«Бавария» хочет договориться с «Тоттенхэмом» по Кейну на этой неделе. Все указывает на то, что он перейдет

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Томас Тухель Харри Кейн Эндж Постекоглу Ян-Кристиан Дрезен Футбол

«Бавария» продолжает работать над трансфером Харри Кейна из «Тоттенхэма».

В ситуации с возможным переходом Кейна в мюнхенский клуб наступили важнейшие дни. Как пишет Sport1.de, боссы «Баварии» намерены на этой неделе договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего. Скорейшего решения вопроса хотят не только Томас Тухель и Эндж Постекоглу, но и сам Кейн.

В ближайшие дни состоится встреча между руководителями «Баварии» и «Тоттенхэма». Мюнхенский клуб представят гендиректор Ян-Кристиан Дрезен и технический директор Марко Неппе, со стороны лондонского клуба на встречу прибудет Дэниэл Леви. Сегодня утром самолет с Дрезеном и Неппе вылетел из Мюнхена в Лондон.

Ранее встречу перенесли по инициативе Леви – это связывали с его желанием диктовать ход переговоров. Однако Sport1.de пишет, что причина в загруженности Дэниэла после возвращения из Сингапура.

Все указывает на то, что Кейн скоро перейдет в «Баварию». По данным источника, Леви понял, что Харри действительно хочет присоединиться к мюнхенцам. Президент «Тоттенхэма» понимает, что должен продать Кейна сейчас, так как игрок не рассматривает возможность продления контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

Сейчас все зависит от договоренности клубов по денежной компенсации. «Бавария» хочет придерживаться изначального плана и не тратить более 100 миллионов евро. Но при этом в клубе убеждены, что трансфер не должен сорваться из-за нескольких миллионов евро.

Руководство «Баварии» очень хочет удовлетворить запрос Томаса Тухеля и подписать Кейна – чем раньше, тем лучше.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» по Кейну – на 70 и 80 млн евро.

Статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.

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15 комментариев

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BroSport
если шпоры не хотят усиливать конкурентов по АПЛ, то опустить Кейна сейчас за 80млн вполне разумно, чем через год бесплатно.
+8
-1
+7
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corazón blanco
Ответ DolJun
смысл кейну в 30 лет уходить из клуба где он регулярно берет предсезонные трофеи и метит на место лучшего бомбардира лучшей лиги мира в новый чемпионат, где из важного - только шанс взять лч?
Так он может перейти на два-три года в Баварию, а потом вернуться в клуб АПЛ и побить рекорд за года три-четыре( с учетом падения результативности из-за возраста). И трофеи собрать и рекорд установить - идеальный план.
+4
0
+4
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DolJun
смысл кейну в 30 лет уходить из клуба где он регулярно берет предсезонные трофеи и метит на место лучшего бомбардира лучшей лиги мира в новый чемпионат, где из важного - только шанс взять лч?
+5
-4
+1
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градус ненависти
Кейн в Баварии это будет просто🔥🔥🔥
+1
0
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Геннадий Тимченко
переход сильно напоминает историю с Левандовски - Кейну тоже удачи в Баварии и миновать судьбу Садио Мане
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Phantom1289
Похоже рекорд Ширера останется не побитым.
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Ман Сити 3 требл
Правильный выбор сделайт Кейн что перейдёт в Баварию а не в сере-дняк маню ☝️
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Cruel Snake
Скорейшего решения вопроса хотят Тухель, Кейн...Главное что-бы этого хотел Леви, он заказывает музыку, от этого и танцевать
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Andrey Yaroslavtsev
Финишная прямая?
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Футбол, хоккей итд
Один Леви, против двух мюнхенцев. Кто победит?!
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Ман Сити 3 требл
Ответ DolJun
смысл кейну в 30 лет уходить из клуба где он регулярно берет предсезонные трофеи и метит на место лучшего бомбардира лучшей лиги мира в новый чемпионат, где из важного - только шанс взять лч?
У Кейна с серед-няком ТТХ нет ни одного трофея
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Данил Бакуров
Ответ DolJun
смысл кейну в 30 лет уходить из клуба где он регулярно берет предсезонные трофеи и метит на место лучшего бомбардира лучшей лиги мира в новый чемпионат, где из важного - только шанс взять лч?
Ты про фнл?)
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DolJun
Ответ corazón blanco
Так он может перейти на два-три года в Баварию, а потом вернуться в клуб АПЛ и побить рекорд за года три-четыре( с учетом падения результативности из-за возраста). И трофеи собрать и рекорд установить - идеальный план.
а главное надежный как швейцарские часы. вопрос конечно что для кейна важнее - _шанс_ выиграть лч или наверняка забить первую строчку в топе бомбардиров апл, ведь оставлять все на потом, рассчитывая что ни травмы, ни возраст тебя не догонят - ну хз.
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