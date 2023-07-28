Дуайт Йорк: «МЮ» с Мбаппе был бы вторым в списке претендентов на титул АПЛ. Килиан оказал бы такое же влияние, как Роналду в 2021 году»
Дуайт Йорк оценил возможный переход Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».
«Если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Килиана Мбаппе, это было бы потрясающе для АПЛ, потому что это бы создало противостояние клубов из Манчестера и их суперзвезд.
Также, вероятно, «Манчестер Юнайтед» мог бы стать командой номер один как на поле, так и за ее пределами.
«Манчестер Юнайтед» уже много лет не является командой номер один на поле, но подписание Мбаппе подняло бы этот статус.
Посмотрите, что Лионель Месси сделал в «Интер Майами». Думаю, что Мбаппе сделал бы то же с «Манчестер Юнайтед», если бы оказался на «Олд Траффорд». Это выгодно отличало бы клуб от других.
АПЛ уже является лигой номер один в мире. Она просто поднимется еще на одну ступень, если Мбаппе сюда перейдет.
И если бы Мбаппе перешел в «Манчестер Юнайтед», клуб бы стал фаворитом на титул. Это дало бы игрокам подъем. Я был в командах, где есть классные игроки, и это давало дополнительные 20 процентов к настрою.
Игроки «Ман Юнайтед» зашумят, город зашумит, фанаты, это выведет игроков и клуб на новый уровень. Я бы сказал, что подписание Мбаппе сделало бы «Манчестер Юнайтед» вторым в списке претендентов на титул АПЛ.
Мбаппе окажет такое же влияние на Манчестер, как и Криштиану Роналду, когда он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.
У Лионеля Месси и Роналду по-прежнему есть масса поклонников, но Мбаппе находится на пути к тому, чтобы быть в одном ряду с ними», – сказал бывший форвард «МЮ» Дуайт Йорк.
Мбапе даже 1 ногой выведит МЮ в топ 3, так что не сравнивайте Мбапе с Якорь#7, это оскорбление в адрес Мбапе.
Теперь даже и не поймёшь о каком влиянии он говорит: о рекламном или игровом, когда появление Кришти в МЮ унесло в гору продажи футболок и подписоту в соцсетях, но откатило игровую составляющую Дьяволов в каменный век. Сомнительная перспектива для команды Тен Хага сейчас.