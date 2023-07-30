Экс-судья Федотов о пенальти «Ахмата»: «ВАР не должен был давать возобновлять игру. Пенальти пробили, Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору. Виноваты все»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Антон Кобзев Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов видеоповторы Футбол

Экс-судья объяснил, почему Владислав Безбородов дал «Ахмату» перебить пенальти.

«Был правильно назначен 11-метровый удар, Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки.

Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на ВАР и Кобзев, ассистент ВАР, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должны были разрешать бить пенальти.

Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.

Судьи не имели права так делать. Виноваты в этой ситуации все: ВАР Иванов, ассистент ВАР Кобзев и Безбородов», – написал Игорь Федотов.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

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9 комментариев

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Новый тренер ФК Спартак
их забанят всех или просто поругают?
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Московские Куницы
Ответ Новый тренер ФК Спартак
их забанят всех или просто поругают?
да их если банить, там к 10 туру судить некому будет. И они это понимают .
+4
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Пикачу82
Ответ Аморалинни
Тут больше всего виноват 🤡 иванов
А главный судья на то и главный чтоб решения принимать! Начали игру все! Послал бу Иванова в задницу и продолжил игру, никто бы слова не сказал. Но он продолжил клоунаду и вывел ее на новый уровень своими дебильными решениями!
+3
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ouks exo
Они там в вар комнате спят чтоли?
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Krylya
С каждым матчем Вар дарит что то новое
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Sarumian
Смс-ка долго не приходила. Потом булькнуло и пришлось импровизировать.
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Аморалинни
Тут больше всего виноват 🤡 иванов
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SMART789
сразу вылезают все как же так цска обидели

а удаление на Клаудиньо вчера - молчание
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Аморалинни
Ответ Пикачу82
А главный судья на то и главный чтоб решения принимать! Начали игру все! Послал бу Иванова в задницу и продолжил игру, никто бы слова не сказал. Но он продолжил клоунаду и вывел ее на новый уровень своими дебильными решениями!
Представь тебе человек такой же квалификации как ты + сидящий с ним, у которых есть мониторы, говорит, что надо пересмотреть момент
Тут как минимум сомнения появятся
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