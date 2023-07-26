Санчес в «Спартак» не перейдет. Агент защитника «Тоттенхэма» подтвердил: «Это конец переговоров»

Агент Давинсона Санчеса подтвердил, что футболист не перейдет в «Спартак».

Несмотря на то, что «Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 млн евро и бонусы, вскоре появилась информация о том, что трансфер защитника « » в московский клуб может сорваться из-за политики – лондонцы приняли рекомендацию об отказе от сделок с российскими командами.

«Да, действительно, это конец переговоров», – сказал агент Фернандо Вильярреал.