Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»
Михаил Мальцев отреагировал на критику в адрес Алекса Гальченюка.
В сезоне-2022/23 игроки вместе выступали в системе «Колорадо».
Ранее «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в КХЛ.
«Все чаще вижу посты и статьи про Гальченюка, что он чуть ли не монстрила какой-то. Даже комментатор Дмитрий Губерниев прикалывается над его возможным приездом в КХЛ.
Я не знаю, что случилось в той ситуации с аварией и полицейскими, но Гальч за время в «Иглс» стал моим хорошим товарищем, мы часто жили на выезде, общались. Не мне заниматься какими-то оправданиями, но хочется рассказать о другой стороне, которую знаю я.
Алекс – настоящий про, как знаете, говорят – лидер коллектива, лидер раздевалки. Он очень много делал для атмосферы, общался с новичками, подтягивал их. По работе тоже лидер. Думаю, пахал больше всех. Всегда все упражнения на максимум отдачи.
Его цель – вернуться в НХЛ, он к ней шел. Пацан он классный и веселый, и в тройке с ним мы всегда играли в хоккей, а не впахивали. Вот такой мой взгляд для полноты картины», – написал нападающий «Лос-Анджелеса» Мальцев в своем телеграм-канале.
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