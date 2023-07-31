Ташуев о 2:3 от ЦСКА: «По всем трем пенальти «Ахмату» есть вопросы. Второй – легкое касание пальчиком»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Ташуев Владислав Безбородов Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Футбол

Сергей Ташуев недоволен работой арбитров в матче 2-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

Все голы в этой игре были забиты с пенальти. На матче работал арбитр Владислав Безбородов, на ВАР – Сергей Иванов.

«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.

В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали. Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно… Вопросов много, не только пенальти.

Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал главный тренер «Ахмата».

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!

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42 комментария

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S. A.
А по пенальти в ворота ЦСКА, разумеется, никаких вопросов
+94
-6
+88
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kaimussen
Ответ Владислав Сабельников
Так, я не понял. Кого в итоге убивал Безбородов?
Свою карьеру.
+78
-1
+77
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Заборостроитель
..игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки..
Только это было на линии ворот, а так да зачем ставить пенальти и давать красную😀
+39
-3
+36
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Aleksey Yashin
"Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно…"

А можно еще давать перебивать пенальти, если не забили до этого. Тут вопросов видимо нет
+27
-2
+25
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ZA.RMA
Матчи РПЛ всегда какие-то невероятные в плане событий>>>
+12
0
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Marcus-light
Ответ Владислав Сабельников
Так, я не понял. Кого в итоге убивал Безбородов?
Российские профессиональный футбол и судейство
+9
0
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Shilo_za_CSKA
1 пенальти: какие вопросы вызывает? Защитник ахмеда играет рукой на ленточки пускай, возможно, и не нарочно. Но за нечаянно бьют отчаянно© Чистейший пенальти и КК.
2 пенальти: Чудак вместо мяча бьёт по ноге Заболотного. Опять же не нарочно, но кого это волнует? Правила работают(только не в грозном) для всех случаев одинаково.
3 пенальти тоже очевидный для людей, которые хоть немного понимают футбол. Камилов вступает в борьбу с Чаловым абсолютно не интересуясь где там мяч и просто держит его за шкирку, роняет. Этот пенальти в тысячу раз более очевидный, чем тот пенальти, который поставили за фол Гайича.
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unknown artist
Ответ Заборостроитель
..игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки.. Только это было на линии ворот, а так да зачем ставить пенальти и давать красную😀
Ну по красной и правда странное правило. Быстров же не играл умышленно рукой, он даже мяча толком не видел. И пенальти и красная на 11 минуте выглядит, как слишком жестокое наказание. Это какое-то правило, которое еще с времен когда ВАР не было осталось, но тогда и нарушение фиксировали только за какую-то явную игру рукой.
+9
-2
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Olga.t
Да всё судейство Безбородова на этой игре это сплошные вопросы, причём с обеих сторон.
+6
0
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Vagner01
Надоел уже ныть! Все три пенки сто процентные! А вот второй вашей не было и тем более КК!
+10
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Матчи РПЛ всегда какие-то невероятные в плане событий>>>
Не зря ведь лигой приколов именуется
+8
-3
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Vitezslav
Ответ Егор Крид58
по всем 5 пенальти есть вопросы
хз, какие там вопросы. Все 5 пенальти были. Перебитие пеналя - беспредел, да.
+4
0
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Давай Так
Если бы не Безбородов, это были бы очередные унылые нули, а так — мы получили остросюжетную мегаперестрелку в 5 мячей. Да ему памятник впору ставить. Эх, вы...
+3
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Алена Нахо
А интересно хоть к чему то в этом матче нет вопросов?
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Егор Крид58
по всем 5 пенальти есть вопросы
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Заборостроитель
Ответ unknown artist
Ну по красной и правда странное правило. Быстров же не играл умышленно рукой, он даже мяча толком не видел. И пенальти и красная на 11 минуте выглядит, как слишком жестокое наказание. Это какое-то правило, которое еще с времен когда ВАР не было осталось, но тогда и нарушение фиксировали только за какую-то явную игру рукой.
Как посмотреть, на мой взгляд, фол последней надежды с лишением явной возможности забить, игрок на ленточке, даже если попадание в грудь, без поднятой руки мяч мог залететь в ворота.
А вот с Гайич можно было как раз применить отмену тройного наказания: угол штрафной, защитники набегают, вратарь сокращает угол. Решили может и правильно, но клоунада с просмотром и перебитым, это конечно ужас.
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Олег Св
Ответ Владислав Сабельников
Так, я не понял. Кого в итоге убивал Безбородов?
Подожди, еще новый сезон не отсняли
+2
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Vitezslav
Ответ t.opik
А в ворота ЦСКА ташуев считает что два железных поставили? Юморист Гаийч практически не касался чуркмена а удаление с левым пенальти получил ни за что
Гайич за майку тянул - это пеналь. Просто несколько ракурсов такие, что этого не видно.
+2
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не зря ведь лигой приколов именуется
раз в год решила глянуть матч называется))
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Дрю2
А Гаичу красную норм? С пеналом перебитым?
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Vagner01
Ответ muslim95
Написал болельщик ЦСКА)) Что еще ожидать от отбитого на голову фана
Да нет это к вам! Вы же там все борцы бгг!
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Baobabb forever
В обе стороны косяки. Пора бы Безбородова в аналитики переводить, а не на поле судить
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muslim95
Ответ t.opik
А в ворота ЦСКА ташуев считает что два железных поставили? Юморист Гаийч практически не касался чуркмена а удаление с левым пенальти получил ни за что
Чуркмен? Это у нас Ариец нарисовался, харей ио хоть вышел?
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Кондитер
да вообще если честно говоря много вопросов по матчу 😀
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muslim95
Ответ Vagner01
Да нет это к вам! Вы же там все борцы бгг!
Отбитый на голову не означает нанесение травмы головы)) Спасибо за лишнее подтверждение
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