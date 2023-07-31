Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе. Надо уезжать и прогрессировать»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Первый тренер Наира Тикнизяна считает, что защитник «Локо» готов к карьере в Европе.

У игрока 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд.

«Наир показывает отличный результат, тем более для защитника. Это плоды упорной работы, результат сумасшедшей самоотдачи.

Надо отметить, что в течение многих лет, когда играл у меня, он был центральным нападающим, а перейдя в ЦСКА, переквалифицировался в защитника. Но бомбардирские навыки остались, и с опытом это приносит такие результативные действия.

Интерес из Европы — значимый фактор. Мечта Наира — сыграть в европейском чемпионате. Окрыление произошло из-за перехода в сборную Армении, где вышел на международную арену. Плюс удачные игры за сборную вызвали большой интерес от европейских клубов. Есть предметный интерес от «Вердера» и «Вольфсбурга».

Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет. Наир – другой, он будет работать везде и всегда на двести процентов. Футбол — его жизнь.

Если не получится уехать, будет по максимуму отдаваться за «Локомотив». Он очень хочет взять трофей», — сказал Александр Челпанов.

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11 комментариев

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omsk1716
Ответ Локоть Артеста
Рано превозносить начали. Помнится Федун говорил что Давыдов - наш Месси. И где теперь он играет?
Ну вы сравнили конечно. Давыдов в основе ничего не показывал, в состав попадал через раз. Наир же крепкий игрок основы, плюс игрок сборной Армении, где он также не теряется.
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Матвей Суицидин
надо ехать сейчас пока прет, потом может быть травма спад у команды и как ты не работай, будешь никому не нужен. а раз есть мечта поиграть в Европе, надо ехать, вернуться всегда успеешь
+1
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savik-A.M.
Ответ Алексей Туроверов
Меньше чем за 30-40 млн его никто сейчас не отпустит.
только по тоансфермаркт оценивает его аж в 2.4 )))
+1
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savik-A.M.
Ответ belikovda.90
Никому он не нужен. Ему нужно показать 2-3 сезона хорошей игры и только тогда будут смотреть
через три года ему уже будет 27
+1
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omsk1716
Ответ belikovda.90
Никому он не нужен. Ему нужно показать 2-3 сезона хорошей игры и только тогда будут смотреть
Если он будет так играть 2-3 сезона, то его цена будет не 5,5 млн, а минимум 30
+1
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Локоть Артеста
Рано превозносить начали. Помнится Федун говорил что Давыдов - наш Месси. И где теперь он играет?
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Andrey Yaroslavtsev
Менталист?
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Senchas
Ответ Локоть Артеста
Рано превозносить начали. Помнится Федун говорил что Давыдов - наш Месси. И где теперь он играет?
мне кажется, тут больше подходит пример Портнягина или Агаларова, хоть и разные позиции
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artem saribekyan
Ответ belikovda.90
Никому он не нужен. Ему нужно показать 2-3 сезона хорошей игры и только тогда будут смотреть
Не любишь ты футбол....
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