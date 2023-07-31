«Лацио» о срыве трансфера Захаряна: «Нет места для игрока не из Европейского союза»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Европейский союз лимит на легионеров Арсен Захарян Футбол

В «Лацио» объяснили причину срыва трансфера Арсена Захаряна из «Динамо».

Сообщалось, что клубы договорились о трансфере Захаряна за 10+4 млн евро. Однако затем переход полузащитника сорвался.

«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», – сказал сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

Напомним, что «Лацио» выбирал между Захаряном и японцем Даити Камадой и мог подписать только одного из этих футболистов из-за лимита на игроков не из Европейского союза в заявке. Утверждалось, что римляне сделали выбор в пользу Арсена.

Позже стало известно, что между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри возникли разногласия по поводу необходимости приобретения российского хавбека.

В первых трех матчах сезона 20-летний атакующий полузащитник «Динамо» забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика доступна здесь.

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45 комментариев

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kvint(ksk)
Какая-то странная отмазка. Они и японца не взяли , и Захаряна не взяли. За 10 млн на таком рынке они игрока уровня ЛЧ не найдут . Ну и хрен с ними. Арсен уверен перейдет в конечном итоге в европейский клуб. Странно, кстати , что Монако его не рассматривает …
+57
-14
+43
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Вячеслав Васильев
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
Что ты несёшь, Головин один из лучших игроков Монако.
+37
-1
+36
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Maratik1982
ну это вам не Саня Кокорин , у которого фарт из трусов вываливается при заключении нереальных контрактов
+31
-3
+28
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laudrup
Писал об этом, как только стало известно о интересе Лацио. В серии А клубы стараются не из ЕС брать твердых игроков основы. Захарян, при всём уважении на основу Лацио пока не тянет.
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Василий Васильевич
ожидаемо , слабый игрок не для клубов уровня Лацио. В итоге уйдет на лавку в Зенит через год
+8
-3
+5
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TIMOXA1979 TIMOXIN
круто, трудно видимо было посчитать до трёх или четырех:) не помню сколько их таких можно заявить. вести переговоры видимо было проще
+10
-5
+5
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Teodrakis
Ответ Нурболат Дуйсенов
Может у них нет места для игроков из России?
Для японца тож не нашлось
+5
-1
+4
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Pok_Toholo
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
О, личный хейтерок Головина на сайте есть. Как живётся, частенько тебя Саня расстраивает?
+3
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noti22
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
Дело совсем не в Головине, у них были трансферы намного хуже. Например, Жеббельс за 20 млн, который ушёл бесплатно
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Philatelist79
Челси, Лацио вскружили голову парню. Работать надо больше и выберут в его пользу
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sd4fmwrvz8
Слабый игрок точно не для Лацио и ЛЧ , больше разрекламированный не более того
+2
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ОЛЛС1911
Ответ kvint(ksk)
Какая-то странная отмазка. Они и японца не взяли , и Захаряна не взяли. За 10 млн на таком рынке они игрока уровня ЛЧ не найдут . Ну и хрен с ними. Арсен уверен перейдет в конечном итоге в европейский клуб. Странно, кстати , что Монако его не рассматривает …
А с чего это Захарян - игрок уровня ЛЧ?
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Spaten
Ответ Maratik1982
ну это вам не Саня Кокорин , у которого фарт из трусов вываливается при заключении нереальных контрактов
Кокорин талантливее был на голову Захаряна. Другое дело, что деньги ему эту голову вскружили )
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BertNiKK
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
За Головина большой и жирный дизлайк. Он уже давно стал лидером и основным игроком Монако. Что касается Аршавина, то никак нельзя сказать, что у него карьера в Англии не сложилась. Свое имя в историю английского футбола он точно вписал. Другой вопрос - насколько он себя смог там проявить и раскрыться в полной мере. Жирков - да, сидя под топовым Эшли Коулом, ничего вразумительного не показал. Запомнился по каким-то отдельным моментам и голом в ворота Спартака в Лужниках в ЛЧ.
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Николай Васильков
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
И ещё осталось найти тех самых русских из Аталанты, Тоттенхэма, Штутгарта, Эвертона и Гавра, которые в своё время купили поиграться Миранчука, Павлюченко, Погребняка, Билялетдинова и Кузяева.
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BertNiKK
Захарян не потянул бы Лацио так же, как и Миранчук Аталанту (хотя Лёха временами прилично играл, возможно, с другим тренером во главе Аталанты у него бы дела в гору пошли). Их предел - это клубы калибра Вероны и Торино.
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Eraser
Ответ Maratik1982
ну это вам не Саня Кокорин , у которого фарт из трусов вываливается при заключении нереальных контрактов
Скорее, fart.
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Николай Васильков
Ответ Алексей Елистратов
А чего странного? Зачем он Монако. Уже обожглись с Саней, без ЛЧ сидят сколько лет. А на минуточку, купили за внушительные деньги. Только его некуда деть. Очередная история: российская игрушка для владельца экс-россиянина, который ностальгирует по березкам и борщу. (Привет от Жиркова-Абрамовича, Аршавина-Усманова и прочих передач россиянин - россиянину). По Захаряну - он и не нужен Лацио, а точнее Сарри. Это не заменитель Сереги. И холдят слот для игрока намного сильнее, чем Захарян, который без голевых действий играл в прошлом сезоне. Самый крутой актив - Сперцян, но он уже легионер, к сожалению.
4+7= без голевых действий. Ясно, так и запишем.
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nickfad2405@mail.ru
Ответ kvint(ksk)
Какая-то странная отмазка. Они и японца не взяли , и Захаряна не взяли. За 10 млн на таком рынке они игрока уровня ЛЧ не найдут . Ну и хрен с ними. Арсен уверен перейдет в конечном итоге в европейский клуб. Странно, кстати , что Монако его не рассматривает …
Смешно, захарян так и останется в рпл
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pr1any
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
круто, трудно видимо было посчитать до трёх или четырех:) не помню сколько их таких можно заявить. вести переговоры видимо было проще
возможно, хотели параллельно продать игрока не из ЕС, а вместо него Захаряна взять, но не сложилось
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NartApsua
А до этого они не знали, что у них нет места?
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притвиц
Подсластили горькую пилюлю Арсену , фактически же не играет Захарян в тот европейский футбол который он него ждали.
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Dmitry Orlov
Чёртов лимит, когда уже его отменят, сколько можно говорить, что от лимита российский футбол только деградирует, хотя подожите... o, shi...
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Marina_Greta
Может оно и к лучшему.
Не факт, что Захарян играл бы часто, слева Цаканьи выдал классный сезон, дублер Педро, в центре Альберто. Надо со Страсбургом пытаться, неплохой вариант, место в основе, потенциальный рост. Удачи Арсену!
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Не придумал...
Кого же подпишут? Соу?
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