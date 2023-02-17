Рапино поддержала забастовку женской сборной Канады: «То, как федерация встретила их после победы на ЧМ, – это ###### дикость»

Футболистки сборной США поддержали женскую сборную Канады.

Канадские футболистки объявили забастовку перед турниром SheBelieves в США из-за недовольства оплатой труда, но позже подтвердили свое участие в нем. Сообщалось, что футбольная ассоциация угрожала футболисткам судебным иском в случае бойкота турнира.

Футболистки сборной США Меган Рапино и выразили поддержку канадским спортсменкам.

«Есть вещи, которые гораздо важнее того, что происходит на поле. Это основные права человека, уважение и возможность получать то, чего они заслуживают. Мы говорим об олимпийских чемпионах, они заслужили это. Они сделали огромный шаг вперед.

То, что федерация встретила их так после победы на чемпионате мира, это просто ###### дикость. Мы с ними все время», – сказала Рапино.

«Канада только начинает, им предстоит долгий путь. Мы знаем, ведь сами только что прошли через это.

Я надеюсь, что для них этот путь будет короче, и мы сделаем все возможное, чтобы попытаться осветить публично то, за что они борются, и почему они должны этого добиться», – заявила Морган.

Отметим, что ранее мужская и женская сборные США впервые в истории договорились о равной оплате труда. Позднее конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах.

Женская сборная Канады объявит забастовку, если спор с федерацией не решится до апреля. Футболистки требуют равных инвестиций в мужской и женский футбол