Экс-арбитр Синяев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Связь арбитра и ВАР плохая, в Грозном работают глушилки. Но это не оправдывает судью»

Четвертый пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА перебивали из-за проблем со связью у судей.

В концовке 2-го тайма главный арбитр матча назначил пенальти после фола на и показал сербскому защитнику желтую карточку. парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор, после чего заменил желтую карточку Гайича на красную и позволил « » перебить пенальти – на 10-й добавленной минуте Ибраима Конате сравнял счет (2:2).

«Некоторые подробности по четвертому пенальти. Связь арбитра и ВАР плоха. Работают глушилки из-за прилетов. Это не первый раз, когда в Грозном нарушается связь.

Но это все равно не оправдывает действия арбитра. Если ты дал свисток на пенальти, все – назад дороги нет, нельзя отматывать.

Либо дожидайся, когда связь наладится, и потом давай свисток. Либо скажи, что связи нет, и что назначение пенальти и карточку ты полностью берешь на себя», – написал в телеграм-канале «Але, рэф!» экс-арбитр Анатолий Синяев.

Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция



