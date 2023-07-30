Экс-арбитр Синяев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Связь арбитра и ВАР плохая, в Грозном работают глушилки. Но это не оправдывает судью»
Четвертый пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА перебивали из-за проблем со связью у судей.
В концовке 2-го тайма главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти после фола Милана Гайича на Иване Олейникове и показал сербскому защитнику желтую карточку. Игорь Акинфеев парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор, после чего заменил желтую карточку Гайича на красную и позволил «Ахмату» перебить пенальти – на 10-й добавленной минуте Ибраима Конате сравнял счет (2:2).
«Некоторые подробности по четвертому пенальти. Связь арбитра и ВАР плоха. Работают глушилки из-за прилетов. Это не первый раз, когда в Грозном нарушается связь.
Но это все равно не оправдывает действия арбитра. Если ты дал свисток на пенальти, все – назад дороги нет, нельзя отматывать.
Либо дожидайся, когда связь наладится, и потом давай свисток. Либо скажи, что связи нет, и что назначение пенальти и карточку ты полностью берешь на себя», – написал в телеграм-канале «Але, рэф!» экс-арбитр Анатолий Синяев.
Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.
«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция
пока, одна болтовня
Виновата Украина
Глушилки работают из-за них же
Нативная реклама СВО
Арбитры скорее всего на нелицензируемых частотах радиотрубок (47 МГц - 43..49) переговариваются (на стадионе и до точки передачи).
Но эти частоты и нет смысла глушить