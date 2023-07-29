Владелец «Интер Майами» хочет, чтобы Месси провел прощальный матч на «Камп Ноу»: «Сделаю все, что в моих силах»

Владелец «Интер Майами» хочет, чтобы Лионель Месси провел прощальный матч на «Камп Ноу» .

Хорхе Мас заявил, что сделает «все, что в его силах», чтобы помочь Месси сыграть прощальный матч на « ». При этом он исключил, что Лео перейдет в «Барсу» на правах аренды.

«Я не знаю, будет ли это какая-то дружеская или прощальная игра. У них есть Кубок Гампера, который разыгрывают летом. Надеюсь, кое-что будет – когда новый «Камп Ноу» откроется. Надеюсь, Месси сможет попрощаться.

Это не означает, что он будет играть за «Барселону». Лео не уйдет в аренду. Этого не произойдет. Да, он заслуживает хорошего прощания. Да, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему в этом. Ведь Месси этого заслуживает», – сказал Мас.