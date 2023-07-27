Тикнизяна и хавбека «Рубина» Иву освободили от обязательной службы в армии Армении

Наира Тикнизяна и полузащитника «Рубина» Угучукву Иву осводили от службы в армии Армении.

Сегодня правительство Армении освободило от обязательной службы четверых игроков сборных Армении по футболу и футзалу, в число которых вошли защитник « » и полузащитник « » .

Тикнизян, который прошел через все молодежные сборные России, выбрал Армению и дебютировал за сборную этой страны в марте 2023 года.

Иву родился в Нигерии и вызывался в сборную этой страны в возрасте до 20 лет, но всю профессиональную карьеру до перехода в «Рубин» провел в Армении. В марте 2023-го, прожив в стране пять лет, Иву получил гражданство Армении. За сборную он, как и Тикнизян, дебютировал в марте.