Широков не считает Малкома легендой «Зенита»: «Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков»

Роман Широков не считает Малкома легендой «Зенита».

– Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»?

– Это перебор. Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком, – сказал Широков.

Напомним, Малком ранее перешел из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила 60 млн евро.

Малком выступал в «Зените» в 2019-2023 годах. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка России.