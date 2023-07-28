Бекхэм считает трансфер Месси одним из величайших переходов в истории американского спорта: «Мы выиграли конкуренцию за лучшего футболиста в истории»

Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен.

Аргентинский футболист перешел в «Интер Майами» и забил три мяча в двух играх за команду.

«Даже не думал, что как владелец смогу испытать похожие ощущения, которые испытывал как футболист.

Когда мне позвонили, сообщив о переходе, у меня было ощущение, будто я выхожу на «Олд Траффорд» или «Уэмбли».

И тогда я подумал: «Мы только что выиграли конкуренцию у всех за подписание лучшего игрока, когда-либо игравшего в футбол», – сказал совладелец « » , который квалифицировал трансфер как «один из величайших переходов в истории американского спорта».