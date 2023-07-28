«Санчес отказался от перехода в «Спартак». Агенты защитника «Тоттенхэма» подтвердили срыв трансфера
Агенты Давинсона Санчеса подтвердили отказ игрока от перехода в «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отказался продавать защитника в «Спартак», приняв рекомендацию АПЛ о сделках с российскими клубами. Позже окончание переговоров подтвердил агент Санчеса Фернандо Вильярреал.
Затем появились данные, что колумбиец еще может перейти в «Спартак», переговоры идут активно.
«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак», – сообщили в агентстве FV Players.
Напомним, трансфер защитника «Тоттенхэма» в «Спартак» был согласован за 12 миллионов евро.
Срыв покупки «Спартака» из «Тоттенхэма»: Санчеса не будет. АПЛ против
Все, про кого писали новости неделями в итоге не переходили. Поэтому неудивительно, что и Санчес отлетел