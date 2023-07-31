Ташуев о 2:3 от ЦСКА: «По всем трем пенальти «Ахмату» есть вопросы. Второй – легкое касание пальчиком»
Сергей Ташуев недоволен работой арбитров в матче 2-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).
Все голы в этой игре были забиты с пенальти. На матче работал арбитр Владислав Безбородов, на ВАР – Сергей Иванов.
«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.
В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали. Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно… Вопросов много, не только пенальти.
Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал главный тренер «Ахмата».
Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти
Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!
Только это было на линии ворот, а так да зачем ставить пенальти и давать красную😀
А можно еще давать перебивать пенальти, если не забили до этого. Тут вопросов видимо нет
2 пенальти: Чудак вместо мяча бьёт по ноге Заболотного. Опять же не нарочно, но кого это волнует? Правила работают(только не в грозном) для всех случаев одинаково.
3 пенальти тоже очевидный для людей, которые хоть немного понимают футбол. Камилов вступает в борьбу с Чаловым абсолютно не интересуясь где там мяч и просто держит его за шкирку, роняет. Этот пенальти в тысячу раз более очевидный, чем тот пенальти, который поставили за фол Гайича.
А вот с Гайич можно было как раз применить отмену тройного наказания: угол штрафной, защитники набегают, вратарь сокращает угол. Решили может и правильно, но клоунада с просмотром и перебитым, это конечно ужас.