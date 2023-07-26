Губерниев о Гальченюке в КХЛ: «У нас, к сожалению, есть рубрика: «Дай боже, что иным негоже». Ждем рапортов от наших полицейских, когда он начнет их оскорблять»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Алекса Гальченюка в один из клубов КХЛ.

« » расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.

29-летний нападающий начал изучать предложения в и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

«Ждем рапортов от наших полицейских, когда Гальченюк начнет их тоже оскорблять. У нас, к сожалению, есть такая рубрика: «Дай боже, что иным негоже».

Хоккеист хороший, но проблема с законом есть. То же самое можно сказать о Промесе и некоторых других футболистах и хоккеистах. Гальченюк пополнит эти ряды, но будем надеяться, что здесь он будет законопослушным гражданином», – сказал комментатор.

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье