Экс-арбитр Синяев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Связь арбитра и ВАР плохая, в Грозном работают глушилки. Но это не оправдывает судью»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Иван Олейников Милан Гайич Футбол

Четвертый пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА перебивали из-за проблем со связью у судей.

В концовке 2-го тайма главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти после фола Милана Гайича на Иване Олейникове и показал сербскому защитнику желтую карточку. Игорь Акинфеев парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор, после чего заменил желтую карточку Гайича на красную и позволил «Ахмату» перебить пенальти – на 10-й добавленной минуте Ибраима Конате сравнял счет (2:2).

«Некоторые подробности по четвертому пенальти. Связь арбитра и ВАР плоха. Работают глушилки из-за прилетов. Это не первый раз, когда в Грозном нарушается связь.

Но это все равно не оправдывает действия арбитра. Если ты дал свисток на пенальти, все – назад дороги нет, нельзя отматывать.

Либо дожидайся, когда связь наладится, и потом давай свисток. Либо скажи, что связи нет, и что назначение пенальти и карточку ты полностью берешь на себя», – написал в телеграм-канале «Але, рэф!» экс-арбитр Анатолий Синяев.

Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рекорд в наших сердцах
Ответ Мистер Громов
В Чечне какие прилеты?)
Прилёты дотаций
+71
0
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Громов
В Чечне какие прилеты?)
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Аксанов
Пусть РФС выложит запись с разговорами арбитров, как они это делают по некоторым матчам. Это не оправдает Бездбородова, но мы хоть увидим реальную картину происходящего.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альтависта
АХАХАХА
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis0017
Ладно глушилки, местные с автоматами ходят
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Ответ Мистер Громов
В Чечне какие прилеты?)
Прилёты от Дона)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Про связь я могу понять, я даже могу понять изменение цвета карточки, но перебитый пенальти понять отказываюсь.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Никита Аксанов
Пусть РФС выложит запись с разговорами арбитров, как они это делают по некоторым матчам. Это не оправдает Бездбородова, но мы хоть увидим реальную картину происходящего.
Не выложат, там явно косяк Бороды, он итак себя утопил сегодня своим безобразным судейством.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Аксанов
Ответ Marina_Greta
Не выложат, там явно косяк Бороды, он итак себя утопил сегодня своим безобразным судейством.
Это даже не косяк. Это либо незнание протокола ВАР, либо умышленное нарушение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый_Ээх
там громкоговоритель 📢 замечательный
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima67
хотелось бы увидеть конкретные ссылки на пункты правил,
пока, одна болтовня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sharfs
Что он несёт? Какие прилеты в Грозном? Только если шашлыка.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Не верю! (с) К. С. Станиславский.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Приколист. Арбитр теперь будет в этом случае не возобновлять игру пока у него связь с вар не возобновиться?!)) Так чтоли?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forsp
ФИФА бы охренела от такого судейского решения))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бадаев
Безбородов -чудак на букву "М"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Расторгуев
БХАХХАХАХА ГОИИИ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
как там люди по телефону разговаривают?) если на маленьком расстоянии стадиона не хватает сигнала?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Безруков
Ну вот мы и поняли всё
Виновата Украина
Глушилки работают из-за них же
Нативная реклама СВО
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Громов
Ответ Витольд Бубеный
Прилёты от Дона)
Дона Кадырлеоне)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ LaffyTaffy
как там люди по телефону разговаривают?) если на маленьком расстоянии стадиона не хватает сигнала?)
Частоты всё же совсем другие.
Арбитры скорее всего на нелицензируемых частотах радиотрубок (47 МГц - 43..49) переговариваются (на стадионе и до точки передачи).
Но эти частоты и нет смысла глушить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XXXVI
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slot_Receiver
Там на ВАРе Иванов? У него глушилка в голове.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Радует, что забили 3-й гол, ну что, ждём новый выкидон от судьи?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Цирк какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий