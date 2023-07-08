Рапино закончит карьеру по окончании сезона-2023 – в 38 лет. У нее 199 матчей за сборную США

Теги МЛС лига 1 Франция женский футбол сборная США жен Сиэтл Саундерс Лион жен Меган Рапино Футбол

Меган Рапино закончит карьеру футболистки.

Полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что закончит карьеру в профессиональном футболе после завершения сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.

«У меня невероятная карьера, и эта игра помогла мне путешествовать по всему миру и позволила познакомиться со многими удивительными людьми. Я невероятно благодарна за то, что играла так долго, за то, что была так успешна, и за то, что была частью поколения игроков, которые ушли из игры, когда она стала лучше, чем была в начале их карьеры.

Я хочу поблагодарить свою семью за то, что она была рядом со мной все эти годы. Спасибо всем моим партнерам по команде и тренерам, начиная с моих первых дней в Реддинге и поступления в команду Портлендского университета и, конечно, спасибо сборной США и «ОЛ Рейн» за все.

Я всегда буду дорожить дружбой и поддержкой, которые испытывала на протяжении многих лет в этом виде спорта, и я безумно рада возможности в последний раз выступить за сборную и «Рейн», – сказала 38-летняя Рапино

Меган провела 199 матчей за женскую сборную США, забив 63 гола. На клубном уровне она выступала за такие команды, как «Чикаго Ред Старс», «Филадельфия Индепенденс», «МэджикДжек», «Сидней», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Лион». За «ОЛ Рейн» она играет с 2013 года. 

Этим летом Рапино сыграет за национальную команду на женском чемпионате мира. Она станет 14-й футболисткой, которая достигнет отметки в 200 матчей за сборную США.

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29 комментариев

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luu
Ну и *** с ней, хотя стоп...
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Amalfitano
И наверняка станет послом какой-нибудь правозащитной организации типа: "Киски за равенство в зп".
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trick00
Ответ HI MARS
Самая известная лесби-футболистка после Неймара
Привет,чего аву поменял?))
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Азамат Кабертай
это сколько ж матчей сборные проводят-то ? у стольких игроков 200+ матчей за США
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balander09
теперь у нее больше свободного времени будет, поток ее мыслей будет увеличен
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Лучше бы женщин побольше шло в политику !
Я наоборот не люблю политику, там много грязи 😊 и люди туда идут специфические)
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Okaka
настоящая легенда, болел за них еще в 2011, но в финале им помешала великолепная Сава
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tumas
Ответ luu
Ну и *** с ней, хотя стоп...
С языка снял
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trick00
Ответ Marina_Greta
Пойдёт в политику думаю с её настроем.
Серьёзно?)))
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Eden Hazard
Ответ Pasta
Количество бреда от рапинки увеличится или нет, вот в чем вопрос. Лучше бы она канула в небытие, но боюсь, люди ее взглядов страдают от дефицита внимания и веруют в свою собственную важность, так что она не будет упускать шансы выползти в медиа-поле.
Конечно увеличится. Футбол ей мешал в последнее время разносить свою чушь про фемок и ЛГБТ по всему миру. Готов поспорить что в Конгрессе будет в итоге.
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JENNINGS
Это были славные политические дебаты!
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Cliff Booth
Ответ Азамат Кабертай
это сколько ж матчей сборные проводят-то ? у стольких игроков 200+ матчей за США
Там у рекордсменки 354 матча за сборную.
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Тогда пойдут мультиполовые особы ! )))
Ахахаха) А вот тут очень даже может быть). Просто кому-то совесть позволяет идти по головам, врать людям и подставлять других, а у кого-то не позволяет)
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Я наоборот не люблю политику, там много грязи 😊 и люди туда идут специфические)
Тогда пойдут мультиполовые особы ! )))
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Пойдёт в политику думаю с её настроем.
Лучше бы женщин побольше шло в политику !
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Фан Рубина
Давно пора!
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red hikkikomori
lesbian milf
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psycho
уважение и спасибо Рапино за всё, что она делала для болельщиков зенита 👨‍❤️‍👨🙏
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Сергей Васильев
Будет следующим президентом США, после Байдена в 2028 году.
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Дани Алисса
траур для редакторов спортса
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