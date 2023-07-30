«Тоттенхэму» интересен форвард «Баварии» Тель на случай ухода Кейна. Мюнхенцы не хотят отпускать француза

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Матис Тель Футбол

«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Баварии» Матисом Телем.

По информации Bild, «Тоттенхэм» видит в 18-летнем нападающем потенциальную замену Харри Кейну в случае его ухода, в подписании которого заинтересованы мюнхенцы. Однако на данный момент возможный трансфер Теля в «Тоттенхэм» не обсуждался.

Отмечается, что мюнхенский клуб не намерен отпускать Теля или отдавать его в аренду. Форвард, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из «Баварии», даже если его шансы на место в основном составе снизятся после подписания Кейна.

Леви перенес переговоры с «Баварией» по Кейну на следующую неделю. Это связывают с желанием главы «Тоттенхэма» диктовать их ход

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