Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян

Арсен Захарян не перейдет в «Лацио» из «Динамо».

– Правда ли, что трансфер Захаряна в « » сорван?

– Да, это так, – сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что клубы договорились о трансфере за 10+4 млн евро. Сообщалось, что сделку не одобрил главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.