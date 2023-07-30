Экс-судья Федотов о пенальти «Ахмата»: «ВАР не должен был давать возобновлять игру. Пенальти пробили, Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору. Виноваты все»

Экс-судья объяснил, почему Владислав Безбородов дал «Ахмату» перебить пенальти.

«Был правильно назначен 11-метровый удар, Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки.

Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на ВАР и Кобзев, ассистент ВАР, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должны были разрешать бить пенальти.

Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.

Судьи не имели права так делать. Виноваты в этой ситуации все: ВАР Иванов, ассистент ВАР Кобзев и Безбородов», – написал .

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»