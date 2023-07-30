Дмитрий Губерниев: «Люблю футбольных комментаторов! Они лучшие в профессии, гении земли русской! Бюсты на родине героев воздвигнуты!»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес футбольных комментаторов.

Журналист и блогер Василий Уткин после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет».

«Так, внимание, товарищи! Хватит обсуждать работу футбольных комментаторов! Хватит! Они лучшие в профессии! Гении земли русской!

Бюсты на родине героев воздвигнуты! И сложат о героях песни!

Люблю футбольных комментаторов! Они не дадут футбольному обозревателю остаться без куска хлеба! Ибо молодцы они!» – написал комментатор Губерниев.

Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»

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17 комментариев

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Bartez1986
а я - лучший джинн, - добавил Губерниев
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Фут.Боль
Губер как всегда написал чушь с претензией на оригинальность.
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Жорег Борщофф
Ну этого Вася переиграет. И уничтожит.
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Dinamik1
Все комментаторы на матче включая и губера отстой
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Моксем
🤡
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леннорыч-абрамович
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Фифа Алекс
Губерниев,а может хватит маст...вать на Ефимову и обсуждать это у нее под постами?)
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Знатный стахановец
Высказывания Губерниева зачастую весьма натянуты и неинтересны.
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Игорь Пичугин
Мостового к выписке, Губерниева срочно к госпитализации.
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Oleg Olegov
По ходу Губерниев находит снег даже летом, если вы понимаете, о чем я(
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Hubner
Ахах праздник троллинга сегодня)
Сейчас Губа добавил, ранее Вася Укатал!!))
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Удар Кержакова
Нормально их затролил)
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Шухрат Казыев
хорошо что Шмурнов ушёл
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Valentin Kompaneytsev
Что с ним случилось? Опять приступ.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Bartez1986
а я - лучший джинн, - добавил Губерниев
И по совместительству чтец по губам.
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Жорег Борщофф
Ответ Angry_bear
О, эти два фрика стоят друг друга...))) Если бы им организовать реалити-баттл, это было бы эпично. Как писал Леонид Филатов "каждый друга мнит уродом, не смотря что сам урод...")))) Это прям в точку про эту пару. Гу закончит свою карьеру где-нибудь в палате N6, ибо мания величия. А Вася, по всей вероятности, где-то между центром по реабилитации от алкогольной зависимости и "местами не столь отдалёнными", ибо много трындит)))
Согласен. Два мастера калометания. =)
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