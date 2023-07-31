«Лацио» о срыве трансфера Захаряна: «Нет места для игрока не из Европейского союза»
В «Лацио» объяснили причину срыва трансфера Арсена Захаряна из «Динамо».
Сообщалось, что клубы договорились о трансфере Захаряна за 10+4 млн евро. Однако затем переход полузащитника сорвался.
«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», – сказал сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.
Напомним, что «Лацио» выбирал между Захаряном и японцем Даити Камадой и мог подписать только одного из этих футболистов из-за лимита на игроков не из Европейского союза в заявке. Утверждалось, что римляне сделали выбор в пользу Арсена.
Позже стало известно, что между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри возникли разногласия по поводу необходимости приобретения российского хавбека.
В первых трех матчах сезона 20-летний атакующий полузащитник «Динамо» забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика доступна здесь.
Не факт, что Захарян играл бы часто, слева Цаканьи выдал классный сезон, дублер Педро, в центре Альберто. Надо со Страсбургом пытаться, неплохой вариант, место в основе, потенциальный рост. Удачи Арсену!