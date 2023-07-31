«Лацио» о срыве трансфера Захаряна: «Нет места для игрока не из Европейского союза»

В «Лацио» объяснили причину срыва трансфера Арсена Захаряна из «Динамо».

Сообщалось, что клубы договорились о трансфере Захаряна за 10+4 млн евро. Однако затем переход полузащитника сорвался .

«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», – сказал сказал спортивный директор « » Анджело Фабиани.

Напомним, что «Лацио» выбирал между Захаряном и японцем Даити Камадой и мог подписать только одного из этих футболистов из-за лимита на игроков не из Европейского союза в заявке. Утверждалось, что римляне сделали выбор в пользу .

Позже стало известно, что между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри возникли разногласия по поводу необходимости приобретения российского хавбека.

В первых трех матчах сезона 20-летний атакующий полузащитник « » забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика доступна здесь.