Федотов про удаление Гайича: «Нас и так мало, и потеря ключевого игрока дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат Владислав Безбородов Владимир Федотов Милан Гайич Футбол

Владимир Федотов рассчитывает на отмену удаления Милана Гайича.

Главный судья Владислав Безбородов во время игры «Ахмат» – ЦСКА (2:3) сперва показал защитнику желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную.

– Будет ли ЦСКА подавать протест?

– По карточке будем смотреть, разбираться. Если будет минимальный шанс… Нас и так очень мало, и потеря ключевого футболиста нам дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять, – сказал главный тренер ЦСКА.

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

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6 комментариев

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unknown artist
Ответ Pelerin
А с чего бы еë снимать? Он и правда фолил
С того, что изначально он дал ЖК, затем дал пробить пенальти и не имел права после этого идти смотреть ВАР и давать КК Гайичу. Карточка выдана в нарушении регламента.
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леннорыч-абрамович
На Гайча спишут дисквалификацию.
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Pelerin
Ответ unknown artist
С того, что изначально он дал ЖК, затем дал пробить пенальти и не имел права после этого идти смотреть ВАР и давать КК Гайичу. Карточка выдана в нарушении регламента.
Или он дал пробить в нарушение регламента, пока не закончилась проверка ВАР.
Сильно удивлюсь, если удаление отменят.
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Pelerin
Ответ Spartakus1984
Что то я не увидел фола.Как фолил,объясни.Игрок Ахмата просто упал и все.
Есть же повтор из-за спины Гайича, где он на метр футболку оттянул. Можно спорить, мог или не мог падать нападающий, но Гайич его тормозил и получал преимущество в борьбе. И никаких обоюдных захватов не было - хватал только Гайич. Конечно это фол, причём умышленный. А дальше чистая геометрия - был ли ещё кто-то на страховке - нет. Угол острый, но в матче Зенита такое уже дали... так что КК железно.
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Spartakus1984
Ответ Pelerin
А с чего бы еë снимать? Он и правда фолил
Что то я не увидел фола.Как фолил,объясни.Игрок Ахмата просто упал и все.
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