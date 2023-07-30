Федотов о том, должны ли ошибки в игре «Ахмат» – ЦСКА стоить Безбородову карьеры: «Не могу ответить, потому что не понимаю, что там произошло»

Владимир Федотов не уверен, стоит ли отстранять Владислава Безбородова.

Главный арбитр игры «Ахмат» – ЦСКА (2:3) принял ряд спорных решений во 2-м туре Мир .

– Считаете ли вы, что такие ошибки должны стоить судье карьеры?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что там произошло. У судей есть их руководство, которое должно принимать такие решения. Это не наша компетенция.

– В момент игры, когда Безбородов пошел смотреть повтор после пробитого пенальти, вы понимали, что происходит?

– Когда мы отбили мяч, я понимал, что Игорь показал свой класс и уровень. После этого мы должны были продолжать играть, – заявил главный тренер ЦСКА.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»