Боссы «Баварии» встретятся с Леви и улучшат предложение по Кейну в пятницу

«Бавария» не оставляет попыток подписать Харри Кейна.

Представители совета директор мюнхенского клуба в пятницу встретятся с президентом « » Дэниэлом Леви, сообщает Фабрицио Романо.

Стороны обсудят трансфер, а « » улучшит предложение по .

Предыдущее предложение мюнхенцев в 80 млн евро и бонусы было отклонено 15 дней назад.