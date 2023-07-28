Дуайт Йорк: «МЮ» с Мбаппе был бы вторым в списке претендентов на титул АПЛ. Килиан оказал бы такое же влияние, как Роналду в 2021 году»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Дуайт Йорк Килиан Мбаппе Футбол

Дуайт Йорк оценил возможный переход Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Килиана Мбаппе, это было бы потрясающе для АПЛ, потому что это бы создало противостояние клубов из Манчестера и их суперзвезд.

Также, вероятно, «Манчестер Юнайтед» мог бы стать командой номер один как на поле, так и за ее пределами.

«Манчестер Юнайтед» уже много лет не является командой номер один на поле, но подписание Мбаппе подняло бы этот статус.

Посмотрите, что Лионель Месси сделал в «Интер Майами». Думаю, что Мбаппе сделал бы то же с «Манчестер Юнайтед», если бы оказался на «Олд Траффорд». Это выгодно отличало бы клуб от других.

АПЛ уже является лигой номер один в мире. Она просто поднимется еще на одну ступень, если Мбаппе сюда перейдет.

И если бы Мбаппе перешел в «Манчестер Юнайтед», клуб бы стал фаворитом на титул. Это дало бы игрокам подъем. Я был в командах, где есть классные игроки, и это давало дополнительные 20 процентов к настрою.

Игроки «Ман Юнайтед» зашумят, город зашумит, фанаты, это выведет игроков и клуб на новый уровень. Я бы сказал, что подписание Мбаппе сделало бы «Манчестер Юнайтед» вторым в списке претендентов на титул АПЛ.

Мбаппе окажет такое же влияние на Манчестер, как и Криштиану Роналду, когда он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

У Лионеля Месси и Роналду по-прежнему есть масса поклонников, но Мбаппе находится на пути к тому, чтобы быть в одном ряду с ними», – сказал бывший форвард «МЮ» Дуайт Йорк.

20 комментариев

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rigobersong
какое влияние кринж оказал на мю в 2021м?:)) Со второго места слились на 6е?:)🤣🤣🤣
+36
-8
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CyberUnited
Нет спасибо, такое влияние, которое оказал Роналду в 2021 нам не нужно
+18
-1
+17
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Любезный Ботиат
Ответ Ман Сити
А зачем Мбаппе переходить в средняк? ради денег? Так в СА больше дадут и там и там конец карьеры был бы. Зато без него маню даже не претендент на топ 4: Сити, Арсенал, Ньюкасл и Челси.
ага особенно челси пхахахахха, тупой ты ситявый недоносок
+8
-1
+7
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rigobersong
Ответ Greatest Of All Time
Как контракт Якорь#7 в 2021 году???)))) и чем это закончился, 6 место в АПЛ и десяток антирекордов МЮ за всю историю??? Мбапе даже 1 ногой выведит МЮ в топ 3, так что не сравнивайте Мбапе с Якорь#7, это оскорбление в адрес Мбапе.
Мбаппе слишком переоценен, если лишают команду пространства, то бегунок совершенно теряется:) Он даже во Франции не смог себе золотую бутсу выбить за столько лет:)
+10
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+5
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Greatest Of All Time
Как контракт Якорь#7 в 2021 году???)))) и чем это закончился, 6 место в АПЛ и десяток антирекордов МЮ за всю историю???
Мбапе даже 1 ногой выведит МЮ в топ 3, так что не сравнивайте Мбапе с Якорь#7, это оскорбление в адрес Мбапе.
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stanvixx
Дуайт так хорошо начал и слил в трубу весь свой спич в предпоследнем абзаце сравнением с Роналду )
Теперь даже и не поймёшь о каком влиянии он говорит: о рекламном или игровом, когда появление Кришти в МЮ унесло в гору продажи футболок и подписоту в соцсетях, но откатило игровую составляющую Дьяволов в каменный век. Сомнительная перспектива для команды Тен Хага сейчас.
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Greatest Of All Time
Ответ Ман Сити
А зачем Мбаппе переходить в средняк? ради денег? Так в СА больше дадут и там и там конец карьеры был бы. Зато без него маню даже не претендент на топ 4: Сити, Арсенал, Ньюкасл и Челси.
Челси это середняк, максимум 14 или 15 апл для них уже успех.
+3
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TiGra
Спасибо, но большинству болельщиков МЮ влияние Роналду в 2021 до сих пор снится в страшных снах. Команда глобально начала терять в качестве футбола, который с таким трудом находила с Оле.
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
какое влияние кринж оказал на мю в 2021м?:)) Со второго места слились на 6е?:)🤣🤣🤣
И с Кринжем7 в 2021 году МЮ не выиграл вообще никаких трофеев)
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**Iscander**
Со своей мамой и со своими запросами, Мбапе может уничтожить свою карьеру. Не надо его в МЮ.
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haykblaugrana
По логике Йорка, без Мбаппе МЮ фаворит номер 1
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Радость Ди Мария
Когда у Роналду упала скорость он превратился в днаря-замыкалду. Но его продолжают приплетать постоянно.
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**Iscander**
Тупой ситявый заправщик, опять несёт дичь на ветке.
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Шамиль Агарагимов
Ответ Greatest Of All Time
Возможно ты прав, но он намного лучше чем Якорь#7, даже в его пиковые времена.
ну ну хахахахах😂😂😂
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Ман Сити
Ответ Любезный Ботиат
ага особенно челси пхахахахха, тупой ты ситявый недоносок
Норм сгорел, значит я правду написал.
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