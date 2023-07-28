Губерниев о том, что игроки из стран БРИКC могут перестать считаться легионерам: «А будут ли наши футболисты развиваться, если станут одни бразильцы играть или южно-африканцы, индусы с китайцами?»

Дмитрий Губерниев оценил то, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

Ранее о такой возможности заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.

«Здесь плюсы очевидны с учетом того, что у нас могут быть высококлассные игроки, но о минусах нужно тоже подумать. Потому что мы всегда были за лимит, чтобы наши футболисты развивались.

А будут ли наши футболисты развиваться, если у нас станут одни бразильцы играть или южно-африканцы и индусы с китайцами, например? Это вопрос. Поэтому тут надо прорабатывать, как мне кажется. И сгоряча ничего не вводить», – сказал комментатор.

В состав БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.