Владелец «Интер Майами» хочет, чтобы Месси провел прощальный матч на «Камп Ноу»: «Сделаю все, что в моих силах»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Камп Ноу Интер Майами Футбол

Владелец «Интер Майами» хочет, чтобы Лионель Месси провел прощальный матч на «Камп Ноу» .

Хорхе Мас заявил, что сделает «все, что в его силах», чтобы помочь Месси сыграть прощальный матч на «Камп Ноу». При этом он исключил, что Лео перейдет в «Барсу» на правах аренды.

«Я не знаю, будет ли это какая-то дружеская или прощальная игра. У них есть Кубок Гампера, который разыгрывают летом. Надеюсь, кое-что будет – когда новый «Камп Ноу» откроется. Надеюсь, Месси сможет попрощаться.

Это не означает, что он будет играть за «Барселону». Лео не уйдет в аренду. Этого не произойдет. Да, он заслуживает хорошего прощания. Да, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему в этом. Ведь Месси этого заслуживает», – сказал Мас.

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36 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
У Лапорты появился очередной инфоповод для использования имени Месси в своих интересах.
+37
-2
+35
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Кирилл_Гришин
Красиво
+25
-2
+23
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arwen
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Лапорты появился очередной инфоповод для использования имени Месси в своих интересах.
Причём на весь срок реконструкции стадиона, до сезона 24/25, если не дольше.
+13
-1
+12
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Marina_Greta
Ответ ddddan 2
за Интер майами
За Торпедо
+12
-4
+8
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AnMe
Ответ Exciter
Спасибо, не нужно! Месси уже не тот.
Забыли у тебя спросить🤡
+9
-1
+8
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h4ww7xkqkz
Ответ Marina_Greta
За Торпедо
За Пахтакор
+7
-2
+5
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Marina_Greta
Ответ Exciter
Спасибо, не нужно! Месси уже не тот.
Месси всегда тот, это имя, как знак эталона)
+10
-5
+5
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Exciter
Лапорта клал на Месси болт, теперь так будет всегда))) Месси предал всех болельщиков Барселоны и побежал к шейхам в ПСЖ за баблом, где по сути ничего не добился. А мог остаться в Барселоне и стать ее преданной легендой навсегда! Тогда бы болельщики Барселоны гордились им как болельщики Ромы своим императором Тотти!
Может надо болещиков Барсы спросить, а не болельщика ЦСКА?
+5
-1
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ddddan 2
за Интер майами
+5
-2
+3
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Exciter
Спасибо, не нужно! Месси уже не тот.
Не тот в 35 лет ЧМ не выигрывает и ЗМ в этом году не получит
+4
-1
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Marina_Greta
А я хочу, чтобы Месси провёл прощальный матч на стадионе Факела)
+6
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DolJun
владелец интер майами делает для барсы больше чем лапорта
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Антон Фалафель
Ответ Exciter
Бекхем просто англосакс бегающий на побегужках, типа принеси, подай, поучаствуй в рекламе трусов, поцелуй в жопу Байдена. Он ни за что не несет ответственность
Получается, на побегушках у рептилоидов🤔
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wowsergio
Такие матчи, когда игрок заканчивает карьеру обычно
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BZB
Владелец с понятиями человек.
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6tspey7tb5
Когда там по планам завершение Камп Ноу?
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Илья Савчук
на обновленном Камп ноу провести матч против других легенд и друзей было бы чудесным концом карьеры.
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Master Slova
если он владелец, то Бекхэм там кто?
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Exciter
Не переживай так, истина всегда одна независимо от предпочтений болельщиков.
Мне-то что переживать), только ты не противоречь сам себе, сначала про болельщиков пишешь, теперь про истину которую сам придумал)
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Квотербек
Ответ klimkostin99
Но не уточнил в какой команде ))
по тайму за каждую из команд.
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Сикарио
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Можно попробовать Барсе выиграть ЛЧ, а Майами американский её аналог. И встретиться в финале клубного ЧМ например. Красивая была бы история :)
а потом ты проснулся, ахахаха
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