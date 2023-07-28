Медийный клуб «БроукБойз» не сыграет в Кубке России. Он мог заменить «Дальнереченск»
«БроукБойз» не примут участие в Фонбет Кубке России.
Медийная команда могла занять место «Дальнереченска». Клуб снялся с турнира.
«К сожалению, было принято решение, что организовать участие команды в турнире в ограниченные сроки мы не успеваем. Сложности были бы и с УМО, и со стадионом, и с переездами-перелетами в зоне Восток.
Более того, это было бы некорректно по отношению к ФК «Иркутск», которому уже сообщили, что клуб прошел дальше. Да и к ФК «Бей Беги», который занял четвертое место в Медиалиге.
Но было очень приятно, что РФС знает о развитии «Броуков», о наших успехах в этом сезоне. Уверены, у нас еще будут совместные проекты и не только в Кубке России, куда мы, безусловно, должны пробиваться по спортивному принципу.
Вообще Кубок сейчас становится самостоятельным и в какой-то степени медийным турниром, поэтому медийных клубов в будущем там может быть больше. Что ж, будем готовиться к сезону и, пожалуй, проведем несколько выездов уже в августе», – написал один из президентов команды Дмитрий Егоров.
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