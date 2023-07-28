Боссы «Баварии» встретятся с Леви и улучшат предложение по Кейну в пятницу
«Бавария» не оставляет попыток подписать Харри Кейна.
Представители совета директор мюнхенского клуба в пятницу встретятся с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, сообщает Фабрицио Романо.
Стороны обсудят трансфер, а «Бавария» улучшит предложение по Кейну.
Предыдущее предложение мюнхенцев в 80 млн евро и бонусы было отклонено 15 дней назад.
Похожая история уже была. Леви отказался летом отпускать Эриксена, а уже в январе продал его Интеру за 20 млн.
Так что если Кэйн намерен точно уйти в Баварию, история может повториться.
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Сейчас в разборках одна Бавария и намёки на ПСЖ, но Леви не дурак и прекрасно понимает, что за свободный Кейном выстроиться километровая очередь, где Бавария вряд ли будет первой. И он понимает, что это знают боссы Баварии, следовательно в любом случае стрясет с них прилично больше. Да и самой Баварии рискованно оставлять сделку до зимы, ибо судя по источникам, в случае неудачи с переходом летом, Кейн будет смотреть на развитие ситуации при Постекоглу, а если она ему понравится, то может вступить в переговоры по продлению контракта, где Леви готов выложить уже колоссальное повышение зарплаты и сделать его одним из самых высокооплачиваемых в АПЛ, рядом с КДБ.
Частично ситуация похожа на Мбаппе в ПСЖ. Если бы он хотел куда угодно, шейхи уже заключили бы сделку с саудовскими собратьями. Но похоже, он хочет только в Мадрид. А значит, если Перес не сделает резких движений, получит его или относительно дёшево, или вообще ничего не заплатит ПСЖ.