Рапино поддержала забастовку женской сборной Канады: «То, как федерация встретила их после победы на ЧМ, – это ###### дикость»
Футболистки сборной США поддержали женскую сборную Канады.
Канадские футболистки объявили забастовку перед турниром SheBelieves в США из-за недовольства оплатой труда, но позже подтвердили свое участие в нем. Сообщалось, что футбольная ассоциация угрожала футболисткам судебным иском в случае бойкота турнира.
Футболистки сборной США Меган Рапино и Алекс Морган выразили поддержку канадским спортсменкам.
«Есть вещи, которые гораздо важнее того, что происходит на поле. Это основные права человека, уважение и возможность получать то, чего они заслуживают. Мы говорим об олимпийских чемпионах, они заслужили это. Они сделали огромный шаг вперед.
То, что федерация встретила их так после победы на чемпионате мира, это просто ###### дикость. Мы с ними все время», – сказала Рапино.
«Канада только начинает, им предстоит долгий путь. Мы знаем, ведь сами только что прошли через это.
Я надеюсь, что для них этот путь будет короче, и мы сделаем все возможное, чтобы попытаться осветить публично то, за что они борются, и почему они должны этого добиться», – заявила Морган.
Отметим, что ранее мужская и женская сборные США впервые в истории договорились о равной оплате труда. Позднее конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах.
Женская сборная Канады объявит забастовку, если спор с федерацией не решится до апреля. Футболистки требуют равных инвестиций в мужской и женский футбол
1). По ТВ - только женский футбол,
2). Принудительная доставка на стадионы болельщиков с обязательным просмотром матчей .
По мне, всё логично. Либо никому не платите и привязывайте оплату к призовым, либо всем одинаково
Если есть люди, которые поддерживают подобные изменения - ничего ужасного не вижу.
Они требуют от федерации одинакового отношения к сборным командам. Или думаете, что у канадской федерации есть спонсоры, которые говорят: "Вот возьми мои деньги - и все потрать на мужскую команду, а женщинам ни копейки!"
По вашей логике футболисты на юношеском или молодежном уровне тоже должны за свой счет на турниры ездить, ведь молодежный футбол не продается.
Вон, у нас красота: никто не бастует, все довольны и счастливы - результат налицо.
Да, возможно, у федерации реально нет денег, но тогда логично показать это открыто и тогда уж сократить расходы на обе сборные, а не экономить исключительно на женской команде.
считаю все женщины-футболистки должны их поддержать и присоединиться к забастовке... желательно бессрочной
Ждём бразилов ЧМ в шайбе)))
А это было в новостях?
Пусть сами ищут спонсоров, рекламу и тд , и вообще, зарабатывают как могут себе на призовые ,поездки, экипировку и тд.
Посмотрим, что там у них получится