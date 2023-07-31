Гендиректор «Ахмата» о судействе в матче с ЦСКА: «Мы тоже недовольны. Пусть судейский департамент комментирует»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Иван Олейников Милан Гайич Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» недоволен судейством Владислава Безбородова в матче с ЦСКА.

Во 2-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.

В добавленное время в 1-м тайме Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«Судейство комментировать не будем, у нас есть судейский департамент. Пусть они прокомментируют. Но мы тоже недовольны.

Два поражения «Ахмата» на старте? Много всего наложилось. У нас большое количество травм в команде. Основная причина в этом.

Изменения в составе «Ахмата»? Будут один-два трансфера на вход в ближайшее время», – сказал Ахмед Айдамиров.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить

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15 комментариев

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T622222
Надо было еще один ставить и 3-3 чтобы были довольны 🔥
+8
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Marina_Greta
Безбородова отстранять, накосячил в обе стороны, но в сторону ЦСКА был вообще полный беспредел.
+11
-5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Marina_Greta
Безбородова отстранять, накосячил в обе стороны, но в сторону ЦСКА был вообще полный беспредел.
Накосячил в обе стороны.Точка. Так и Ахмат с первым удалением и пенальти может сказать, что полный беспредел.Там даже по повторам непонятно куда именно мяч попал. В итоге 3 пенальти и 2 удаления дали Ахмату. Момент с нарушением протокола ВАР просто слишком резонансный.
+4
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Ростов-на-Дону
На ВАРе Иванов, в поле Безбородов - оба не справились, раз кони выиграли. На первый раз простят.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
департамент скажет что они тоже недовольны
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Фёдор Кузнецов
ох уж этот Газпром, купил судью чтоб он поставил 3 пенальти в ворота ЦСКА и удалил двух игроков соперника
есть такая вероятность
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