Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не перейдет в «Лацио» из «Динамо».

– Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван?

– Да, это так, – сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что клубы договорились о трансфере Захаряна за 10+4 млн евро. Сообщалось, что сделку не одобрил главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Динамо». Его статистику можно найти здесь.

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54 комментария

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RusSt
Ну если тренеру не нужен то и смысла в таком трансфере не было
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Royal Watcher
На Лацио Европа не заканчивается, пригласят ещё в добротный клуб, главное игрой это доказывать…
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bellyashe
Ответ Игорь Кинг
максимум серия с в италии
спасибо за твое экспертное мнение, игорь кинг. больше не пиши)
+12
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summer-winter
Ответ Royal Watcher
На Лацио Европа не заканчивается, пригласят ещё в добротный клуб, главное игрой это доказывать…
да все наши молодые так думают, мол еще успеют, а потом раз и уже под30)
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Мурад Сабиев
Жалко пацана
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Никита Самарин
Ни чего удивительного, по ходу у нас превратиться в традицию, каждое лето продавать Захаряна в Европу.
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Сергей Жарковский
Ну не нужен Захарян в Лацио, не беда, толковый футболист не пропадёт!
+2
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RusSt
Ответ Niko [Ars]
Сарри мог бы и передумать. Или дальшенейший переход было бы легче совершить уже из Лацио. всяко лучше чем в Динамо оставаться с точки зрения развития как игрока
Не факт, возможно лучше полгода посидеть в Динамо но перейти в команду в которой дадут шанс. Но будет ли еще такая возможность не понятно
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Владимир Тищенко
Давай Страсбург твой выход
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Russ Ivan
Нужно искать вариант, где тренер будет нуждаться в нём и давать играть, а не полировать лавку...
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Кирилл Польский
Ответ Михаил Иванов
Его никто не удерживает , он никому не нужен.
Это спорный вопрос. Если трансфер срывается, значит, были переговоры. А если были переговоры, то значит, нужен
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Дмитрий Тихонов
Если тренер против, то смысла идти в клуб нет. Всё верно!
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Niko [Ars]
Ответ RusSt
Ну если тренеру не нужен то и смысла в таком трансфере не было
Сарри мог бы и передумать. Или дальшенейший переход было бы легче совершить уже из Лацио. всяко лучше чем в Динамо оставаться с точки зрения развития как игрока
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Ilya_Panchenko
Ответ RusSt
Ну если тренеру не нужен то и смысла в таком трансфере не было
Спрашивается зачем тогда нужно было в переговоры вступать, неужели нельзя было сразу спросить Сарри
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Игорь Кинг
Ответ bellyashe
спасибо за твое экспертное мнение, игорь кинг. больше не пиши)
знаю, что говорю
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Михаил Иванов
Ответ Кирилл Польский
Зря Динамо его удерживает. Через год будут ныть, что бесплатно ушёл. А вот куда, это уже от него зависит. Уйдёт в Европу - молодец, развитие. Уйдёт в Зенит - до свидания. Но в Динамо оставаться точно глупо. Они загубят его. В нынешней ситуации наши клубы не могут выставлять в торгах свои условия. Есть перспективные игроки? Вам предлагают за них 100% деньги? Отпускайте. Тем более, если это россияне. Удерживая вы никому лучше не сделаете. Покупатели то найдут альтернативы не из России, а вот для наших получить демотивированного игрока такое себе. С другой стороны, нашему игроку пару нулей в контракт добавь, и мотивация появится)
Его никто не удерживает , он никому не нужен.
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Prise
Сомнений вообще не было что это всё пустое) В Шорт-листе просто был наваренное, остальное работа агента)
Тюкавина тоже все вдруг захотели, когда год контракта остался с Динамо))Алгоритм один и тот же)
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Alexander Baresi
Арсена обязательно заберут, игрок хороший потенциал большой
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Карина Кулина
Ну если Сарри он не нужно, то лучше так. Варианты ещё будут.
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Михаил Иванов
Ответ Ajvengo
в начале этого он ожил. если не перейдет, вообще в депрессняк уйдет.
Нам заплакать ?
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Георгий Лялин
Будем надеяться, что ещё будет возможность попробовать себя в Европе
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OneLad
шум в прессе потопит парня, если будет обращать внимание
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JAV-URARTU-ARARAT
У меня ещё один вопрос , есть агенты , которые могут пристроить кого угодно и как угодно , но с российскими агентами это просто проблема? Может дело в агентах , а не тренера,.
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Игорь Новиков
Ожидаемо.

Надо сперва делать ставку на клубы типа Страсбура, Дженоа.
+4
-4
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Игорь Кинг
ерунду не пишите, он слаб для серии а
+1
-1
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