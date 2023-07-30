Федотов о том, должны ли ошибки в игре «Ахмат» – ЦСКА стоить Безбородову карьеры: «Не могу ответить, потому что не понимаю, что там произошло»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов не уверен, стоит ли отстранять Владислава Безбородова.

Главный арбитр игры «Ахмат» – ЦСКА (2:3) принял ряд спорных решений во 2-м туре Мир РПЛ.

– Считаете ли вы, что такие ошибки должны стоить судье карьеры?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что там произошло. У судей есть их руководство, которое должно принимать такие решения. Это не наша компетенция.

– В момент игры, когда Безбородов пошел смотреть повтор после пробитого пенальти, вы понимали, что происходит?

– Когда мы отбили мяч, я понимал, что Игорь показал свой класс и уровень. После этого мы должны были продолжать играть, – заявил главный тренер ЦСКА.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
замнут как обычно, безбородов очень ценный кадр...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
давно уже ошибки Безбородова должны были стоить ему карьеры, но там мафия
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Интересно, а было бы ли в истории футбола ситуация, где судья даёт 3 пенальти и удаляет 2 игроков соперника, но команда всё-равно подает жалобу на судейство?)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
"Работа, работа, перейди на Федота"
Владимир Федотов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Безбородов должен судить. Настоящий профессионал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
«Мойка, бройка», а как бзенит начнет сыпаться)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ Эдуард Шаталов
Этот лысый говорит так при победе переверни счёт наоборот он бы сказал совсем другое 😁😁😁
конечно) его интервью после скандального матча Спартак -сочи и истерика после одного из матчей ЦСКА вряд-ли скоро забуду)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лариса Шеина
Ответ alexus-1990
конечно) его интервью после скандального матча Спартак -сочи и истерика после одного из матчей ЦСКА вряд-ли скоро забуду)
правильно именно так и было бы , как марионетка .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий