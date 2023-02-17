Рапино поддержала забастовку женской сборной Канады: «То, как федерация встретила их после победы на ЧМ, – это ###### дикость»

Теги женский футбол сборная Канады по футболу сборная США жен сборная Канады жен Алекс Морган Меган Рапино Федерация футбола Канады деньги брань контент Футбол

Футболистки сборной США поддержали женскую сборную Канады.

Канадские футболистки объявили забастовку перед турниром SheBelieves в США из-за недовольства оплатой труда, но позже подтвердили свое участие в нем. Сообщалось, что футбольная ассоциация угрожала футболисткам судебным иском в случае бойкота турнира.

Футболистки сборной США Меган Рапино и Алекс Морган выразили поддержку канадским спортсменкам.

«Есть вещи, которые гораздо важнее того, что происходит на поле. Это основные права человека, уважение и возможность получать то, чего они заслуживают. Мы говорим об олимпийских чемпионах, они заслужили это. Они сделали огромный шаг вперед.

То, что федерация встретила их так после победы на чемпионате мира, это просто ###### дикость. Мы с ними все время», – сказала Рапино.

«Канада только начинает, им предстоит долгий путь. Мы знаем, ведь сами только что прошли через это.

Я надеюсь, что для них этот путь будет короче, и мы сделаем все возможное, чтобы попытаться осветить публично то, за что они борются, и почему они должны этого добиться», – заявила Морган.

Отметим, что ранее мужская и женская сборные США впервые в истории договорились о равной оплате труда. Позднее конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах.

Женская сборная Канады объявит забастовку, если спор с федерацией не решится до апреля. Футболистки требуют равных инвестиций в мужской и женский футбол

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25 комментариев

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Александр Карасёв
Ответ Homelender_666
Рапино когда-нибудь будет довольна? Чего она хочет? Рынок определяет оплату труда. Мужской футбол продаётся лучше женского. Одни приносят денег больше, чем другие, но оплата должна быть равной. Гениально. Если бы женский футбол был на высоком уровне, но это не так.
Так Рапино топ, как и Тунберг, кроме рофла. Оч клевые прогрессивные штуки высказывают, привлекают внимание к действительно важным проблемам, НЕ ИРОНИЯ. Словлю тонну минусов но плевать абсолютно, хейт в их адрес неуместен, девушки считай стоически высказывают предельно ПОКА непопулярные мнения, красавицы!
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Homelender_666
Ответ пашу
Так ведь и вопрос, насколько я понимаю, в оплате труда и условиях участия именно на этих турнирах, поездки на которых должна оплачивать федерация. По мне, всё логично. Либо никому не платите и привязывайте оплату к призовым, либо всем одинаково
Я выбираю первый вариант
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Я даже не знал, что сборная Канады - победитель женского ЧМ. Что он вообще проводится... они как неуловимые Джо. Может в этом дело?
А я знаю как нас всех наставить на путь исправления :
1). По ТВ - только женский футбол,
2). Принудительная доставка на стадионы болельщиков с обязательным просмотром матчей .
+3
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+3
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пашу
Ответ Homelender_666
Стоп. А причём тут поездки на турниры, которые должна оплачивать федерация, и требование равной оплаты труда?
Так ведь и вопрос, насколько я понимаю, в оплате труда и условиях участия именно на этих турнирах, поездки на которых должна оплачивать федерация.
По мне, всё логично. Либо никому не платите и привязывайте оплату к призовым, либо всем одинаково
0
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Homelender_666
Ответ 0mertas626
да это норм как бы, быть чём-то недовольным и требовать большего. Если есть люди, которые поддерживают подобные изменения - ничего ужасного не вижу.
И я тоже, но вечно чем-то недовольна. Я просто слишком часто вижу её недовольства на главной.
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0mertas626
Ответ Александр Зубков
она может хочет мужика?
Кокорина?
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окечуква
Да пусть бастуют сколько угодно, это никого особо не колышет. Как и женский футбол в целом.
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0mertas626
Ответ Homelender_666
Рапино когда-нибудь будет довольна? Чего она хочет? Рынок определяет оплату труда. Мужской футбол продаётся лучше женского. Одни приносят денег больше, чем другие, но оплата должна быть равной. Гениально. Если бы женский футбол был на высоком уровне, но это не так.
да это норм как бы, быть чём-то недовольным и требовать большего.
Если есть люди, которые поддерживают подобные изменения - ничего ужасного не вижу.
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Денис Аксанов
Видел как стэнд ап комик Билл Бер угарает над этой темой. Реально ржака
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Homelender_666
Ответ пашу
Здесь не только рыночные факторы. Условная Рапино ведь не к владельцу своего клуба приходит и говорит: "А дай-ка мне, уважаемый, зарплату как у Месси, ибо равенство". Они требуют от федерации одинакового отношения к сборным командам. Или думаете, что у канадской федерации есть спонсоры, которые говорят: "Вот возьми мои деньги - и все потрать на мужскую команду, а женщинам ни копейки!" По вашей логике футболисты на юношеском или молодежном уровне тоже должны за свой счет на турниры ездить, ведь молодежный футбол не продается.
Стоп. А причём тут поездки на турниры, которые должна оплачивать федерация, и требование равной оплаты труда?
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пашу
Ответ Homelender_666
Рапино когда-нибудь будет довольна? Чего она хочет? Рынок определяет оплату труда. Мужской футбол продаётся лучше женского. Одни приносят денег больше, чем другие, но оплата должна быть равной. Гениально. Если бы женский футбол был на высоком уровне, но это не так.
Здесь не только рыночные факторы. Условная Рапино ведь не к владельцу своего клуба приходит и говорит: "А дай-ка мне, уважаемый, зарплату как у Месси, ибо равенство".
Они требуют от федерации одинакового отношения к сборным командам. Или думаете, что у канадской федерации есть спонсоры, которые говорят: "Вот возьми мои деньги - и все потрать на мужскую команду, а женщинам ни копейки!"
По вашей логике футболисты на юношеском или молодежном уровне тоже должны за свой счет на турниры ездить, ведь молодежный футбол не продается.
+3
-4
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Александр Зубков
Ответ Homelender_666
Рапино когда-нибудь будет довольна? Чего она хочет? Рынок определяет оплату труда. Мужской футбол продаётся лучше женского. Одни приносят денег больше, чем другие, но оплата должна быть равной. Гениально. Если бы женский футбол был на высоком уровне, но это не так.
она может хочет мужика?
+4
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Кирилл.С-Пб
Они там сумасшедшие все. Что в сша, что в канаде.
+1
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пашу
Все правильно делают. За свои права надо бороться, а не молчать в тряпочку, ожидая, что умные дяди наверху все сами решат.
Вон, у нас красота: никто не бастует, все довольны и счастливы - результат налицо.
Да, возможно, у федерации реально нет денег, но тогда логично показать это открыто и тогда уж сократить расходы на обе сборные, а не экономить исключительно на женской команде.
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deadjoker
Да всем на….ть на них.
0
-3
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.ru
полностью поддерживаю Меган и сборную Канады...
считаю все женщины-футболистки должны их поддержать и присоединиться к забастовке... желательно бессрочной
+17
0
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Homelender_666
Рапино когда-нибудь будет довольна? Чего она хочет? Рынок определяет оплату труда. Мужской футбол продаётся лучше женского. Одни приносят денег больше, чем другие, но оплата должна быть равной. Гениально. Если бы женский футбол был на высоком уровне, но это не так.
+11
0
+11
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BagsiSigl
Канадцы выиграли ЧМ в мяч,
Ждём бразилов ЧМ в шайбе)))
+2
0
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j30
если федерация канады прогнется то это запустит эффект домино и тоже самое будет во многих других странах
0
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BagsiSigl
А они выйграли Чемпионат Мира???
А это было в новостях?
+1
-1
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Леван Мкртчян
Призываю федерацию отдать им все права в руки и перевести на полное самообеспечение.
Пусть сами ищут спонсоров, рекламу и тд , и вообще, зарабатывают как могут себе на призовые ,поездки, экипировку и тд.
Посмотрим, что там у них получится
+5
-1
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Дмитрий
Руки прочь от SheBelieves. Миллионы фанатов всего мира ждали год этого события. Хорошо хоть Канада будет участвовать.
+2
-1
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Aleksandr Dubovik
Сразу скажу, над Рапино даже в Штатах смеются, частенько под постами в инсте можно увидеть фразу, мол, поддерживаю сборную, но не Рапино
+22
-2
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blaugrano
Я даже не знал, что сборная Канады - победитель женского ЧМ. Что он вообще проводится... они как неуловимые Джо. Может в этом дело?
+45
-1
+44
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fatei4
Грета тунберг от мира спорта заговорила
+24
-4
+20
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