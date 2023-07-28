Леви перенес переговоры с «Баварией» по Кейну на следующую неделю. Это связывают с желанием главы «Тоттенхэма» диктовать их ход

Дэниэл Леви решил оказать давление на руководство «Баварии».

Как утверждает Bild, сегодня утром генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен и технический директор Марко Неппе должны были лететь в Лондон на переговоры с президентом « » по форварду . Возвращение планировалось на вечер этого же дня.

Однако Леви договорился с Дризеном о переносе визита на начало следующей недели.

Британские источники газеты сообщают, что это типичный ход для английского бизнесмена, которого считают жестким переговорщиком. Такое решение связано с тем, что Леви хочет полностью контролировать ход переговоров и не позволять другим диктовать условия.

Сообщалось, что « » не намерена платить за Кейна больше 100 млн евро.