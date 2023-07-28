РФС: «Ведем диалог с африканскими странами насчет товарищеских матчей, среди них участники ЧМ-2022»

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов ЧМ-2022 Конфедерация африканского футбола Р-Спорт Футбол

Генсек РФС заявил о переговорах со странами Африки по товарищеским матчам сборной России.

«Мы пока говорим о широком формате сотрудничества и обмена опытом в различных сферах.

Конкретных подписаний о проведении товарищеских матчей на саммите мы не планируем, но договоренности, достигнутые тут, могут стать для этого предпосылкой.

Мы ведем диалог с африканскими странами насчет таких матчей, среди них есть и участники последнего чемпионата мира», – сказал Максим Митрофанов на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

На ЧМ-2022 Африка была представлена сборными Сенегала, Туниса, Марокко, Камеруна и Ганы.

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24 комментария

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Валентин Котов
Это прорыв или отрицательный рост? Я пока не разобрался
+11
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Плакса Джон ушел налево
Никаких им зерна и вертолетов, пока не согласятся играть с нашей сборной. Только так ☝️
+8
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Евгений Сорока
Ответ quasififa
Главное, что ты очень оригинален
пойдешь на матч с Эритреей ?
+4
0
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космонавт на дереве
Судан, Ливия, ЦАР, Мозамбик, Мали. Пригожин договорится, у него там связи
+5
-1
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Andrey Maximkin
Ответ Кондитер
Африканские сборные есть топовые ))
какая разница топовые они или карликовые если задач турнирных 0
+2
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Ковид 07.10.52
Как же низко пал уровень собственного достоинства...
+1
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Alexander Baranov
Африканцы те еще террористы барегены
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goodok
Отличный шанс скаутам просмотреть футболистов африканского происхождения будет для клубов РПЛ
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Simplicissimus
Давайте с Вакандой товарняк, это будет полный бананас!
0
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Russ Ivan
Вчера Ротенберг феерил о хоккее в Африке, сегодня очередь РФС кормить себя сказками...
0
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Mark Safa
Ответ Кондитер
круто !!
Эх, а мне вот немного обидно, раньше сборная играла с крутыми соперниками, играли за путевку в ЧМ и ЧЕ, а теперь у России только есть товарищеский игры в которых сборная будет играть без мотивации и смысла 🥲
+3
-3
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Кондитер
Ответ Mark Safa
Эх, а мне вот немного обидно, раньше сборная играла с крутыми соперниками, играли за путевку в ЧМ и ЧЕ, а теперь у России только есть товарищеский игры в которых сборная будет играть без мотивации и смысла 🥲
Африканские сборные есть топовые ))
+3
-3
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Мукунку хороший
Ответ Кондитер
круто !!
Чем?
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космонавт на дереве
Ответ Кондитер
Африканские сборные есть топовые ))
топовые игроки всё-равно не будут с нами играть
0
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Мукунку хороший
Ответ Кондитер
тем что лучше играть с африканскими соборным чем с Узбекистаном , Таджикистаном и тд ))
Лучше вообще не играть,чем унижаться ходить.. Толк какой?
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космонавт на дереве
Ответ Кондитер
Щас Путин все разрулит 😂😂
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Margor
азиаты послали?
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