Федотов про удаление Гайича: «Нас и так мало, и потеря ключевого игрока дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять»
Владимир Федотов рассчитывает на отмену удаления Милана Гайича.
Главный судья Владислав Безбородов во время игры «Ахмат» – ЦСКА (2:3) сперва показал защитнику желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную.
– Будет ли ЦСКА подавать протест?
– По карточке будем смотреть, разбираться. Если будет минимальный шанс… Нас и так очень мало, и потеря ключевого футболиста нам дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Сильно удивлюсь, если удаление отменят.