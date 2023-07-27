Президент «Баварии» о Кейне: «Его трансфер будет полезен всей Бундеслиге. В чемпионате не так много звезд мирового уровня»
Президент «Баварии» считает, что трансфер Харри Кейна принесет пользу Бундеслиге.
«Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.
«Бавария» всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.
Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге», – сказал Герберт Хайнер.
«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов
а так ещё меньше интриги в фермер-лиге
Вообще то странное высказывание, игроки Баварии Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Горецка это что, не звезды мирового уровня? Или их такими не считает собственный президент?