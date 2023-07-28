Генсек РФС о переходе Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро: «Это хорошая реклама РПЛ»

Генсек РФС считает переход Малкома в «Аль-Хилаль» из «Зенита» хорошей рекламой Мир РПЛ.

«В каком-то смысле это хорошая реклама лиги – этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения.

Сумма с точки зрения финансового эйр-плей релевантная, то есть экономически обоснована. Все достаточно позитивно. Главное для клуба — сделать правильные следующие шаги», – сказал Максим Митрофанов.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Саудовцы рекордно подписывают Малкома и готовят миллиард на Мбаппе. Откуда такие деньги? И не закончатся ли они?

