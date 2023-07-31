«Бавария» хочет договориться с «Тоттенхэмом» по Кейну на этой неделе. Все указывает на то, что он перейдет

«Бавария» продолжает работать над трансфером Харри Кейна из «Тоттенхэма».

В ситуации с возможным переходом Кейна в мюнхенский клуб наступили важнейшие дни. Как пишет Sport1.de, боссы «Баварии» намерены на этой неделе договориться с « » о трансфере нападающего. Скорейшего решения вопроса хотят не только и , но и сам Кейн.

В ближайшие дни состоится встреча между руководителями «Баварии» и «Тоттенхэма». Мюнхенский клуб представят гендиректор Ян-Кристиан Дрезен и технический директор Марко Неппе, со стороны лондонского клуба на встречу прибудет . Сегодня утром самолет с Дрезеном и Неппе вылетел из Мюнхена в Лондон.

Ранее встречу перенесли по инициативе Леви – это связывали с его желанием диктовать ход переговоров. Однако Sport1.de пишет, что причина в загруженности Дэниэла после возвращения из Сингапура.

Все указывает на то, что Кейн скоро перейдет в «Баварию». По данным источника, Леви понял, что Харри действительно хочет присоединиться к мюнхенцам. Президент «Тоттенхэма» понимает, что должен продать Кейна сейчас, так как игрок не рассматривает возможность продления контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

Сейчас все зависит от договоренности клубов по денежной компенсации. «Бавария» хочет придерживаться изначального плана и не тратить более 100 миллионов евро. Но при этом в клубе убеждены, что трансфер не должен сорваться из-за нескольких миллионов евро.

Руководство «Баварии» очень хочет удовлетворить запрос Томаса Тухеля и подписать Кейна – чем раньше, тем лучше.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» по – на 70 и 80 млн евро.

Статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.