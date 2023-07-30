Федотов про удаление Гайича: «Нас и так мало, и потеря ключевого игрока дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять»

Владимир Федотов рассчитывает на отмену удаления Милана Гайича.

Главный судья во время игры « » – ЦСКА (2:3) сперва показал защитнику желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную.

– Будет ли ЦСКА подавать протест?

– По карточке будем смотреть, разбираться. Если будет минимальный шанс… Нас и так очень мало, и потеря ключевого футболиста нам дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять, – сказал главный тренер .

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