Губерниев о том, что игроки из стран БРИКC могут перестать считаться легионерам: «А будут ли наши футболисты развиваться, если станут одни бразильцы играть или южно-африканцы, индусы с китайцами?»
Дмитрий Губерниев оценил то, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.
Ранее о такой возможности заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Это может произойти в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы.
«Здесь плюсы очевидны с учетом того, что у нас могут быть высококлассные игроки, но о минусах нужно тоже подумать. Потому что мы всегда были за лимит, чтобы наши футболисты развивались.
А будут ли наши футболисты развиваться, если у нас станут одни бразильцы играть или южно-африканцы и индусы с китайцами, например? Это вопрос. Поэтому тут надо прорабатывать, как мне кажется. И сгоряча ничего не вводить», – сказал комментатор.
В состав БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.
Кому по кайфу получать огромные бабки и на лавке в носу ковырять, те будут это делать при любой погоде и при любом лимите.
Убрать абсурдные зарплаты, ввести какие-то бонусы за работу на поле и многие начнут бегать, захотят развиваться и уезжать, как это было в 90-х. А когда тут задница в тепле и ты сыт с молодых лет, какие амбиции спортивные будут?
И я это заявление ставлю в один ряд с тем что крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе рфс.
Почему прокуратура фсб и минюст не обратит внимание на Митрофанова и не проверит его действия, бездействия, высказывания на законность ?