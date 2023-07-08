Рапино закончит карьеру по окончании сезона-2023 – в 38 лет. У нее 199 матчей за сборную США
Меган Рапино закончит карьеру футболистки.
Полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что закончит карьеру в профессиональном футболе после завершения сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.
«У меня невероятная карьера, и эта игра помогла мне путешествовать по всему миру и позволила познакомиться со многими удивительными людьми. Я невероятно благодарна за то, что играла так долго, за то, что была так успешна, и за то, что была частью поколения игроков, которые ушли из игры, когда она стала лучше, чем была в начале их карьеры.
Я хочу поблагодарить свою семью за то, что она была рядом со мной все эти годы. Спасибо всем моим партнерам по команде и тренерам, начиная с моих первых дней в Реддинге и поступления в команду Портлендского университета и, конечно, спасибо сборной США и «ОЛ Рейн» за все.
Я всегда буду дорожить дружбой и поддержкой, которые испытывала на протяжении многих лет в этом виде спорта, и я безумно рада возможности в последний раз выступить за сборную и «Рейн», – сказала 38-летняя Рапино.
Меган провела 199 матчей за женскую сборную США, забив 63 гола. На клубном уровне она выступала за такие команды, как «Чикаго Ред Старс», «Филадельфия Индепенденс», «МэджикДжек», «Сидней», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Лион». За «ОЛ Рейн» она играет с 2013 года.
Этим летом Рапино сыграет за национальную команду на женском чемпионате мира. Она станет 14-й футболисткой, которая достигнет отметки в 200 матчей за сборную США.
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