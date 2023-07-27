Президент «Баварии» о Кейне: «Его трансфер будет полезен всей Бундеслиге. В чемпионате не так много звезд мирового уровня»

Президент «Баварии» считает, что трансфер Харри Кейна принесет пользу Бундеслиге.

«Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

« » всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

– безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге», – сказал .

«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов