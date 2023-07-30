Широков не считает Малкома легендой «Зенита»: «Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Игорь Денисов Андрей Аршавин Роман Широков премьер-лига Россия Малком Чемпионат.com Футбол

Роман Широков не считает Малкома легендой «Зенита».

– Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»?

– Это перебор. Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком, – сказал Широков.

Напомним, Малком ранее перешел из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила 60 млн евро.

Малком выступал в «Зените» в 2019-2023 годах. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка России.

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49 комментариев

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Nick Crosier
Малком как бы тоже россиянин.
+49
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+48
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Дэннис Молинарев
Про Халка Ромка уже забыл?
+36
-2
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Overkiller
"Месси не легенда Барселоны, легенды это испанские ребята" (с) некий упоротый Романос Широкес.
+35
-4
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Александр Жердин
Ну на мой личный взгляд - тот же Халк, Ломбертс, Кришито, Данни тоже вписали своё имя в историю Зенита .И не стоит делать акцент легионер или русский ( белорус, украинец, и т.п.) .
+13
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+13
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Домоседов
Ответ VladislavZ
Желудкова и Бирюкова это быдло от футбола не знает, а Денисов с Малофеевым для него легенды. И что же они легендарно делали?
Выиграли кубок УЕФА, в отличие от советских деятелей, которых от пердива спасали отдельным решением ЦК КПСС?
+8
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Anatoly_B
Португалец Данни, украинец Тимошенко.. не считается?
+5
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Владислав Булгаков
Ответ Дядя ТУРА
он так не считает, потому что сейчас вектор против всего иностранного. как и все тренеры сейчас негативно как по наводке высказываются про условного Абаскаля
Против всего Европейского и США... Так Бразилия не в счёт
+5
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Сергей Жарковский
Вообще мнение Широкова мало кого интересует, пусть Малком не легенда, но в Зените его будут вспоминать добрым словом!👍
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Красная стрела
Легенда у Зенита одна. И это Миллер.😁
+7
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Filipp Gorski
«Российские ребята» опять очередной недалекий патриот смотрит на паспорт… Данни, Халк, Витсель вот легенды. Малкома в целом тоже можно приписать. Барриос тоже как по мне заслуживает место в этом списке. Лучший опорник лиги на протяжении уже 5 лет
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Mixet.spb
Денисов легенда? Оч смешно
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BZB
А про Кержакова специально забыл?
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katalonec.uz
Что за нацизм. Что если он не русский не может быть легендой клуба что ли ??? Что за бред
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Я Ты
Широков ещё тот денацификатор
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Spaten
Дома сиди епт!
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mitos
Тут выходит Кокорин и как даст стулом!
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Нефанатик
Уголовное дело надо возбудить против этого нациста. Кержакова не упомянул скорее всего тоже из-за татарских корней, про Халка, Витцеля и ряд других игроков я вообще молчу
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katalonec.uz
Ответ Дэннис Молинарев
Про Халка Ромка уже забыл?
Халк же не русский)))
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Лига Мастеров
Халк, Данни, Кришито.
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Simplicissimus
Данни? Риксен? Халк?
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Домоседов
Да, Роман известный любимец Виража, как и Дзюба
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Wayne Gretzky 99
Пусть не льстит себе, он даже частично не легенда. Почему то с говном фамилия эта ассоциируется.
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sibiryak1544
Yopta!
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ТрактоПоктер
Ёпта
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А потом этот парень уехал
Малком для Широкова что ли играл?
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