Дмитрий Губерниев: «Люблю футбольных комментаторов! Они лучшие в профессии, гении земли русской! Бюсты на родине героев воздвигнуты!»

Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес футбольных комментаторов.

Журналист и блогер Василий Уткин после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет».

«Так, внимание, товарищи! Хватит обсуждать работу футбольных комментаторов! Хватит! Они лучшие в профессии! Гении земли русской!

Бюсты на родине героев воздвигнуты! И сложат о героях песни!

Люблю футбольных комментаторов! Они не дадут футбольному обозревателю остаться без куска хлеба! Ибо молодцы они!» – написал комментатор Губерниев.

Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»