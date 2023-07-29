Александр Мостовой о пенальти за фол Андрея: «Фамилию подпортил. Мяч летит от ворот, куда он машет ногой?»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Николай Комличенко Малком Матео Кассьерра Андрей Мостовой Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой указал на проблемы «Зенита» после ухода Малкома.

Петербуржцы сегодня сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

«Смешно, что сегодня «Ростов» тоже заработал пенальти. Но не Комличенко.

В этом моменте явная ошибка Мостового. Жаль, что фамилию подпортил. Мяч летит от ворот, куда он машет ногой?

Кто-то говорил, что Малкома и Вендела можно заменить. Да, конечно, но не на протяжении двух-трех игр. Малком 20+ забил, 10+ отдал. Кто его будет заменять? Покажите! Хорошо, что у них Кассьерра проснулся», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

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10 комментариев

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Vladvenk
в принципе, про "подпортить фамилию" они могут обоюдно друг другу сказать.
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леннорыч-абрамович
Теперь есть повод официально сменить фамилию на Царь. Царь Александр.
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Vladvenk
Ответ Kahn01
При всех странностях, это один из лучших наших игроков после развала СССР, однофамилец ему в подметки не годится, при всем уважении.
Так нужно не только футболистом быть, но и человеком.
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Kahn01
Ответ Vladvenk
в принципе, про "подпортить фамилию" они могут обоюдно друг другу сказать.
При всех странностях, это один из лучших наших игроков после развала СССР, однофамилец ему в подметки не годится, при всем уважении.
+5
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ 6tspey7tb5
Семака ещё пару таких игр и могу попросить на выход.
это как так? гения на выход?
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arspurs9
После того, как Александр начал открывать свой рот в СМИ несколько лет назад, то больше подпортить ее невозможно.
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Назар Игорь
Мостовой прав. Его зенитовский однофамилец сдаëт прямо на глазах. Старание и желание осталось, но пропала обводка, видение поля, лезет сломя голову на 3-4 соперников забыв что он не Месси.
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Vladvenk
Ответ Новый тренер ФК Спартак
это как так? гения на выход?
ему понадобятся новые вызовы. непременно с участием в ЛЧ.
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