Муту о Захаряне и «Челси»: «Россияне – талантливая нация. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них!»

Теги Челси Адриан Муту премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Нефтчи высшая лига Азербайджан Спорт-Экспресс Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

Адриан Муту высказался о несостоявшемся трансфере Арсена Захаряна в «Челси».

Переход полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом 2022 года сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера.

«Новостей слишком много, за всеми не уследишь. Кстати, с Фабрицио [Романо] я знаком. Если он говорит о чем-то – не значит, что это обязательно произойдет.

А вообще россияне – очень талантливая нация. Так было всегда. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них!» – сказал экс-игрок «Челси», а ныне главный тренер «Нефтчи».

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17 комментариев

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Золотая бутса
Сейчас местные юмористы пошутят, под чем Муту говорил это, но все же - сказать сейчас так и проявить уважение нашим игрокам это очень смело.
+19
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+17
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<CRISTIANO>
Ответ Золотая бутса
Сейчас местные юмористы пошутят, под чем Муту говорил это, но все же - сказать сейчас так и проявить уважение нашим игрокам это очень смело.
Но это не значит, что он под чем-то не был.
+13
-8
+5
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Vićtor Diaź
Ого
Приятно, спасибо
+2
0
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alexsplayer
Спасибо, Адриану!
+1
0
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Serge Vendino
Ответ Золотая бутса
Сейчас местные юмористы пошутят, под чем Муту говорил это, но все же - сказать сейчас так и проявить уважение нашим игрокам это очень смело.
Больше интересует, кто додумался спросить румына, тренирующего азербайджанский клуб, про перспективы россиян в Европе
+1
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Заяцволк
Ответ Золотая бутса
Сейчас местные юмористы пошутят, под чем Муту говорил это, но все же - сказать сейчас так и проявить уважение нашим игрокам это очень смело.
Так-то да. Но грустно то, что у нас в России почему-то в почёте наркоманы, ну там Горшок, Высоцкий, многие любят Джаггера, Кита Ричардса, Кобейна, Оззи, вот теперь Муту станет героем и т.п. Блин, может быть хватит чествовать нарков ? "Ой, ани жы талантливые, какая разница, что нарки, я жы вот их песни слушаю, и мне кайфова", ой, всё, аж самому поплохело от того, что написал. Но это реальность, вот почему у нас нарков любят, я не пойму, это просто стыд, будьте выше этого позора
+1
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arwen
Ответ red hikkikomori
Только россияне - это не нация, нация - это русские)
Он иностранец. Большинство из них под "русскими" подразумевают всех россиян.
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old folk
Играть-то они могут. Вопрос, как)
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Eric_Cartman
Омг, откопали парня! Здоровья ему
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Алексей Петров
Не могут и не хотят!
0
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red hikkikomori
Только россияне - это не нация, нация - это русские)
+3
-3
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gninnur esrever*
И открыл себе страницу на миротворце
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Roman Araslanov
Ответ Золотая бутса
Сейчас местные юмористы пошутят, под чем Муту говорил это, но все же - сказать сейчас так и проявить уважение нашим игрокам это очень смело.
Зная его, он мог быть и под чем-то
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Barca_mania
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Ответ red hikkikomori
Только россияне - это не нация, нация - это русские)
а может он имел ввиду именно россиян включая туда и чеченцев, дагестанцев, татар, армян, азербайджанцев и таг далее
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red hikkikomori
Ответ arwen
Он иностранец. Большинство из них под "русскими" подразумевают всех россиян.
Скорее всего написали неправильно, он наверняка сказал russians - это можно перевести и как "русские" и как "россияне"
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