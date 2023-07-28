Бекхэм о Месси в «Интер Майами»: «В пять утра телефон не переставал вибрировать. Моя жена такая: «Серьезно? Выключи телефон!»

Дэвид Бекхэм рассказал, как узнал о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я находился в Японии вместе с семьей и проснулся в пять утра, потому что мой телефон не переставал вибрировать.

Моя жена (Виктория) такая: «Серьезно? Выключи телефон!». Я смотрел на телефон и такой: «Что случилось? Что-то случилось!».

Я надел очки и сказал: «Лео переходит! Он объявил об этом!». Жена сказала: «Что ты имеешь в виду, он объявил об этом?».

Я ей: «Он в телеэфире сказал, что переходит в « »!» – сказал совладелец американского клуба .