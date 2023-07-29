Александр Мостовой о пенальти за фол Андрея: «Фамилию подпортил. Мяч летит от ворот, куда он машет ногой?»

Александр Мостовой указал на проблемы «Зенита» после ухода Малкома.

Петербуржцы сегодня сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре Мир .

«Смешно, что сегодня «Ростов» тоже заработал пенальти. Но не .

В этом моменте явная ошибка Мостового. Жаль, что фамилию подпортил. Мяч летит от ворот, куда он машет ногой?

Кто-то говорил, что и Вендела можно заменить. Да, конечно, но не на протяжении двух-трех игр. Малком 20+ забил, 10+ отдал. Кто его будет заменять? Покажите! Хорошо, что у них Кассьерра проснулся», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти