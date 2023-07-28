Губерниев о том, что игроки из стран БРИКC могут перестать считаться легионерам: «А будут ли наши футболисты развиваться, если станут одни бразильцы играть или южно-африканцы, индусы с китайцами?»

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Дмитрий Губерниев оценил то, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

Ранее о такой возможности заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.

«Здесь плюсы очевидны с учетом того, что у нас могут быть высококлассные игроки, но о минусах нужно тоже подумать. Потому что мы всегда были за лимит, чтобы наши футболисты развивались.

А будут ли наши футболисты развиваться, если у нас станут одни бразильцы играть или южно-африканцы и индусы с китайцами, например? Это вопрос. Поэтому тут надо прорабатывать, как мне кажется. И сгоряча ничего не вводить», – сказал комментатор.

В состав БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.

14 комментариев

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crazy_elky
Футболисты - будут. Паспортисты - нет.
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Рашпель793
Кто хочет развиваться - тот будет, вне зависимости от того кто с ними в команде играет.
Кому по кайфу получать огромные бабки и на лавке в носу ковырять, те будут это делать при любой погоде и при любом лимите.
Убрать абсурдные зарплаты, ввести какие-то бонусы за работу на поле и многие начнут бегать, захотят развиваться и уезжать, как это было в 90-х. А когда тут задница в тепле и ты сыт с молодых лет, какие амбиции спортивные будут?
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Красный чай
Скажите этому "футбольному обозревателю" как он себя называет что бояться конкуренции с футболистами из юар смешно(как и с китайцами и индийцами) или он думает что это не страна целый регион стран.
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Ivan Balashov
Если "наши футболисты" такие немощные, что неспособны развиваться в конкуренции с иностранцами - это исключительно их личная проблема.
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rodjer22
Губерниев наверняка считает себя умнее Митрофанова и других членов РФС.
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Этот Райола хочет денег
Здоровая конкуренция не мешает развитию, а наборот.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
а если губерниева бить палками по голове каждый день, он поумнеет?
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KOTOV71
Бразильцы Играют,а наши только " развиваются".
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S.A.N.
Странно, что этого клоуна всё это не волновало, когда совсем недавно он говорил, что лимит необходимо отменять и пусть играют одни иностранцы. Зато шариковщину про "конкуренцию" и "развитие за границей" слышно было хорошо.
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Vlad Zakirov
Если Эритрею включить то и бегать будут в росии как в Эфиопии
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СИ
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Такое высказывание Митрофанова я считаю преступное по отношению к Российскому футболу.
И я это заявление ставлю в один ряд с тем что крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе рфс.
Почему прокуратура фсб и минюст не обратит внимание на Митрофанова и не проверит его действия, бездействия, высказывания на законность ?
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Vlad Zakirov
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
а если губерниева бить палками по голове каждый день, он поумнеет?
Если лыжными и бить будет.вяльбе
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