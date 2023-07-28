РФС: «Ведем диалог с африканскими странами насчет товарищеских матчей, среди них участники ЧМ-2022»

Генсек РФС заявил о переговорах со странами Африки по товарищеским матчам сборной России.

«Мы пока говорим о широком формате сотрудничества и обмена опытом в различных сферах.

Конкретных подписаний о проведении товарищеских матчей на саммите мы не планируем, но договоренности, достигнутые тут, могут стать для этого предпосылкой.

Мы ведем диалог с африканскими странами насчет таких матчей, среди них есть и участники последнего чемпионата мира», – сказал Максим Митрофанов на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

На ЧМ-2022 Африка была представлена сборными Сенегала, Туниса, Марокко, Камеруна и Ганы.