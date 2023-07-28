Бекхэм считает трансфер Месси одним из величайших переходов в истории американского спорта: «Мы выиграли конкуренцию за лучшего футболиста в истории»
Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен.
Аргентинский футболист перешел в «Интер Майами» и забил три мяча в двух играх за команду.
«Даже не думал, что как владелец смогу испытать похожие ощущения, которые испытывал как футболист.
Когда мне позвонили, сообщив о переходе, у меня было ощущение, будто я выхожу на «Олд Траффорд» или «Уэмбли».
И тогда я подумал: «Мы только что выиграли конкуренцию у всех за подписание лучшего игрока, когда-либо игравшего в футбол», – сказал совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который квалифицировал трансфер Лионеля Месси как «один из величайших переходов в истории американского спорта».
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