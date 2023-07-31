Сергей Ташуев недоволен работой арбитров в матче 2-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

Все голы в этой игре были забиты с пенальти. На матче работал арбитр , на ВАР – .

«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.

В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали. Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно… Вопросов много, не только пенальти.

Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал главный тренер « ».

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Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!