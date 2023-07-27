Президент «Баварии» о Кейне: «Его трансфер будет полезен всей Бундеслиге. В чемпионате не так много звезд мирового уровня»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Герберт Хайнер Харри Кейн Футбол

Президент «Баварии» считает, что трансфер Харри Кейна принесет пользу Бундеслиге.

«Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

«Бавария» всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге», – сказал Герберт Хайнер.

«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов

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9 комментариев

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Rocco777
Ответ Михо
Холланд ушел из Боруссии в Сити, Беллингем в Реал, к чему такой странный комент? Вообще то странное высказывание, игроки Баварии Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Горецка это что, не звезды мирового уровня? Или их такими не считает собственный президент?
еще и Мусиаля на подходе
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Dmitry_Bayern18
или наоборот скорее
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Barca_mania
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если бы он переходил в Borussia, тогда да
а так ещё меньше интриги в фермер-лиге
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Михо
Ответ Ебздрогыч
Последних мы забрали у Боруссии, грустно добавил Хайнер
Холланд ушел из Боруссии в Сити, Беллингем в Реал, к чему такой странный комент?
Вообще то странное высказывание, игроки Баварии Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Горецка это что, не звезды мирового уровня? Или их такими не считает собственный президент?
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rigobersong
Ответ Михо
Холланд ушел из Боруссии в Сити, Беллингем в Реал, к чему такой странный комент? Вообще то странное высказывание, игроки Баварии Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Горецка это что, не звезды мирового уровня? Или их такими не считает собственный президент?
Так они ушли в другие клубы, потому что за них надо было платить, а вот того же Герреру сразу же забрали бесплатно:))
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Михо
Ответ AsperChelsea
Их никто не считает звёздами мирового уровня
Чтобы регулярно топтать Челси, их мастерства хватало😃
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Артур Ганненко
Ответ Михо
Холланд ушел из Боруссии в Сити, Беллингем в Реал, к чему такой странный комент? Вообще то странное высказывание, игроки Баварии Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Горецка это что, не звезды мирового уровня? Или их такими не считает собственный президент?
Так он же не сказал, что звёзд вообще нет. Сказал, что их мало, на всю Бундеслигу несколько человек из Баварии, остальных кто по настоящему стрельнул, сразу раскупают.
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