«Тоттенхэму» интересен форвард «Баварии» Тель на случай ухода Кейна. Мюнхенцы не хотят отпускать француза

«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Баварии» Матисом Телем.

По информации Bild, «Тоттенхэм» видит в 18-летнем нападающем потенциальную замену в случае его ухода, в подписании которого заинтересованы мюнхенцы. Однако на данный момент возможный трансфер в «Тоттенхэм» не обсуждался.

Отмечается, что мюнхенский клуб не намерен отпускать Теля или отдавать его в аренду. Форвард, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из «Баварии», даже если его шансы на место в основном составе снизятся после подписания Кейна.

Леви перенес переговоры с «Баварией» по Кейну на следующую неделю. Это связывают с желанием главы «Тоттенхэма» диктовать их ход