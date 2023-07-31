Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе. Надо уезжать и прогрессировать»

Первый тренер Наира Тикнизяна считает, что защитник «Локо» готов к карьере в Европе.

У игрока 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд.

«Наир показывает отличный результат, тем более для защитника. Это плоды упорной работы, результат сумасшедшей самоотдачи.

Надо отметить, что в течение многих лет, когда играл у меня, он был центральным нападающим, а перейдя в ЦСКА, переквалифицировался в защитника. Но бомбардирские навыки остались, и с опытом это приносит такие результативные действия.

Интерес из Европы — значимый фактор. Мечта Наира — сыграть в европейском чемпионате. Окрыление произошло из-за перехода в сборную Армении, где вышел на международную арену. Плюс удачные игры за сборную вызвали большой интерес от европейских клубов. Есть предметный интерес от «Вердера» и «Вольфсбурга».

Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет. Наир – другой, он будет работать везде и всегда на двести процентов. Футбол — его жизнь.

Если не получится уехать, будет по максимуму отдаваться за « ». Он очень хочет взять трофей», — сказал Александр Челпанов.