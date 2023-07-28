Муту о Захаряне и «Челси»: «Россияне – талантливая нация. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них!»
Адриан Муту высказался о несостоявшемся трансфере Арсена Захаряна в «Челси».
Переход полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом 2022 года сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера.
«Новостей слишком много, за всеми не уследишь. Кстати, с Фабрицио [Романо] я знаком. Если он говорит о чем-то – не значит, что это обязательно произойдет.
А вообще россияне – очень талантливая нация. Так было всегда. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них!» – сказал экс-игрок «Челси», а ныне главный тренер «Нефтчи».
Приятно, спасибо