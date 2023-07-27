Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»

Михаил Мальцев отреагировал на критику в адрес Алекса Гальченюка.

В сезоне-2022/23 игроки вместе выступали в системе « ».

Ранее «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в КХЛ.

«Все чаще вижу посты и статьи про , что он чуть ли не монстрила какой-то. Даже комментатор прикалывается над его возможным приездом в КХЛ.

Я не знаю, что случилось в той ситуации с аварией и полицейскими, но Гальч за время в «Иглс» стал моим хорошим товарищем, мы часто жили на выезде, общались. Не мне заниматься какими-то оправданиями, но хочется рассказать о другой стороне, которую знаю я.

Алекс – настоящий про, как знаете, говорят – лидер коллектива, лидер раздевалки. Он очень много делал для атмосферы, общался с новичками, подтягивал их. По работе тоже лидер. Думаю, пахал больше всех. Всегда все упражнения на максимум отдачи.

Его цель – вернуться в , он к ней шел. Пацан он классный и веселый, и в тройке с ним мы всегда играли в хоккей, а не впахивали. Вот такой мой взгляд для полноты картины», – написал нападающий « » Мальцев в своем телеграм-канале.

Гальченюк после скандала в Америке ищет клуб в КХЛ. В юности он отказался от российского паспорта