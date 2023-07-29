Кучеров о тренировках летом: «Некоторые парни не выходят на лед до конца августа. Для меня это то же самое, что для Леброна или Месси остаться без мяча»

Теги Тампа-Бэй Леброн Джеймс Лионель Месси НХЛ Адам Оутс Никита Кучеров Тренировки Хоккей

Никита Кучеров сказал, что не представляет себе летний отпуск без тренировок на льду.

После вылета «Тампы» в первом раунде Кубка Стэнли форвард вернулся на лед уже через неделю. 

Он провел несколько тренировок с бывшим игроком и тренером клубов НХЛ Адамом Оутсом. Потом Кучеров взял отпуск на 2 недели, после чего вернулся в Тампу, где продолжил занятия на льду. 

«Нужно быть одержимым игрой. Ты должен любить то, что делаешь. Я знаю, что некоторые парни летом не выходят на лед до конца августа.

Для меня это было бы то же самое, что для Леброна Джеймса остаться без баскетбольного мяча на два месяца. Или для Лионеля Месси – не касаться футбольного мяча пару месяцев.

Мы играем в хоккей. Почему бы не выйти на лед?» – сказал Кучеров

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2 комментария

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Barcelonafun
Все верно, только слепая любовь и одержимость игрой, какая бы она ни была, приводит людей к большим высотам.
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