Боссы «Баварии» встретятся с Леви и улучшат предложение по Кейну в пятницу

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«Бавария» не оставляет попыток подписать Харри Кейна.

Представители совета директор мюнхенского клуба в пятницу встретятся с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, сообщает Фабрицио Романо.  

Стороны обсудят трансфер, а «Бавария» улучшит предложение по Кейну.

Предыдущее предложение мюнхенцев в 80 млн евро и бонусы было отклонено 15 дней назад.

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20 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Febos_
посмотрите как хвалёные менеджеры Баварии терпят неудачи за неудачой за подписание игрока у которого осталось всего лишь год в контракте. а теперь представьте что было бы если у Кейна не заканчивался контракт))
Ничего не было бы.
Похожая история уже была. Леви отказался летом отпускать Эриксена, а уже в январе продал его Интеру за 20 млн.
Так что если Кэйн намерен точно уйти в Баварию, история может повториться.
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Михо
Подпишут за 100, я почти уверен что Кейн будет в Баварии этим летом и очень этому рад, такой цн недостающее звено в схеме Баварии
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Расул Сабиров
наконец то😇вближайщие дни этот тренсфер состоится.Искренне желаю эму удачи,чтоб заиграл ещё круче чем в тотанхеме.И КОНЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ САМОГО СЕБЯ И ВСЕХ ТОПОВЫХ ФАНАТОВ НАШЕЙ КОМАНДЫ✊❤️‍🩹
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BurBon
Неудачные серии рано или поздно заканчиваются, а в плане конкурентных чашек Баварка далеко позади Барсы, живи с этим. Ответ для Мишки, который "ограничил возможность ответов на его комменты" это лол
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CIONTRO
Хоть в след. сезоне
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OldRedWhite
Ответ Михо
Подпишут за 100, я почти уверен что Кейн будет в Баварии этим летом и очень этому рад, такой цн недостающее звено в схеме Баварии
Абсолютно верно !
Дадут бой в ЛЧ
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Михо
Ответ BurBon
Другие клубы стали выставлять им завышенные ценники, потому что Баваркины управленцы слишком много болтают и пытаются учить всех.
Ну барсовских управленцев грех не проучить, как в бизнесе так и на поле. Барса игрушка Баварии😃
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arspurs9
Ответ Vinnipukh Vinni
Ничего не было бы. Похожая история уже была. Леви отказался летом отпускать Эриксена, а уже в январе продал его Интеру за 20 млн. Так что если Кэйн намерен точно уйти в Баварию, история может повториться.
Не может. Кейн не Эриксен. При всей моей любви к датчанину, и стоимость Харри и его значимость выше. Ну и конечно, очередь.
Сейчас в разборках одна Бавария и намёки на ПСЖ, но Леви не дурак и прекрасно понимает, что за свободный Кейном выстроиться километровая очередь, где Бавария вряд ли будет первой. И он понимает, что это знают боссы Баварии, следовательно в любом случае стрясет с них прилично больше. Да и самой Баварии рискованно оставлять сделку до зимы, ибо судя по источникам, в случае неудачи с переходом летом, Кейн будет смотреть на развитие ситуации при Постекоглу, а если она ему понравится, то может вступить в переговоры по продлению контракта, где Леви готов выложить уже колоссальное повышение зарплаты и сделать его одним из самых высокооплачиваемых в АПЛ, рядом с КДБ.
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Vinnipukh Vinni
Ответ arspurs9
Не может. Кейн не Эриксен. При всей моей любви к датчанину, и стоимость Харри и его значимость выше. Ну и конечно, очередь. Сейчас в разборках одна Бавария и намёки на ПСЖ, но Леви не дурак и прекрасно понимает, что за свободный Кейном выстроиться километровая очередь, где Бавария вряд ли будет первой. И он понимает, что это знают боссы Баварии, следовательно в любом случае стрясет с них прилично больше. Да и самой Баварии рискованно оставлять сделку до зимы, ибо судя по источникам, в случае неудачи с переходом летом, Кейн будет смотреть на развитие ситуации при Постекоглу, а если она ему понравится, то может вступить в переговоры по продлению контракта, где Леви готов выложить уже колоссальное повышение зарплаты и сделать его одним из самых высокооплачиваемых в АПЛ, рядом с КДБ.
Многое зависит от намерений Кэйна. Если он хочет уйти куда угодно, то да, очередь из покупателей может помочь Леви. Но если он хочет только в Баварию, то Бавария может подождать полсезона и получить его дёшево (всё равно Леви больше никуда не сможет его продать). Ну или через сезон бесплатно.
Частично ситуация похожа на Мбаппе в ПСЖ. Если бы он хотел куда угодно, шейхи уже заключили бы сделку с саудовскими собратьями. Но похоже, он хочет только в Мадрид. А значит, если Перес не сделает резких движений, получит его или относительно дёшево, или вообще ничего не заплатит ПСЖ.
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arspurs9
Ответ BurBon
Неудачные серии рано или поздно заканчиваются, а в плане конкурентных чашек Баварка далеко позади Барсы, живи с этим. Ответ для Мишки, который "ограничил возможность ответов на его комменты" это лол
Комментарий человека, который думает, что футбол существует 15 лет)
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