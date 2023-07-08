Рапино закончит карьеру по окончании сезона-2023 – в 38 лет. У нее 199 матчей за сборную США

Меган Рапино закончит карьеру футболистки.

Полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что закончит карьеру в профессиональном футболе после завершения сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.

«У меня невероятная карьера, и эта игра помогла мне путешествовать по всему миру и позволила познакомиться со многими удивительными людьми. Я невероятно благодарна за то, что играла так долго, за то, что была так успешна, и за то, что была частью поколения игроков, которые ушли из игры, когда она стала лучше, чем была в начале их карьеры.

Я хочу поблагодарить свою семью за то, что она была рядом со мной все эти годы. Спасибо всем моим партнерам по команде и тренерам, начиная с моих первых дней в Реддинге и поступления в команду Портлендского университета и, конечно, спасибо сборной США и «ОЛ Рейн» за все.

Я всегда буду дорожить дружбой и поддержкой, которые испытывала на протяжении многих лет в этом виде спорта, и я безумно рада возможности в последний раз выступить за сборную и «Рейн», – сказала 38-летняя .

Меган провела 199 матчей за женскую сборную США, забив 63 гола. На клубном уровне она выступала за такие команды, как «Чикаго Ред Старс», «Филадельфия Индепенденс», «МэджикДжек», «Сидней», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Лион». За «ОЛ Рейн» она играет с 2013 года.

Этим летом Рапино сыграет за национальную команду на женском чемпионате мира. Она станет 14-й футболисткой, которая достигнет отметки в 200 матчей за сборную США.