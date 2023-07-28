«Санчес отказался от перехода в «Спартак». Агенты защитника «Тоттенхэма» подтвердили срыв трансфера

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм агенты Давинсон Санчес Спорт-Экспресс Футбол

Агенты Давинсона Санчеса подтвердили отказ игрока от перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отказался продавать защитника в «Спартак», приняв рекомендацию АПЛ о сделках с российскими клубами. Позже окончание переговоров подтвердил агент Санчеса Фернандо Вильярреал.

Затем появились данные, что колумбиец еще может перейти в «Спартак», переговоры идут активно.

«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак», – сообщили в агентстве FV Players.

Напомним, трансфер защитника «Тоттенхэма» в «Спартак» был согласован за 12 миллионов евро.

Срыв покупки «Спартака» из «Тоттенхэма»: Санчеса не будет. АПЛ против

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15 комментариев

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fbd
Ответ rigobersong
Дисквалифицировать клубы АПЛ за вмешательство:) Кстати как там Йемен, нормально бомбардировку НАТОвским оружием переживает, или миллионы жизней Йеменчан не важны?:)
Йемен бомбят наши братушки по ОПЕК+ и потенциальный член БРИКС Саудовская Аравия, с которыми у нас мир дружба жвачка. Можешь пойти около их посольства пикет устроить. Только внутрь не заходи, а то тебя по частям вынесут.
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rigobersong
Дисквалифицировать клубы АПЛ за вмешательство:) Кстати как там Йемен, нормально бомбардировку НАТОвским оружием переживает, или миллионы жизней Йеменчан не важны?:)
+3
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fbd
Изначально глупо было смотреть в сторону околотоповых клубов АПЛ. Он мало того, что нифига не дешевый, так еще и личку запросил бы конскую. Ну и плюс политика.
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Jenqa123
Луан, Вериссимо, Толои
Все, про кого писали новости неделями в итоге не переходили. Поэтому неудивительно, что и Санчес отлетел
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BZB
Спартак много не потерял.
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WelD
Игрок ещё не пришел, а болельщики его уже ненавидят. Санчес ну ты и герой!
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bubareska
Бонуччи берите
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Sarumian
Предсказуемо. Из АПЛ в РПЛ. Как из профи на школьную площадку.
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Ёшимин Бональдо
Ответ Ебздрогыч
Санчес - мой кумир Джон Терри, я хочу быть во всем на него похожим
Сердцем он со Спартаком
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