Тикнизяна и хавбека «Рубина» Иву освободили от обязательной службы в армии Армении

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Наир Тикнизян Угучукву Иву Футбол

Наира Тикнизяна и полузащитника «Рубина» Угучукву Иву осводили от службы в армии Армении.

Сегодня правительство Армении освободило от обязательной службы четверых игроков сборных Армении по футболу и футзалу, в число которых вошли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Рубина» Угучукву Иву.

Тикнизян, который прошел через все молодежные сборные России, выбрал Армению и дебютировал за сборную этой страны в марте 2023 года.

Иву родился в Нигерии и вызывался в сборную этой страны в возрасте до 20 лет, но всю профессиональную карьеру до перехода в «Рубин» провел в Армении. В марте 2023-го, прожив в стране пять лет, Иву получил гражданство Армении. За сборную он, как и Тикнизян, дебютировал в марте.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Угучукву Иву освободили, чтобы на построении какой-нибудь прапорщик не слег с инфарктом, пытаясь это выговорить.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Health
Ответ encaro_one
Тикнизян от российского гражданства вряд ли отказался
Ни Байрамян, ни Сперцян, ни Тикнизян не отказались от гражданства РФ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий