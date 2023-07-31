Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян
Арсен Захарян не перейдет в «Лацио» из «Динамо».
– Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван?
– Да, это так, – сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что клубы договорились о трансфере Захаряна за 10+4 млн евро. Сообщалось, что сделку не одобрил главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.
В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Динамо». Его статистику можно найти здесь.
Тюкавина тоже все вдруг захотели, когда год контракта остался с Динамо))Алгоритм один и тот же)
Надо сперва делать ставку на клубы типа Страсбура, Дженоа.