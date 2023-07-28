Леви перенес переговоры с «Баварией» по Кейну на следующую неделю. Это связывают с желанием главы «Тоттенхэма» диктовать их ход

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Дэниэл Леви решил оказать давление на руководство «Баварии».

Как утверждает Bild, сегодня утром генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен и технический директор Марко Неппе должны были лететь в Лондон на переговоры с президентом «Тоттенхэма» по форварду Харри Кейну. Возвращение планировалось на вечер этого же дня.

Однако Леви договорился с Дризеном о переносе визита на начало следующей недели.

Британские источники газеты сообщают, что это типичный ход для английского бизнесмена, которого считают жестким переговорщиком. Такое решение связано с тем, что Леви хочет полностью контролировать ход переговоров и не позволять другим диктовать условия.

Сообщалось, что «Бавария» не намерена платить за Кейна больше 100 млн евро.

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4 комментария

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Mustafa Veliula
Додиктуется до того, что Кейн уйдет бесплатно в следующем году в ту же Баварию. И так предлагают многовато за почти 30 летнего, хоть и топового, игрока с годом контракта.
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blue_big_cow
Потому что Шабат, гении)
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