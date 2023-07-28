Бекхэм считает трансфер Месси одним из величайших переходов в истории американского спорта: «Мы выиграли конкуренцию за лучшего футболиста в истории»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен.

Аргентинский футболист перешел в «Интер Майами» и забил три мяча в двух играх за команду.

«Даже не думал, что как владелец смогу испытать похожие ощущения, которые испытывал как футболист.

Когда мне позвонили, сообщив о переходе, у меня было ощущение, будто я выхожу на «Олд Траффорд» или «Уэмбли».

И тогда я подумал: «Мы только что выиграли конкуренцию у всех за подписание лучшего игрока, когда-либо игравшего в футбол», – сказал совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который квалифицировал трансфер Лионеля Месси как «один из величайших переходов в истории американского спорта».

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Луизао фром мексика
Роналду: 20 матчей 25 голов в са Меси : 8 матча 2 гола😂😂😂😂 Давно всем понятно, что мошенник уже неспособен вытаскивать матчи с помощью судей, сейчас это худший игрок в истории по соотношению цена качество
ты опять под солью чтоли??
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Легенда МЮ и бвыший игрок Реала открывает людям правду!:)
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Selvatore
Ответ Луизао фром мексика
Роналду: 20 матчей 25 голов в са Меси : 8 матча 2 гола😂😂😂😂 Давно всем понятно, что мошенник уже неспособен вытаскивать матчи с помощью судей, сейчас это худший игрок в истории по соотношению цена качество
А можно эту нейросеть забанить? Это даже на троллинг не смахивает. Просто записи пациентов из палаты для душевнобольных.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Конкуренцию среди пенсионных фондов - будет корректнее сказать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
столько пафоса, будто он в 26 на пике карьеры перешел, а не доигрывать
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Луизао фром мексика
Роналду: 20 матчей 25 голов в са Меси : 8 матча 2 гола😂😂😂😂 Давно всем понятно, что мошенник уже неспособен вытаскивать матчи с помощью судей, сейчас это худший игрок в истории по соотношению цена качество
выздоравливай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Все это понимают:) Величайший игрок в истории футбола:)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
да пусть уже человек в кайф поиграет ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
36 летний дед перешёл доигрывать карьеру, а не лучший игрок мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ milya ololo
ты опять под солью чтоли??
В смысле опять?:) Всегда:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Ответ Усатая Козляра
столько пафоса, будто он в 26 на пике карьеры перешел, а не доигрывать
И в его 36 хотнли бы подписать абсолютно все. Вопрос лишь в цене.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий