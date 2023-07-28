Леви перенес переговоры с «Баварией» по Кейну на следующую неделю. Это связывают с желанием главы «Тоттенхэма» диктовать их ход
Дэниэл Леви решил оказать давление на руководство «Баварии».
Как утверждает Bild, сегодня утром генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен и технический директор Марко Неппе должны были лететь в Лондон на переговоры с президентом «Тоттенхэма» по форварду Харри Кейну. Возвращение планировалось на вечер этого же дня.
Однако Леви договорился с Дризеном о переносе визита на начало следующей недели.
Британские источники газеты сообщают, что это типичный ход для английского бизнесмена, которого считают жестким переговорщиком. Такое решение связано с тем, что Леви хочет полностью контролировать ход переговоров и не позволять другим диктовать условия.
Сообщалось, что «Бавария» не намерена платить за Кейна больше 100 млн евро.
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