добавленное время в 1-м тайме Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.
«Судейство комментировать не будем, у нас есть судейский департамент. Пусть они прокомментируют. Но мы тоже недовольны.
Два поражения «Ахмата» на старте? Много всего наложилось. У нас большое количество травм в команде. Основная причина в этом.
Изменения в составе «Ахмата»? Будут один-два трансфера на вход в ближайшее время», – сказал Ахмед Айдамиров.
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