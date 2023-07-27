Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»

Теги Лос-Анджелес НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Алекс Гальченюк Михаил Мальцев Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев отреагировал на критику в адрес Алекса Гальченюка.

В сезоне-2022/23 игроки вместе выступали в системе «Колорадо».

Ранее «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в КХЛ.

«Все чаще вижу посты и статьи про Гальченюка, что он чуть ли не монстрила какой-то. Даже комментатор Дмитрий Губерниев прикалывается над его возможным приездом в КХЛ.

Я не знаю, что случилось в той ситуации с аварией и полицейскими, но Гальч за время в «Иглс» стал моим хорошим товарищем, мы часто жили на выезде, общались. Не мне заниматься какими-то оправданиями, но хочется рассказать о другой стороне, которую знаю я.

Алекс – настоящий про, как знаете, говорят – лидер коллектива, лидер раздевалки. Он очень много делал для атмосферы, общался с новичками, подтягивал их. По работе тоже лидер. Думаю, пахал больше всех. Всегда все упражнения на максимум отдачи.

Его цель – вернуться в НХЛ, он к ней шел. Пацан он классный и веселый, и в тройке с ним мы всегда играли в хоккей, а не впахивали. Вот такой мой взгляд для полноты картины», – написал нападающий «Лос-Анджелеса» Мальцев в своем телеграм-канале. 

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8 комментариев

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Амфитрион
Аризонские копы тоже оценили его юмор.
+4
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Амфитрион
Ответ Booligan
Да там копы походу такие же как и хоккеисты. Из пьяного базара устроили вселенский скандал.
Ну, в США к пьяному базару относятся серьезнее, чем у нас. Да и до базара, он же врезался в бордюр и припаркованную машину, не просто ж так к нему докопались.
+1
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Philatelist79
В Динамо по стопам отца.
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Максим Макеев
коповский арбузер
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Alexey Alexeev
В ХК МВД его
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Венер Кучербаев
...ну, раз Мальцев говорит, что всё не так однозначно, тогда надо брать!!!
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Венер Кучербаев
Ответ Alexey Alexeev
В ХК МВД его
хорошо, что сейчас нет ХК НКВД, ХК ОГПУ, ХК ВЧК. легко представить, как Гальченюка в них перевоспитывали бы.
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