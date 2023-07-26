Санчес в «Спартак» не перейдет. Агент защитника «Тоттенхэма» подтвердил: «Это конец переговоров»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм агенты Политика Давинсон Санчес Футбол

Агент Давинсона Санчеса подтвердил, что футболист не перейдет в «Спартак».

Несмотря на то, что «Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 млн евро и бонусы, вскоре появилась информация о том, что трансфер защитника «Тоттенхэма» в московский клуб может сорваться из-за политики – лондонцы приняли рекомендацию АПЛ об отказе от сделок с российскими командами.

«Да, действительно, это конец переговоров», – сказал агент Фернандо Вильярреал. 

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51 комментарий

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Ебздрогыч
Их связка с Терри была легендарной, я буду о ней рассказывать внукам
+118
-5
+113
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Дмитрий9779
Ответ LaffyTaffy
Даже полумертвые леги перестали хотеть в РФ, даже за сверхбабло
Он-то хотел,АПЛ завоняла.
+38
-8
+30
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WelD
Какой ещё Санчес, забыли уже. Нужно двигаться дальше!
+23
-5
+18
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леннорыч-абрамович
Спасибо за всё, легенда!
+28
-10
+18
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2vdhrvmmzf
Ответ Кондитер
я не понимаю , неужели своих защитников нет ? хоть одного ?
Ну есть там Масловы и Рассказовы, норм?
+19
-2
+17
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Serge Vendino
Санчес к нам не поедет
+13
-1
+12
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Anton Kuznetsov
легенда, спасибо за всё
+7
-1
+6
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Nils Michael
Ответ Кондитер
я не понимаю , неужели своих защитников нет ? хоть одного ?
есть, го есть и такое понятие - уровень!
+2
0
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Denis Pustota
Санчес к нам не поедет е..а
+2
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DancePunk
Ууууу рука Газпрома и тут!
+2
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Ja BRITER
Ответ LaffyTaffy
Даже полумертвые леги перестали хотеть в РФ, даже за сверхбабло
во-первых, он живее всех живых, только не уровень ТТХ. во-вторых, он хотел посидеть на хорошем контракте (и стать легендой Спартака, конечно же), но лига запретила
+1
0
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ WelD
Какой ещё Санчес, забыли уже. Нужно двигаться дальше!
полностью с тобой согласен
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Не придумал...
Кино закончилась...
+3
-2
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Кондитер
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну есть там Масловы и Рассказовы, норм?
я говорю про молодых
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Кондитер
я говорю про молодых
а вообще у нас что-ли они были?
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Three Days Grace
Ответ Не придумал...
Кино закончилась...
Ждём следующие серии. Говорят, в шорт-листе 4 игрока)
+1
-1
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Агитатор
ну, надо по пути Зенита идти: искать непосредственно в Латинской Америке. с Европой явно одни проблемы будут по понятным причинам
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Gibraltar
🤣🤣🤣
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Oleg Oleg
Спасибо товарищу Путину за нашу новую жизнь.И это только начало...
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RBChannel
Пусть выкупит свой контракт:)
Схема рабочая
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Касум Увайсов
вот щас как возьму и куплю его в Фифе 😡😡😡😡
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Ксяоми Ноутов
Ответ Розе Ротенбергино
А как в Спартаке вообще думали оплатить трансфер? У Динамо с Захаряном в обратную сторону не получилось
Ну Вест Хэм каком-то образом нашёл пути, чтобы погасить долги за аренду Крала. Раз вели переговоры, значит были возможности оплатить.
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Erebru
Фух, осталось забилить почасовку, подумали юристы и агенты👍 А в остальном все путем.
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brn3.0
негру не дают уехать из апл. это же рабство, не?
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DoBryy X
«Он переходит в Вильярреал» – добавил агент
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