«Санчес отказался от перехода в «Спартак». Агенты защитника «Тоттенхэма» подтвердили срыв трансфера

Агенты Давинсона Санчеса подтвердили отказ игрока от перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отказался продавать защитника в «Спартак», приняв рекомендацию о сделках с российскими клубами. Позже окончание переговоров подтвердил агент Санчеса Фернандо Вильярреал.

Затем появились данные, что колумбиец еще может перейти в «Спартак», переговоры идут активно.

«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в « », – сообщили в агентстве FV Players.

Напомним, трансфер защитника « » в «Спартак» был согласован за 12 миллионов евро.

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